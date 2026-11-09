Była wrażliwą osobą. Żyła w domu, gdzie fascynowano się śmiercią. Magdalena zginęła we własnym łóżku

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
Anita Leszaj
Anita Leszaj
2026-11-09 18:37

Piękna, młoda, utalentowana i bardzo wrażliwa! Jak Magdalena O. młoda ale uznana już artystka odnajdywała się w domu, w którym była pancerna szafa i 11 sztuk broni? Jak budowała relacje z ojcem i bratem zafascynowanymi strzelaniem, które powszechnie kojarzy się ze śmiercią? Siostra zamachowca, który w sobotę zamordował na krakowskim Rynku 6 przypadkowych osób także zginęła z jego ręki, wraz z rodzicami. Została zastrzelona we własnym łóżku w sobotni poranek, gdy przyjechała ze studiów na weekend do rodziców.

Miała talent i całe życie przed sobą

Mimo swoich 21 lat, Magda miała przed sobą nie tylko całe życie ale i karierę, która stała przed nią otworem. W swoim rodzinnym mieście Ostrowcu Świętokrzyskim zdobyła już uznanie wśród lokalnego towarzystwa artystycznego. Nie tylko malowała obrazy i tworzyła, pisała także wzruszające wiersze. Już jako 11 letnie dziewczynka zdobyła uznanie i wygrała Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży, dwa lata później wygrała kolejny prestiżowy konkurs plastyczny "Poezją Malowane".

Wrażliwa i skromna

Wrażliwa, pracowita i skromna...bez problemu dostała się na krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Była już na trzecim roku. Malowała piękne obrazy, które chętnie były kupowane przez koneserów sztuki. Jednocześnie cały czas była blisko związana z rodzinnym Ostrowcem i rodzicami, których odwiedziła w piątek 6 listopada.

Następnego dnia już nie żyła. Zastrzelił ją brat, Michał Oksiński. Była jedną z pierwszych jego ofiar. Magda zginęła wraz z rodzicami. Wszyscy troje zostali zastrzeleni. Potem Michał pojechał do Krakowa zabijać dalej.

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