Nowe, nieznane nagranie z zatrzymania Michała Oksińskiego! Przerażające szczegóły. Ludzie rzucili się na ratunek

Dramatyczne chwile przy ul. Dietla. "Myśleliśmy, że to zwykła stłuczka"

Film zarejestrowali przypadkowi świadkowie. Jak relacjonują, początkowo nic nie wskazywało na to, że są świadkami finału jednej z najtragiczniejszych policyjnych akcji ostatnich lat.

W pewnym momencie czarny samochód uderzył w biały pojazd. Osoby znajdujące się w pobliżu były przekonane, że doszło do zwykłej kolizji drogowej. Chwilę później z auta wysiadł jednak mężczyzna ubrany w wojskowy strój, trzymający karabin typu AR-15.

– Myśleliśmy, że to zwykła stłuczka. Nagle z samochodu wyszedł mężczyzna uzbrojony w karabin. Chwilę później pojawili się policjanci i rozpoczęła się gwałtowna wymiana ognia. Zapanował totalny chaos – relacjonuje autor nagrania.

Na filmie widać końcową fazę strzelaniny oraz moment zatrzymania Michała Oksińskiego. Materiał jest bardzo drastyczny.

Bohaterska akcja dwóch policjantów

To właśnie przy ul. Dietla drogę zamachowcowi zagrodzili funkcjonariusze, którzy podjęli próbę jego zatrzymania. Byli to starszy posterunkowy Jakub Kulik oraz starszy posterunkowy Artur Morański.

Podczas akcji obaj policjanci zostali poważnie ranni, jednak mimo odniesionych obrażeń doprowadzili do obezwładnienia niebezpiecznego napastnika. Dzięki ich zdecydowanej reakcji udało się zakończyć trwającą od kilku minut dramatyczną obławę.

Nikt nie wiedział, że kilka minut wcześniej doszło do masakry

Świadkowie podkreślają, że w chwili strzelaniny przy ul. Dietla nie mieli pojęcia o wydarzeniach, które rozegrały się wcześniej na Rynku Głównym.

– Nie wiedzieliśmy, co wydarzyło się siedem minut wcześniej. Nie było wiadomo, kto jest napastnikiem, a kto próbuje go zatrzymać. Wszędzie słychać było strzały i krzyki. Dopiero gdy policjant obezwładnił sprawcę, sytuacja zaczęła się wyjaśniać – opowiada świadek.

Jak wynika z relacji, wiele osób początkowo instynktownie szukało schronienia. Gdy zagrożenie minęło, natychmiast ruszyły pomagać rannym.

Ludzie rzucili się ratować poszkodowanych

Nagranie pokazuje nie tylko dramatyczne zatrzymanie zamachowca, ale także niezwykłą postawę przypadkowych przechodniów, którzy podbiegli do poszkodowanych i zaczęli udzielać im pierwszej pomocy. Niemal od razu po zakończeniu strzelaniny rozpoczęła się walka o życie rannych.

– Pobiegliśmy pomóc, czym tylko mogliśmy. Na miejscu było dwóch chirurgów. Używaliśmy własnych szalików, żeby tamować krwawienie u postrzelonego policjanta. Drugi funkcjonariusz był ranny jeszcze ciężej. W samochodzie, który znalazł się pod ostrzałem, również byli poszkodowani cywile, ale na szczęście przeżyli – opisuje autor nagrania.

Jak się później okazało, lekarzami, którzy jako pierwsi ruszyli na pomoc rannym funkcjonariuszom, byli wybitni chirurdzy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie: prof. dr hab. Michał Pędziwiatr oraz dr Mateusz Wierdak. Prywatnie są znajomymi i feralnego popołudnia spędzali czas z rodzinami w restauracji znajdującej się naprzeciwko miejsca, gdzie kilka minut później zakończyła się policyjna obława.

Gdy rozległy się strzały, obaj lekarze natychmiast wybiegli z lokalu. Nie czekali na przyjazd służb ratunkowych. Ruszyli w kierunku rannych i jeszcze na ulicy rozpoczęli działania, które mogły zdecydować o ich życiu. To właśnie oni jako pierwsi zaopatrzyli postrzelonych funkcjonariuszy: starszego posterunkowego Jakuba Kulika oraz starszego posterunkowego Artura Morańskiego. Na miejscu liczyła się każda sekunda. Wspólnie z przypadkowymi świadkami tamowali krwotoki i zabezpieczali rannych do czasu przyjazdu karetek.

Pomagał dosłownie każdy. Przechodnie przynosili potrzebne przedmioty i udostępniali własne ubrania oraz szaliki do opatrywania ran. Widać ludzi klęczących przy rannych, próbujących zatamować krwotok i utrzymać poszkodowanych przy życiu.

Nagranie może być ważnym dowodem

Nowo ujawniony film jest jednym z najbardziej szczegółowych zapisów finału policyjnej obławy za Michałem Oksińskim. Kamera uchwyciła zarówno moment zatrzymania zamachowca, jak i pierwsze minuty po zakończeniu wymiany ognia.

Materiał pokazuje nie tylko ogromny dramatyzm sytuacji i skalę chaosu, jaki zapanował na krakowskich ulicach po zamachu na Rynku Głównym, ale także odwagę funkcjonariuszy i zwykłych ludzi, którzy bez wahania ruszyli na pomoc rannym. Dla śledczych może stanowić cenne źródło informacji pozwalające dokładnie odtworzyć przebieg wydarzeń, które wstrząsnęły całą Polską.

38