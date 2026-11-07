Napastnik, który urządził masakrę w Krakowie, w ciężkim stanie! Został postrzelony przez policjantów

Maciej Gos
Maciej Gos
2026-11-07 17:33

Nowe informacje po krwawej strzelaninie w centrum Krakowa! Mężczyzna podejrzewany o zabicie pięciu osób i zranienie kilkunastu kolejnych znajduje się w ciężkim stanie. Napastnik został postrzelony przez policjantów podczas zatrzymania, a następnie przewieziony do szpitala.

Strzelanina w Krakowie. Napastnik w ciężkim stanie

W sobotę (7 listopada) około godz. 15 centrum Krakowa zamieniło się w miejsce niewyobrażalnej tragedii. Mężczyzna poruszający się samochodem w rejonie Rynku Głównego otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło pięć osób, a kilkanaście zostało rannych. Wśród poszkodowanych są również policjanci.

Funkcjonariusze ruszyli do akcji, by powstrzymać uzbrojonego napastnika. Podczas zatrzymania padły kolejne strzały. Policjanci postrzelili podejrzanego, który następnie trafił do szpitala.

Według najnowszych informacji stan zatrzymanego mężczyzny jest ciężki. Na razie nie wiadomo, jak poważnych obrażeń doznał.

Policja wyjaśnia okoliczności strzelaniny. Wciąż nie ustalono, co skłoniło mężczyznę do otwarcia ognia w samym sercu Krakowa.

Kraków. Atak na Rynku Głównym
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