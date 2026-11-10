Groził w sklepie nastolatkowi i jego matce wiatrówką. 40-latek ze Starachowic tymczasowo aresztowany

Groźny incydent w Starachowicach. Mężczyzna wyciągnął wiatrówkę w sklepie przy Kościelnej

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w minioną niedzielę około godziny 14:00 przy ulicy Kościelnej w Starachowicach. W jednym z tamtejszych sklepów pojawił się mężczyzna, który w pewnym momencie wyciągnął przedmiot wyglądający jak broń palna. Wezwani na miejsce zdarzenia policjanci zatrzymali agresywnego 40-latka i zabezpieczyli należący do niego sprzęt.

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że napastnik wyjął wiatrówkę, przeładował ją i zaczął grozić przebywającym w lokalu osobom, nastoletniemu chłopcu oraz jego matce. Zszokowana zachowaniem mężczyzny kobieta od razu zaalarmowała funkcjonariuszy policji, a sam czterdziestolatek próbował w tym czasie uciec pieszo z miejsca zdarzenia.

Po wstępnej analizie okazało się, że jest to pneumatyczna wiatrówka bez wymaganego pozwolenia. Przedmiot został zabezpieczony i przekazany do dalszych badań”. W trakcie dalszych czynności prowadzonych przez policjantów zatrzymany mężczyzna został poddany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało około 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych - informowała nas w poniedziałek (09.11) Klaudia Saramak z KPP w Starachowicach.

Areszt dla 40-latka ze Starachowic

Wobec sprawcy, sąd zdecydował o zastosowaniu dwumiesięcznego aresztu tymczasowego. Wcześniej wniosek w sprawie takiego środka zapobiegawczego złożyli śledczy z policji, a prokuratura przychyliła się do tej prośby. Za popełniony czyn zatrzymanemu mężczyźnie grozi kara do trzech lat więzienia.

Sąd wydał postanowienie o areszcie na dwa miesiące. Potwierdzam również, że 40-letni mężczyzna groził matce oraz osobie najbliższej, czyli jej synowi - powiedziała nam we wtorkowe (10.11) popołudnie Klaudia Saramak z KPP w Starachowicach.

Odpowiedzialność karna (Kodeks karny)

Jeśli zachowanie wzbudziło u innych realną obawę o życie lub zdrowie, najczęściej stosuje się następujące przepisy: