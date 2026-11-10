Groził w sklepie nastolatkowi i jego matce wiatrówką. 40-latek ze Starachowic tymczasowo aresztowany

Dawid Bąk
2026-11-10 15:57

Czterdziestoletni mężczyzna usłyszał zarzuty po niebezpiecznym incydencie w Starachowicach. W minioną niedzielę, 8 listopada, wszedł do sklepu spożywczego przy ulicy Kościelnej i wyciągnął przedmiot, który swoim wyglądem przypominał prawdziwą broń. Późniejsze ustalenia wykazały, że trzymał w ręku wiatrówkę pneumatyczną.

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Autor: Super Express Policja

Groźny incydent w Starachowicach. Mężczyzna wyciągnął wiatrówkę w sklepie przy Kościelnej

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w minioną niedzielę około godziny 14:00 przy ulicy Kościelnej w Starachowicach. W jednym z tamtejszych sklepów pojawił się mężczyzna, który w pewnym momencie wyciągnął przedmiot wyglądający jak broń palna. Wezwani na miejsce zdarzenia policjanci zatrzymali agresywnego 40-latka i zabezpieczyli należący do niego sprzęt.

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że napastnik wyjął wiatrówkę, przeładował ją i zaczął grozić przebywającym w lokalu osobom, nastoletniemu chłopcu oraz jego matce. Zszokowana zachowaniem mężczyzny kobieta od razu zaalarmowała funkcjonariuszy policji, a sam czterdziestolatek próbował w tym czasie uciec pieszo z miejsca zdarzenia.

Po wstępnej analizie okazało się, że jest to pneumatyczna wiatrówka bez wymaganego pozwolenia. Przedmiot został zabezpieczony i przekazany do dalszych badań”. W trakcie dalszych czynności prowadzonych przez policjantów zatrzymany mężczyzna został poddany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało około 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych - informowała nas w poniedziałek (09.11) Klaudia Saramak z KPP w Starachowicach.

Areszt dla 40-latka ze Starachowic

Wobec sprawcy, sąd zdecydował o zastosowaniu dwumiesięcznego aresztu tymczasowego. Wcześniej wniosek w sprawie takiego środka zapobiegawczego złożyli śledczy z policji, a prokuratura przychyliła się do tej prośby. Za popełniony czyn zatrzymanemu mężczyźnie grozi kara do trzech lat więzienia.

Sąd wydał postanowienie o areszcie na dwa miesiące. Potwierdzam również, że 40-letni mężczyzna groził matce oraz osobie najbliższej, czyli jej synowi - powiedziała nam we wtorkowe (10.11) popołudnie Klaudia Saramak z KPP w Starachowicach.

Odpowiedzialność karna (Kodeks karny)

Jeśli zachowanie wzbudziło u innych realną obawę o życie lub zdrowie, najczęściej stosuje się następujące przepisy:

  • Groźba karalna (art. 190 KK): Jeśli wymachiwanie pistoletem-zabawką lub atrapą miało na celu nastraszenie konkretnej osoby (lub osób), a poszkodowany traktował zagrożenie poważnie. Grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.
  • Wymuszenie rozbójnicze lub rozbój (art. 280 / 282 KK): Jeśli przedmiot przypominający broń posłużył do zmuszenia kogoś do oddania pieniędzy lub określonego zachowania. Polskie prawo traktuje użycie „innego niebezpiecznego przedmiotu” (lub atrapy, która w danych warunkach nie pozwala ofierze na ocenę, czy jest prawdziwa) bardzo surowo. Grozi za to od 2 do nawet 15 lat więzienia.
  • Naruszenie porządku publicznego o charakterze chuligańskim (art. 57a KK): Jeśli czyn miał miejsce publicznie, bez powodu lub z oczywiście błahego powodu, sąd obligatoryjnie zaostrza wymiar kary.
 
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