Groził w sklepie nastolatkowi i jego matce wiatrówką. 40-latek ze Starachowic tymczasowo aresztowany

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Groźny incydent w Starachowicach. Mężczyzna wyciągnął wiatrówkę w sklepie przy Kościelnej
Do niebezpiecznej sytuacji doszło w minioną niedzielę około godziny 14:00 przy ulicy Kościelnej w Starachowicach. W jednym z tamtejszych sklepów pojawił się mężczyzna, który w pewnym momencie wyciągnął przedmiot wyglądający jak broń palna. Wezwani na miejsce zdarzenia policjanci zatrzymali agresywnego 40-latka i zabezpieczyli należący do niego sprzęt.
Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że napastnik wyjął wiatrówkę, przeładował ją i zaczął grozić przebywającym w lokalu osobom, nastoletniemu chłopcu oraz jego matce. Zszokowana zachowaniem mężczyzny kobieta od razu zaalarmowała funkcjonariuszy policji, a sam czterdziestolatek próbował w tym czasie uciec pieszo z miejsca zdarzenia.
Po wstępnej analizie okazało się, że jest to pneumatyczna wiatrówka bez wymaganego pozwolenia. Przedmiot został zabezpieczony i przekazany do dalszych badań”. W trakcie dalszych czynności prowadzonych przez policjantów zatrzymany mężczyzna został poddany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało około 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych - informowała nas w poniedziałek (09.11) Klaudia Saramak z KPP w Starachowicach.
Areszt dla 40-latka ze Starachowic
Wobec sprawcy, sąd zdecydował o zastosowaniu dwumiesięcznego aresztu tymczasowego. Wcześniej wniosek w sprawie takiego środka zapobiegawczego złożyli śledczy z policji, a prokuratura przychyliła się do tej prośby. Za popełniony czyn zatrzymanemu mężczyźnie grozi kara do trzech lat więzienia.
Sąd wydał postanowienie o areszcie na dwa miesiące. Potwierdzam również, że 40-letni mężczyzna groził matce oraz osobie najbliższej, czyli jej synowi - powiedziała nam we wtorkowe (10.11) popołudnie Klaudia Saramak z KPP w Starachowicach.
Odpowiedzialność karna (Kodeks karny)
Jeśli zachowanie wzbudziło u innych realną obawę o życie lub zdrowie, najczęściej stosuje się następujące przepisy:
- Groźba karalna (art. 190 KK): Jeśli wymachiwanie pistoletem-zabawką lub atrapą miało na celu nastraszenie konkretnej osoby (lub osób), a poszkodowany traktował zagrożenie poważnie. Grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.
- Wymuszenie rozbójnicze lub rozbój (art. 280 / 282 KK): Jeśli przedmiot przypominający broń posłużył do zmuszenia kogoś do oddania pieniędzy lub określonego zachowania. Polskie prawo traktuje użycie „innego niebezpiecznego przedmiotu” (lub atrapy, która w danych warunkach nie pozwala ofierze na ocenę, czy jest prawdziwa) bardzo surowo. Grozi za to od 2 do nawet 15 lat więzienia.
- Naruszenie porządku publicznego o charakterze chuligańskim (art. 57a KK): Jeśli czyn miał miejsce publicznie, bez powodu lub z oczywiście błahego powodu, sąd obligatoryjnie zaostrza wymiar kary.