„NIC NIE JEST NA ZAWSZE”. Przejmujący napis na bloku, w którym mieszkał zamachowiec

Zwyczajny, ceglany blok z początku lat 50. XX wieku, stojący na tyłach Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim. To właśnie w tym budynku przez ponad dziesięć lat mieszkała rodzina Michała O. (†24 l.), sprawcy sobotniej masakry w Krakowie. Dziś uwagę przykuwa nie tylko mieszkanie, w którym rozegrała się tragedia, ale również graffiti widniejące na ścianie budynku. „NIC NIE JEST NA ZAWSZE” – głosi napis, który po wydarzeniach z 7 listopada brzmi wyjątkowo przejmująco.

Trudno o bardziej gorzki komentarz do dramatu rodziny, której życie w jednej chwili legło w gruzach. Jeszcze kilka dni temu mieszkańcy mijali ten napis, wracając do swoich codziennych zajęć. Dziś trudno spojrzeć na niego bez skojarzenia z tragedią, która wstrząsnęła całą Polską.

Nie wiadomo, kiedy i przez kogo graffiti zostało wykonane. Nie ma też podstaw, by łączyć jego powstanie z zamachowcem. Jednak w obliczu ujawnionych zbrodni jego treść wywołuje szczególne emocje.

Czterdzieści metrów kwadratowych i trzy ciała. Makabryczne odkrycie przy ul. Tylnej

W niewielkim, około 40-metrowym mieszkaniu przy ul. Tylnej Michał O. dorastał razem z młodszą siostrą. Rodzina zajmowała lokal na ostatnim piętrze dwupiętrowego budynku. Choć 24-latek ostatnio mieszkał w Krakowie, w Ostrowcu Świętokrzyskim pozostali jego najbliżsi.

W sobotę, 7 listopada, późnym wieczorem do mieszkania weszli policjanci. W środku dokonali makabrycznego odkrycia. Znaleźli ciała 53-letniego ojca, 52-letniej matki i 21-letniej siostry zamachowca. Wszystkie trzy osoby miały obrażenia wskazujące na użycie broni palnej.

Mieszkańców bloku wcześniej ewakuowano. Przez kilka godzin nie mogli wrócić do swoich domów. Gdy poznali powód policyjnej akcji, nie potrafili uwierzyć w to, co wydarzyło się za drzwiami mieszkania ich sąsiadów.

„Nie słyszeliśmy awantur”. Sąsiedzi nie mogą uwierzyć w tragedię

Rodzina Oksińskich przez ponad dziesięć lat mieszkała w ceglanym bloku przy ul. Tylnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sąsiedzi zapamiętali ją jako spokojną, choć raczej stroniącą od bliższych kontaktów. Nie słyszeli awantur ani podniesionych głosów. Nikt nie spodziewał się, że za drzwiami jednego z mieszkań rozegra się niewyobrażalny dramat.

– Bardzo pozytywni ludzie, na poziomie. Ona pracowała w sklepie, była uśmiechnięta i serdeczna – opowiadał „Super Expressowi” pan Wojtek, sąsiad rodziny, który nie potrafił ukryć łez.

Mężczyzna pamiętał także Michała.

– Normalny, spokojny, „siema, siema”. Sąsiad po prostu. Co mu się stało? Co? – pytał poruszony.

Inna mieszkanka również wspominała rodzinę z sympatią.

– Bardzo miła, przyjemna, normalna rodzina. A co się stało, to nikt tego nie wie – mówiła reporterom „Super Expressu”.

Cichy, wycofany, zawsze ubrany na czarno. Tak zapamiętali zamachowca

Michał O. był wysokim, zamkniętym w sobie młodym mężczyzną. Często ubierał się na czarno, nosił kaptur i maskę zasłaniającą twarz. Nie szukał kontaktu z sąsiadami, choć potrafił być uprzejmy i pomocny.

– Chłopak był zamknięty w sobie jak jego ojciec. Wydaje mi się, że nie utrzymywali z nikim sąsiedzkich kontaktów – opowiadała „Super Expressowi” starsza mieszkanka bloku. – Ale „dzień dobry”, nawet spod tej swojej maski na buzi, mówił.

W rozmowie z SE pan Paweł określił Michała jako „delikatnego chłopca przy twardym tatusiu”. Dla wielu sąsiadów był po prostu kolejnym młodym człowiekiem mieszkającym w okolicy.

W szkole również nie sprawiał większych problemów. Ukończył Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Mickiewicza. Otrzymywał trójki i czwórki, ale miał stuprocentową frekwencję. Interesował się historią, oddawał krew i zarejestrował się w bazie potencjalnych dawców szpiku.

– Michał O. nie wyróżniał się. Był przeciętnym uczniem, dostawał trójki i czwórki. Spokojny, introwertyczny, ale koledzy akceptowali to w nim, nie izolował się od nich – mówił „Super Expressowi” Marcin Sitarz, dyrektor szkoły.

Takim uczniem był zamachowiec z Krakowa:

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„Na świecie musi być porządek”. Sąsiad zapamiętał ostatnią rozmowę

Szczególnie przejmująca jest relacja 79-letniego pana Józefa, mieszkańca bloku przy ul. Tylnej. Mężczyzna od lat angażuje się w sprawy lokalnej społeczności i doskonale zna swoich sąsiadów. Michała również znał.

– Nikt ich raczej nie odwiedzał – opowiadał „Super Expressowi”. – To straszne, co zrobił.

Pan Józef rozmawiał z Michałem niedługo przed tragedią. Spotkali się przed blokiem, kiedy 24-latek parkował samochód. Starszy mężczyzna zauważył, że młody kierowca ustawił auto wyjątkowo starannie, równo przy samym krawężniku. Postanowił go pochwalić.

– Pochwaliłem go za to, bo nikomu się już tak nie chce i potem ulica zablokowana. Odpowiedział, że na świecie musi być porządek... – wspominał w rozmowie z „Super Expressem”.

Wtedy była to zwyczajna, krótka wymiana zdań między sąsiadami. Dziś, po tym, co wydarzyło się w Ostrowcu Świętokrzyskim i Krakowie, te słowa brzmią wyjątkowo złowieszczo.

Podobnie jak graffiti widniejące na ścianie rodzinnego bloku zamachowca.

„NIC NIE JEST NA ZAWSZE”.