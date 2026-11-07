Dwóch sprawców zamachu w Krakowie? Trwa akcja kontrterrorystów po śmierci 5 osób
Ze wstępnych ustaleń wynika, że w zamachu w Krakowie brało udział dwóch napastników, którzy otworzyli ogień. Na Rynku Głównym prowadzona jest obecnie akcja jednostek kontrterrorystycznych, a na miejscu zdarzenia słychać było okrzyki nakazujące podniesienie rąk do góry. AKTUALIZACJA: Policja podała, że sprawca był jednak jeden.
- Sprawca zdarzenia z Rynku Głównego w Krakowie jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. Dementujemy informację o śmierci policjanta oraz o poszukiwaniu kolejnego sprawcy. Jedyny znany sprawca zdarzenia jest w rękach policji - podała Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.
Kolejne szczegóły na ten temat przekażemy wkrótce.
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