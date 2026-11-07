Dwóch sprawców zamachu w Krakowie? Trwa akcja kontrterrorystów po śmierci 5 osób

Ze wstępnych ustaleń wynika, że w zamachu w Krakowie brało udział dwóch napastników, którzy otworzyli ogień. Na Rynku Głównym prowadzona jest obecnie akcja jednostek kontrterrorystycznych, a na miejscu zdarzenia słychać było okrzyki nakazujące podniesienie rąk do góry. AKTUALIZACJA: Policja podała, że sprawca był jednak jeden.

Autor: Art Service/ PAP