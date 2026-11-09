TYLKO U NAS: Znamy pierwsze słowa policjanta po wybudzeniu ze śpiączki! [RELACJA NA ŻYWO 9.11.2026]

W Krakowie zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych.

W Ostrowcu znaleziono ciała rodziców i siostry 24-latka.

Sprawca ataku zmarł w poniedziałek nad ranem.

Prokuratura nadal bada motywy i analizuje dowody, w tym nagrania monitoringu.

Poszkodowani, świadkowie i ich bliscy mogą korzystać z pomocy psychologicznej.

W sobotę po godz. 15 Michał Oksiński wjechał samochodem na Rynek Główny i strzelał do znajdujących się tam ludzi. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i napastnik. Podejrzany został zatrzymany po wymianie ognia z funkcjonariuszami. Jeden z rannych policjantów wciąż jest w stanie ciężkim, choć został wybudzony ze śpiączki. Spośród 15 osób pozostających w szpitalach stan 14 określano jako stabilny.

Tego samego dnia w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim odnaleziono ciała rodziców i siostry 24-latka. Ofiary miały rany postrzałowe, a wstępne ustalenia wskazują, że zginęły od strzałów w głowę. Dokładny czas ich śmierci mają ustalić sekcje zwłok. Prokuratura Krajowa przekazała, że dotychczasowy materiał dowodowy wskazuje, iż obu zdarzeń dokonała ta sama osoba.

- W całym rynku było słychać strzelaninę. Huk. Ludzie uciekali, krzyczeli, chowali się. Ludzie na początku myśleli, że to są fajerwerki i z ciekawością wychodzili, ale nagle zobaczyli samochód, z którego wystaje broń - powiedział świadek dramatu.

W tym artykule prowadzimy relację na żywo. Znajdziecie ją na dole artykułu.

Autor: PAP/ Materiały prasowe

Śledczy analizują dowody zebrane w Krakowie i Ostrowcu. W samochodzie znaleziono cztery sztuki broni: dwa karabiny AR-15 i dwa pistolety, a także kilkaset sztuk amunicji. Zabezpieczono również dużą liczbę łusek i cztery telefony należące do 24-latka. Prokuratura zbiera nagrania monitoringu z trasy między Ostrowcem a Krakowem. Według rzecznika PK w Krakowie oddano co najmniej kilkadziesiąt strzałów, a ich dokładna liczba będzie ustalana.

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Mężczyzna miał od marca pozwolenie na karabin i pistolet oraz chodził na strzelnicę. Według wstępnych informacji ćwiczył strzelanie statyczne. Prokuratura podkreśla jednak, że jest za wcześnie, by przesądzać o motywach, inspiracji lub ideologii. Śmierć 24-latka nie wstrzymuje śledztwa – prokuratorzy mają przesłuchać świadków i dalej analizować zgromadzone materiały.

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Po ataku uruchomiono pomoc psychologiczną dla poszkodowanych, świadków i ich bliskich. W Ostrowcu wsparcie otrzymują także uczniowie i mieszkańcy, a w Krakowie zapowiedziano spotkanie upamiętniające ofiary. Władze miasta rozważają montaż wysuwanych barier na ulicach wokół Rynku. W całym kraju trwa żałoba narodowa, a w Krakowie ma obowiązywać do 11 listopada.

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Jeśli odczuwasz lęk, niepokój lub potrzebujesz rozmowy po wydarzeniach, które wstrząsnęły Krakowem, możesz skorzystać z bezpłatnego wsparcia:

116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,

– telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 116 123 – telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych,

– telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych, 800 70 2222 – Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym.

Pomoc jest dostępna anonimowo i bezpłatnie. Nie trzeba zostawać samemu z trudnymi emocjami.

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