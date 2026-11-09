TYLKO U NAS: Znamy pierwsze słowa policjanta po wybudzeniu ze śpiączki! [RELACJA NA ŻYWO 9.11.2026]

- W Krakowie zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych.
- W Ostrowcu znaleziono ciała rodziców i siostry 24-latka.
- Sprawca ataku zmarł w poniedziałek nad ranem.
- Prokuratura nadal bada motywy i analizuje dowody, w tym nagrania monitoringu.
- Poszkodowani, świadkowie i ich bliscy mogą korzystać z pomocy psychologicznej.
W sobotę po godz. 15 Michał Oksiński wjechał samochodem na Rynek Główny i strzelał do znajdujących się tam ludzi. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i napastnik. Podejrzany został zatrzymany po wymianie ognia z funkcjonariuszami. Jeden z rannych policjantów wciąż jest w stanie ciężkim, choć został wybudzony ze śpiączki. Spośród 15 osób pozostających w szpitalach stan 14 określano jako stabilny.
Tego samego dnia w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim odnaleziono ciała rodziców i siostry 24-latka. Ofiary miały rany postrzałowe, a wstępne ustalenia wskazują, że zginęły od strzałów w głowę. Dokładny czas ich śmierci mają ustalić sekcje zwłok. Prokuratura Krajowa przekazała, że dotychczasowy materiał dowodowy wskazuje, iż obu zdarzeń dokonała ta sama osoba.
- W całym rynku było słychać strzelaninę. Huk. Ludzie uciekali, krzyczeli, chowali się. Ludzie na początku myśleli, że to są fajerwerki i z ciekawością wychodzili, ale nagle zobaczyli samochód, z którego wystaje broń - powiedział świadek dramatu.
W tym artykule prowadzimy relację na żywo. Znajdziecie ją na dole artykułu.
Śledczy analizują dowody zebrane w Krakowie i Ostrowcu. W samochodzie znaleziono cztery sztuki broni: dwa karabiny AR-15 i dwa pistolety, a także kilkaset sztuk amunicji. Zabezpieczono również dużą liczbę łusek i cztery telefony należące do 24-latka. Prokuratura zbiera nagrania monitoringu z trasy między Ostrowcem a Krakowem. Według rzecznika PK w Krakowie oddano co najmniej kilkadziesiąt strzałów, a ich dokładna liczba będzie ustalana.
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Mężczyzna miał od marca pozwolenie na karabin i pistolet oraz chodził na strzelnicę. Według wstępnych informacji ćwiczył strzelanie statyczne. Prokuratura podkreśla jednak, że jest za wcześnie, by przesądzać o motywach, inspiracji lub ideologii. Śmierć 24-latka nie wstrzymuje śledztwa – prokuratorzy mają przesłuchać świadków i dalej analizować zgromadzone materiały.
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Po ataku uruchomiono pomoc psychologiczną dla poszkodowanych, świadków i ich bliskich. W Ostrowcu wsparcie otrzymują także uczniowie i mieszkańcy, a w Krakowie zapowiedziano spotkanie upamiętniające ofiary. Władze miasta rozważają montaż wysuwanych barier na ulicach wokół Rynku. W całym kraju trwa żałoba narodowa, a w Krakowie ma obowiązywać do 11 listopada.
Tragedia w Krakowie: 6 osób nie żyje, kilkanaście jest rannych - 9.11.2026
W ostatnich 5 latach w Polsce liczba zarejestrowanych sztuk broni wzrosła o ok. 77 proc. – wynika z danych KGP. – Militaryzacja społeczeństwa w obecnej sytuacji geopolitycznej nie jest czymś złym, ale brakuje procedur – ocenił ekspert ds. terroryzmu i bezpieczeństwa wewnętrznego Tomasz Safjański.
Udzielimy wszelkiej pomocy rodzinom ofiar ataku w Krakowie – zadeklarował w poniedziałek wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Wskazał, że do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nie wpłynęła dotychczas żadna prośba dot. zorganizowania transportu ciał ofiar.
Służby prowadzą wzmożony nadzór nad internetem po tragicznych wydarzeniach na Rynku w Krakowie. Między sobotą a poniedziałkiem funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ujęli na terenie Polski pięć osób. Śledczy uznali, że działania zatrzymanych w sieci mogły stwarzać realne niebezpieczeństwo.
Po sobotniej tragedii w Krakowie funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali pięć osób. Ich aktywność w internecie mogła stanowić potencjalne zagrożenie – poinformowała w poniedziałek rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
Przesłuchania świadków w sprawie sobotniego ataku w Krakowie prowadzą policjanci. Biuro prasowe krakowskiej policji zaapelowało do osób, które mogą mieć informacje istotne dla śledztwa, by zgłaszały się do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
W śledztwie dotyczącym sobotniego ataku na krakowskim Rynku może zostać przesłuchanych nawet kilkaset osób. Jak informuje krakowski wydział Prokuratury Krajowej, pierwsze czynności z udziałem świadków rozpoczęły się już w sobotę. Wśród przesłuchiwanych były także osoby z zagranicy.
Zwraca też uwagę na arsenał broni, który znajdował się w rękach zamachowca i jego ojca. – Zagrożenie teoretyczne dziś stało się praktyczne – ocenia.
Tragedia na krakowskim Rynku powinna skłonić do ponownego przemyślenia zasad bezpieczeństwa w polskich miastach. Dariusz Nowak, emerytowany policjant, uważa, że trzeba rozważyć m.in. montaż zabezpieczeń utrudniających wjazd samochodów do centrów miast.
O obecnym samopoczuciu i niezwykłym zachowaniu mundurowego opowiedział redakcji „ESKI” burmistrz Muszyny Jan Golba, bazując na relacji bliskich rannego. „To postawa, którą rzadko się spotyka” – skomentował wzruszony samorządowiec.
TYLKO U NAS: Powstrzymał zamachowca w Krakowie. Gdy się obudził, zapytał tylko o kolegę!
Dwanaście godzin operacji, dwie rany postrzałowe i walka o życie. Gdy 27-letni policjant Artur Morański odzyskał przytomność, nie martwił się o siebie. Jego pierwsze słowa miały dotyczyć rannego kolegi: „A Kuba żyje?”. O niezwykłej postawie funkcjonariusza opowiedział nam burmistrz Muszyny Jan Golba.
Przyjechała do Krakowa z obrazami. Zginęła na Rynku, zostawiając czterech synów. Izabela W. była znaną w Chodzieży malarką. Burmistrz miasta wspomina ją jako osobę, która wszędzie wnosiła optymizm i dobrą energię.
Chętnych do pomocy nie brakowało również w poniedziałek. Mieszkańcy ruszyli z pomocą po dramatycznej strzelaninie na Rynku Głównym, chcąc wesprzeć rannych poszkodowanych, a w szczególności walczących o życie bohaterskich policjantów, starszych posterunkowych Jakuba Kulika i Artura Morańskiego.
Krakowianie tłumnie ruszyli do punktu krwiodawstwa. W niedzielę od samego rana przed siedzibą Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Krakowie przy ul. Rzeźniczej 11 tworzyły się długie kolejki. Tego dnia centrum miało być zamknięte, lecz po licznych sygnałach zdecydowano się je otworzyć.
Więcej szczegółów o arsenale zamachowca.
Wsiadł do auta uzbrojony po zęby i w szaleńczym rajdzie po Rynku w Krakowie zastrzelił sześć osób, a 16 ranił. Wśród jego ofiar jest popularna w Chodzieży (woj. wielkopolskie) malarka, która osierociła czterech synów. Wiemy, jak wyglądały jej chwile przed śmiercią. Szczegóły w artykule.
Nawet kilkaset strzałów mogło paść podczas sobotniej masakry w centrum Krakowa! Prokuratura Krajowa ujawnia kolejne szczegóły dotyczące uzbrojenia 24-letniego Michała Oksińskiego.
Prokuratura o arsenale sprawcy ataku w Krakowie. "Zostało oddanych co najmniej kilkaset strzałów"
Magdalena Flis siedziała na ławce w pobliżu Kościoła Mariackiego, niedaleko ogródków kawiarnianych, w które chwilę później padły strzały. Obok niej była turystka z walizką. Kobieta na moment wyszła do toalety. Kiedy wróciła, zobaczyła ranną kobietę i ludzi próbujących ją reanimować. Jak sama przyznaje, być może właśnie ta krótka nieobecność uratowała jej życie.
Jarosław Kaczyński zabrał głos w sprawie dramatycznych wydarzeń na krakowskim Rynku Głównym. Prezes PiS w ostrych słowach ocenił działania szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego i stan bezpieczeństwa w mieście, stając jednocześnie w obronie relacji Tomasza Sakiewicza z TV Republika.
Zdjęcie przedstawiające ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego, który rzekomo podaje rękę sprawcy ataku w Krakowie, zostało przerobione przy użyciu sztucznej inteligencji. Jak poinformowała w poniedziałek na platformie X rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, sprawa fałszywej fotografii zostanie skierowana do prokuratury.
Niewykluczone, że potrójne morderstwo w Ostrowcu Świętokrzyskim wydarzyło się już w nocy z piątku na sobotę, czyli na wiele godzin przed atakiem w Małopolsce. Omawiamy sprawę szerzej w tym artykule.
Żółta flaga z wizerunkiem grzechotnika wisiała na ścianie w pokoju zamachowca z Krakowa. Prokuratura potwierdziła, że chodzi o tzw. flagę Gadsdena. Jej znaczenie jest jednak znacznie bardziej złożone, niż mogłoby się wydawać. Śledczy znaleźli w pokoju sprawcy także inne symbole.
Dwóch młodych policjantów, z niewielkim doświadczeniem w służbie, stanęło naprzeciwko uzbrojonego napastnika, który otworzył ogień na krakowskim Rynku. Ich błyskawiczna reakcja mogła zapobiec jeszcze większej tragedii. Marcin „Borys” Miszka, były funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji, w „Porannym ringu” nie krył uznania dla ich odwagi i profesjonalizmu.
Czy podobne masowe zabójstwo z użyciem broni palnej wydarzyło się wcześniej w Polsce? Prokurator odpowiedział: „W mojej ocenie po raz pierwszy, nie ma co do tego wątpliwości. Wszyscy byliśmy zaskoczeni”. Podziękował dziennikarzom i zakończył briefing.
Do potrójnego zabójstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim mogło dojść już w nocy z piątku na sobotę. Teraz śledczy chcą minuta po minucie odtworzyć drogę 24-letniego Michała Oksińskiego (prokurator podczas konferencji publicznie podawał jego nazwisko) z rodzinnego domu do Krakowa.
Prokuratura nie chce na razie oceniać, jak długo i w jaki sposób mężczyzna przygotowywał się do ataku.
Mężczyzna nie był wcześniej karany. Prokurator nie ma wiedzy, by leczył się psychiatrycznie. Zaznaczył jednak, że w Polsce nie ma centralnego rejestru osób korzystających z leczenia psychiatrycznego. Sprawca uzyskał pozwolenie na broń w marcu tego roku, a procedura jego przyznawania obejmuje określone badania.
Prokurator wyjaśnił, że część zabezpieczonych telefonów była rozładowana. Ich odblokowanie i analiza wymagają czasu. Śledczy nie mają jeszcze informacji, czy sprawca korzystał z kart prepaid.
Nie wiadomo jeszcze, z której konkretnie broni padły strzały. Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok i opinie biegłych. Śledczy nie mają też informacji, by ktokolwiek słyszał strzały. W mieszkaniu znaleziono ponadto dwa martwe koty, które – według wstępnych ustaleń – również zginęły od strzałów.
Prokurator przekazał również nowe informacje o śmierci rodziców i siostry sprawcy. Wszystko wskazuje na to, że zostali zastrzeleni w nocy z piątku na sobotę lub w sobotę rano. Każda z ofiar miała dwie rany postrzałowe w okolicy głowy. Ojciec został znaleziony w łóżku, a ubranie pozostałych osób również wskazywało, że mogły spać w chwili ataku.
W mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleźli siedem sztuk broni. Kolejne cztery zabezpieczono w Krakowie – przy sprawcy i w jego samochodzie. Łącznie to 11 sztuk. Według prokuratury liczba ta odpowiada liczbie pozwoleń na broń posiadanych przez rodzinę.
Prokurator zastrzegł, że dopiero analiza telefonów pozwoli ustalić, czy sprawca utrzymywał kontakty lub miał powiązania z innymi osobami. Urządzenia znalezione przy nim są traktowane jako jego telefony. Śledczy sprawdzą także sprzęt należący do członków rodziny.
Ważnym elementem śledztwa będzie analiza zabezpieczonych telefonów. Cztery urządzenia znaleziono przy sprawcy i w jego samochodzie. Prokuratura zabezpieczyła je tak, by nie doszło do utraty danych, i odcięła od dostępu do internetu. Badane będą również inne ślady cyfrowe, w tym te dotyczące aktywności w sieci.
Prokurator nie wyklucza też całkowicie udziału innych osób, ale zaznacza, że na tym etapie nie ma dowodów potwierdzających współudział.
Prokurator zaznaczył, że sama symbolika flagi nie pozwala przypisać mężczyźnie określonych poglądów. Nie jest ona jednoznacznie związana z ekstremizmem ani powszechnie kojarzona z konkretnym nurtem skrajnej prawicy czy lewicy. Bywa wykorzystywana przez różne grupy i w różnych kontekstach. Pojawia się również na jednej z płyt zespołu Metallica.
Prokuratura ujawniła kolejny szczegół dotyczący przeszukania mieszkania sprawcy. Na ścianie w jego pokoju wisiała żółta flaga z wizerunkiem grzechotnika, znana jako flaga Gadsdena. Pochodzi ona z XVIII wieku i jest symbolem kojarzonym m.in. z wolnością oraz sprzeciwem wobec władzy.
Prokuratorzy przez wiele godzin przeszukiwali mieszkanie sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Czynności rozpoczęły się w nocy z soboty na niedzielę i trwały do późnego popołudnia. Jeden z prokuratorów spędził tam 13 godzin. Jak zaznaczył przedstawiciel prokuratury, śledczy nie znaleźli niczego, co można byłoby uznać za oczywistą wskazówkę dotyczącą motywów – na przykład jednoznacznej symboliki czy konkretnych książek.
Śledczy nie chcą na razie przesądzać o motywach ataku ani o ewentualnych inspiracjach ideologicznych. Prokurator przyznał, że nie wie, skąd wzięła się teza o prawicowych poglądach zamachowca. Na tym etapie nie ma podstaw, by kategorycznie łączyć go z określoną ideologią czy wpływem treści z mediów społecznościowych.
Prokurator nie wiedział, czy mieszkanie zostało już przeszukane ani czy znaleziono w nim przedmioty istotne dla śledztwa. Zapowiedział, że czynności w tym miejscu powinny zostać przeprowadzone. Zaznaczył przy tym, że siostra sprawcy jest w tej sprawie pokrzywdzoną.
Prokuratura odniosła się do informacji o drugim mieszkaniu w Krakowie, o którym mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Według prokuratora może chodzić o lokal, w którym mieszkała siostra sprawcy, studiująca na krakowskiej ASP. Kobieta miała przyjechać do rodziców do Ostrowca Świętokrzyskiego tylko na weekend.
Wstępnie przyjmuje się, że do zabójstw w Ostrowcu mogło dojść w sobotę rano, a nawet w nocy z piątku na sobotę. Śledczy chcą dokładnie odtworzyć, co wydarzyło się od momentu opuszczenia przez sprawcę mieszkania aż do jego przyjazdu do Krakowa.
Nie wiadomo dokładnie, kiedy sprawca zabił trzy osoby w mieszkaniu w Ostrowcu. Prokuratura nie dysponuje jeszcze wynikami sekcji zwłok. Badania ciał wszystkich osób, które zginęły w związku z zamachem, mają odbyć się w Krakowie dziś i jutro. Dopiero ich wyniki pozwolą określić czas zgonu.
Śledczy próbują również odtworzyć trasę jego przejazdu z Ostrowca Świętokrzyskiego do Krakowa. Zabezpieczają nagrania monitoringu z całej drogi. Część materiałów już mają, ale nie pozwalają one jeszcze na pełne ustalenie przebiegu podróży.
Sprawca od marca tego roku miał pozwolenie na broń – na jeden karabin i jeden pistolet. Chodził też na strzelnicę, gdzie, według wstępnych ustaleń śledczych, ćwiczył strzelanie statyczne. Prokuratura na razie nie ma informacji, by szkolił się w innych miejscach lub uczył się strzelać w inny sposób.
Weryfikowany jest również wątek broni. Prokuratorzy chcą ustalić, gdzie sprawca nauczył się strzelać i gdzie zdobywał umiejętności posługiwania się tak profesjonalnym sprzętem. Sprawdzą także, skąd pochodziła broń i czy mężczyzna miał wymagane pozwolenie.
Prokuratura będzie badać przede wszystkim motywację mężczyzny, możliwe inspiracje oraz to, czy ktoś mu pomagał lub zachęcał go do ataku. Jeśli działał sam, śledczy spróbują ustalić, co doprowadziło go do takiego zachowania.
Śledczy zabezpieczyli co najmniej cztery telefony – znaleziono je w samochodzie i przy sprawcy. Mają również jego sprzęt elektroniczny z mieszkania oraz inne przedmioty. Analiza tych materiałów ma pomóc ustalić, co doprowadziło do tragedii w Krakowie.
Śledczy nie zdążyli przedstawić podejrzanemu zarzutów. Prokurator wyjaśnił, że ze względu na jego śmierć taka czynność stała się bezprzedmiotowa. Gdyby mężczyzna przeżył, prokuratura zamierzała wystąpić o tymczasowe aresztowanie, nawet gdyby nadal był nieprzytomny.
Postępowanie obejmuje zarówno atak w Krakowie, zabójstwo sześciu osób i usiłowanie zabójstwa kolejnych, w tym dwóch policjantów, jak i śmierć trzech osób w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prokuratura przyjęła, że za oboma zdarzeniami stoi ten sam sprawca. Czyn w Krakowie zakwalifikowano jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym.
W czynnościach na miejscu pracowało łącznie 10 prokuratorów z wydziału do spraw przestępczości zorganizowanej Prokuratury Regionalnej w Krakowie, Prokuratury Okręgowej oraz jednej z prokuratur rejonowych. Śledczy działali wspólnie z policjantami.
Prokuratura ujawniła również szczegóły dotyczące zabezpieczonej broni. W samochodzie i przy sprawcy znaleziono łącznie cztery sztuki broni: dwa karabiny AR-15 oraz dwa pistolety. Zabezpieczono także kilkaset sztuk amunicji, w tym naboje do karabinów i pistoletów. Jej ilość oszacowano na około 500 sztuk.
Są pierwsze dobre wiadomości. Policjanci Jakub Kulik i Artur Morański odzyskali przytomność. Dwie inne osoby opuściły już szpital. Według informacji przedstawionych przez prokuratora siedem kolejnych osób jest w stanie niezagrażającym życiu. Niestety stan pozostałych rannych nadal jest ciężki, a dwie osoby znajdują się w stanie krytycznym.
Są pierwsze dobre wiadomości. Policjanci Jakub Kulik i Artur Morański odzyskali przytomność. Dwie inne osoby opuściły już szpital. Według informacji przedstawionych przez prokuratora siedem kolejnych osób jest w stanie niezagrażającym życiu.
Za chwilę rozpocznie się konferencja prasowa Prokuratury Krajowej w Warszawie.
Tak ratowali ciężko rannego policjanta.
Czy tragedii na krakowskim Rynku można było zapobiec? Prof. Tomasz Grosse, politolog i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, nie szczędzi krytyki państwowym instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo.
Niepokojące doniesienia z Krakowa, gdzie w budynku szkolnym przy ulicy Karmelickiej wprowadzono alarm bombowy. Z placówki wyprowadzono wszystkie osoby, a teren zabezpieczają odpowiednie służby.
Osoby, które trafiły do Szpitala św. Jana Pawła II w Krakowie po ataku na Rynku, były w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Lekarze przeprowadzili skomplikowane operacje, a obecnie stan pacjentów jest stabilny. Medycy nie ukrywają jednak, że przed nimi jeszcze trudny czas. O kulisach walki o życie rannych opowiedział po porannej konferencji prof. Grzegorz Gajos.
Śledztwo toczy się dalej – powiedział Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Waldemar Żurek w rozmowie z "Super Expressem".
Wiadomo coraz więcej o ofiarach sobotniego zamachu na krakowskim Rynku Głównym. Jedną z sześciu zamordowanych osób jest 47-letnia Ewelina, która pochodziła z Sędziszowa Małopolskiego.
Sześć minut wystarczyło, aby od momentu pierwszego zgłoszenia na krakowski Rynek dotarły służby ratunkowe i policja. Mimo błyskawicznej akcji po sobotnim ataku, śmierć sześciu osób wywołała pilną debatę o bezpieczeństwie w centrum miasta.
Zapewnili, że pacjenci z ranami postrzałowymi i obrażeniami klatki piersiowej, którzy trafili pod ich opiekę, są obecnie w stanie stabilnym. Zastrzegli jednak, że na ostateczne rokowania jest jeszcze za wcześnie.
Lekarze nie mają zastrzeżeń do działań osób, które jako pierwsze pomagały rannym na miejscu ataku. Mieszkańcy bez wykształcenia medycznego tamowali krwawienia i podejmowali próby resuscytacji. Wszystko wskazuje na to, że ich reakcja była prawidłowa.
– Ludzie zachowali się poprawnie. Dzięki temu pacjenci dotarli do nas i mogliśmy skutecznie ich leczyć.
Niektóre operacje były bardzo skomplikowane i dotyczyły przede wszystkim obrażeń tkanki płucnej. Podczas konferencji poruszono również temat zbiórek krwi. Lekarze docenili spontaniczne zgłoszenia osób, które chciały oddać krew, a także deklaracje pomocy psychologicznej dla rodzin rannych.
– Uratowano życie tym ludziom, ale proszę, zachowajmy teraz jeszcze ostrożność odnośnie dalszego rokowania.
Lekarze odnieśli się również do roli medyków, którzy byli na miejscu ataku i pomagali kierować rannych do odpowiednich szpitali. Jak wyjaśnił jeden z profesorów, dyspozytorzy ratownictwa medycznego nie dysponują taką wiedzą specjalistyczną jak lekarz chirurg obecny na miejscu zdarzenia. Jego wskazówki mogły więc zwiększyć szanse poszkodowanych na otrzymanie optymalnej pomocy.
Eksperci zapewniają, że szpitale są przygotowany na sytuacje kryzysowe, także zdarzenia masowe. Procedury na wypadek takich sytuacji zostały opracowane wcześniej.
Po operacjach rannych czeka jeszcze intensywna opieka psychologiczna. Pacjenci przeszli ogromną traumę, dlatego wsparcie psychologów będzie bardzo ważnym elementem ich powrotu do zdrowia.
Profesor zwrócił uwagę na ogromny odzew pracowników szpitala św. Jana Pawła II. Do kliniki przychodzili także lekarze i inni członkowie zespołów, którzy nie mieli tego dnia dyżuru. Dzięki temu szpital był gotowy przeprowadzić kolejne operacje, gdyby zaszła taka potrzeba.
– Mogliśmy wykonywać jeszcze jedną operację albo jeszcze jedną. Gdyby była potrzeba, byliśmy gotowi rozpocząć kolejną – podkreślił prof. Kapelak. Na koniec podziękował wszystkim pracownikom, którzy spontanicznie zgłosili się do pomocy.
Prof. Bogusław Kapelak, kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, wyjaśnił, że jego zespół jest przygotowany do przeprowadzania pilnych operacji przez całą dobę. W przypadku rannych w Krakowie konieczna była współpraca kardiochirurgów, torakochirurgów i chirurgów naczyniowych. Takie zespoły regularnie wykonują wspólne operacje, dlatego skompletowanie specjalistów i sprzętu nie stanowiło problemu.
Prof. Włodarczyk przekazał, że w jego szpitalu leczono dwóch pacjentów. Ich stan ogólny jest stabilny i nie ma zagrożenia życia. Pomocy chirurgicznej wymagali również pacjenci w dwóch pozostałych placówkach.
Lekarze wyjaśniają, że leczenie rannych wymagało współpracy specjalistów z kilku dziedzin, w tym torakochirurgów, kardiochirurgów i chirurgów naczyniowych.
Rozpoczęła się konferencja krakowskich lekarzy, w której uczestniczą prof. Bogusław Kapelak, kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, oraz prof. Rafał Trawiła, kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Obecna jest również dr Mariola Kuranda-Łabuś, chirurg naczyniowa, a także dr Ziemkiewicz z oddziału intensywnej terapii torakochirurgicznej.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji bierze pod lupę Telewizję Republikę. Chodzi o sposób, w jaki stacja relacjonowała krwawe wydarzenia z krakowskiego Rynku, w których zginęło sześć osób. Przewodnicząca KRRiT dr Agnieszka Glapiak uruchomiła już działania wyjaśniające w związku z licznymi skargami widzów.
Dziennikarz Jacek Nizinkiewicz skrytykował wypowiedź Tomasza Sakiewicza i jego relacji w Telewizji Republika, który sugerował, że w Krakowie zabrakło policjantów, a funkcjonariusze mieli wyjechać do Warszawy. Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszka Glapiak uruchomiła działania wyjaśniające po skargach dotyczących relacjonowania tragedii przez Telewizję Republika. KRRiT poinformowała, że taka procedura jest stosowana w przypadku skarg spełniających wymogi formalne.
Podpułkownik rezerwy Tomasz Białek, socjolog bezpieczeństwa, na antenie TVP Info zwrócił uwagę na zagrożenia związane z dezinformacją po ataku w Krakowie. Jak zaznaczył, przekazy docierające do społeczeństwa wpływają na reakcje ludzi i mogą potęgować niepokój, a nawet prowadzić do kolejnych aktów agresji.
– Wszyscy, którzy w ten sposób, ci tak zwani komentatorzy, tak zwani specjaliści, sieją dezinformację, to powiem tak: jako socjolog powiem, że to już nie jest dezinformacja, to są ordynarne kłamstwa – ocenił Białek. Zwrócił też uwagę, że warto zastanowić się, kto korzysta na sianiu niepokoju wśród Polaków i czy osoby rozpowszechniające takie treści robią to świadomie.
Wsparciem objęto także dzieci i młodzież. Rodzice uczniów szkół gminnych otrzymali instrukcje, jak rozmawiać z dziećmi o tragedii i jak pomóc im odnaleźć się w tej sytuacji. W szkołach odbywają się zajęcia z psychologami i pedagogami.
Urząd Miasta zapewnił wsparcie służbom pracującym w Ostrowcu przez ponad dobę. Funkcjonariusze mogli tam odpocząć, ogrzać się i zjeść posiłek.
Miasto uruchomiło pomoc psychologiczną dla mieszkańców. W sobotę ruszył całodobowy telefon, z którego w pierwszych godzinach skorzystało kilkanaście osób. Od poniedziałku wsparcie jest dostępne także osobiście w Centrum Usług Społecznych. Psychologowie i interwenci odwiedzają również mieszkańców osiedla Śródmieście, z którego pochodził sprawca.
Trwa konferencja prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Podziękował mieszkańcom za solidarność i pomoc po tragedii w Krakowie. Jak przekazał, w sobotni wieczór miasto powołało zespół zarządzania kryzysowego i przygotowało punkt, w którym mogli znaleźć schronienie ewakuowani mieszkańcy budynku, w którym mieszkał sprawca wraz z rodziną. Ostatecznie sąsiedzi sami zaopiekowali się wszystkimi lokatorami.
Klęczar przypomniał też o innych osobach, które zaangażowały się w ratowanie rannych: pielęgniarce z Podkarpacia, młodych zagranicznych wolontariuszach, przechodniach dzwoniących pod numer alarmowy, dyspozytorach, strażnikach miejskich, policjantach i strażakach.
– Tu jest wielu bohaterów i ich należy pokazywać. O nich mówmy, bo to zło trzeba zwyciężyć dobrem, a dobro to ludzie – zaapelował wojewoda.
Pochwalił lekarzy, którzy znaleźli się w pobliżu miejsca ataku i natychmiast ruszyli z pomocą rannym, nie zważając na własne bezpieczeństwo. Wiedza chirurgiczna jednego z nich mogła z dużym prawdopodobieństwem uratować życie rannego policjanta. Drugi lekarz pomógł w ocenie stanu poszkodowanych i skierowaniu ich do odpowiednich placówek.
Wojewoda przekazał, że wśród sześciu ofiar śmiertelnych są czterej obywatele Polski i dwoje cudzoziemców. Urząd pozostaje w kontakcie ze służbami konsularnymi, a policja kontaktuje się z rodzinami polskich ofiar. Ich bliscy mogą liczyć na wszelką potrzebną pomoc, również w organizacji spraw związanych z transportem ciał. Na razie jednak nikt nie zwrócił się do urzędu z taką prośbą. Wojewoda zadeklarował, że urząd pozostaje do dyspozycji rodzin i pełni dyżury przez całą dobę
– Nie możemy jednak pozwolić, żeby przez tę tragiczną sytuację zaczęto negatywnie patrzeć na całe środowisko strzelectwa sportowego – zaznaczył.
– W obecnej sytuacji zrezygnujemy ze wszystkich atrakcji towarzyszących tym obchodom. Z całą pewnością nie będzie również strzelnicy sportowej – zapowiedział.
Wojewoda Klęczar odniósł się do programu obchodów 11 listopada. W tym roku zrezygnowano ze wszystkich atrakcji towarzyszących uroczystościom, w tym stoisk promocyjnych i mobilnej strzelnicy, która miała stanąć w rejonie Barbakanu.
Bednarek zapewnił, że śmierć sprawcy nie zmienia charakteru prowadzonego postępowania. Śledztwo nadal dotyczy ataku terrorystycznego, a policja będzie gromadzić kolejne dowody, by ustalić, dlaczego doszło do tragedii.
Teren Rynku Głównego był dokładnie zabezpieczany i przeszukiwany przez służby. Prowadzono oględziny, dokumentowano ślady i ustalano okoliczności, które zostaną uwzględnione w śledztwie.
Komendant przyznał, że śmierć sprawcy oznacza utratę możliwości uzyskania od niego informacji, które mogłyby pomóc w wyjaśnieniu sprawy.
- Te informacje już do nas nie popłyną – zaznaczył.
Wojewoda zaznacza, że jako przedstawiciel administracji rządowej w regionie odpowiada za koordynowanie jej działań i zapewnienie potrzebnego wsparcia. Obejmuje ono pomoc służbom oraz bieżącą współpracę z władzami Krakowa: – Wszelkie wsparcie, jakie będzie potrzebne, będzie tutaj kierowane w sposób szczególny i celowy.
Komendant odniósł się także do pomocy psychologicznej dla rannych funkcjonariuszy i ich rodzin. Policja dysponuje zespołem psychologów, którzy wspierali potrzebujących już w sobotę i niedzielę. Pomoc będzie dostępna również w kolejnych dniach.
– Chcemy, żeby służby były widoczne i przywracały mieszkańcom oraz turystom poczucie bezpieczeństwa. To także realne bezpieczeństwo, bo dzięki obecności patroli reakcja będzie możliwa natychmiast – zaznaczył. Zapewnił, że policja pozostanie w tym miejscu przez dłuższy czas. – Nie poddamy się, nie oddamy przestępcom Krakowa – zadeklarował.
Komendant Artur Bednarek zapowiedział zwiększoną obecność patroli na Rynku Głównym i w jego okolicach. Radiowozy mają być widoczne również przy wjazdach na Rynek.
Klęczar zapowiedział także zmiany w obchodach 11 listopada w Krakowie. Nie będzie defilady wojskowej, pokazu formacji konnych ani stoisk promocyjnych.
– W tym roku to święto będzie bardziej świętem zadumy – zapowiedział. Szczegóły uroczystości mają zostać przedstawione podczas kolejnego briefingu.
Odpowiadając na pytana dziennikarzy wojewoda odniósł się do możliwości dodatkowego zabezpieczenia Rynku Głównego. Rozmowy w tej sprawie mają rozpocząć się w najbliższym czasie. Uczestniczyć w nich będą przedstawiciele miasta i policji, którzy przedstawią swoje rekomendacje.
– Musimy tę informację przekazywać między sobą i stosować się do tych zasad. I jeszcze jedno: zawiadom służby. Policja i inne służby są dla państwa, dla mieszkańców i turystów. Wczoraj, dziś i jutro będziemy dla was – zakończył nadinspektor Artur Bednarek.
Komendant zwrócił uwagę na konieczność zachowania ostrożności w domach i rozmów z bliskimi o zagrożeniach związanych z bronią oraz innymi niebezpiecznymi przedmiotami. Ważne jest, by wszyscy wiedzieli, jak należy się z nimi obchodzić i jakie mogą być konsekwencje ich niewłaściwego użycia.
Mówiąc o bezpieczeństwie w przestrzeni publicznej, przypomniał o zasadzie stosowanej przez służby: „Uciekaj, ukryj się, reaguj”.
- Musimy przywrócić poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom Krakowa, Małopolski i wszystkim mieszkańcom Polski. Poczucie bezpieczeństwa to wartość, która jest dla nas bardzo istotna. Towarzyszy nam każdego dnia – mówił komendant.
Podkreślił, że za odbudowanie tego poczucia odpowiedzialne są nie tylko policja i instytucje, ale całe społeczeństwo. Zaapelował również o większą uważność w rodzinach.
– Musimy w naszych domach, w naszych rodzinach być bardzo uważni na to, co się wokół nas dzieje. Musimy obserwować nasze dzieci, naszych małżonków, naszych braci i siostry, jeśli chodzi o ich postępowanie i funkcjonowanie – zaznaczył.
Głos zabrał komendant Małopolskiej Policji Artur Bednarek. Potwierdził, że policja nadal prowadzi czynności związane z sobotnim atakiem na krakowskim Rynku. Zapowiedział, że chce skupić się na trzech kwestiach: poczuciu bezpieczeństwa, sytuacji w domach i rodzinach oraz bezpieczeństwie w przestrzeni publiczne
– To zło, które się zadziało, pokonać można tylko prawdą i dobrem. O tę prawdę i rzetelność proszę – zakończył.
Szczególne podziękowania skierował do policjantów, ratowników medycznych i pracowników szpitali.
– Ci wszyscy ludzie zdali tu egzamin. Zdaliśmy egzamin z człowieczeństwa, z odpowiedzialności – podkreślił.
W obliczu tragedii najważniejsze powinny być solidarność, szacunek i odpowiedzialność, a nie wzajemne oskarżenia - przekazał.
Zwrócił uwagę na komentarze sugerujące, że na miejscu tragedii zabrakło służb i odpowiedniego wsparcia. Przywołał przy tym lekarza, który prywatnie, poza godzinami pracy, udzielał pomocy rannym na Rynku.
Po zamachu mieszkańcy Krakowa, przyjezdni z innych części Polski, a także obcokrajowcy natychmiast ruszyli z pomocą poszkodowanym. Ogromną solidarność okazują miastu ludzie z całej Polski, Europy i świata. Wojewoda przypomniał również o niedzielnej mszy świętej w Kolegiacie św. Anny.
Wojewoda zapowiedział swój udział w zaplanowanym na poniedziałek marszu solidarności, zorganizowanym z inicjatywy prezydenta Krakowa Łukasza Gibały.
– To poczucie solidarności jest dziś szczególnie potrzebne – i zaapelował o powstrzymanie się od wypowiedzi i publikowania relacji, które mogłyby zaostrzyć napięcie społeczne.
Mimo tragedii nie możemy pozwolić, aby sprawca osiągnął swój cel, którym było zasianie strachu: – Wolą sprawcy z pewnością było wzbudzenie poczucia, że tu, w Krakowie, nie jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy bezpieczni. Służby są i działają – podkreślił wojewoda.
Sobotni zamach zachwiał poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców i osób odwiedzających Kraków. Zwrócił uwagę, że sprawca dopuścił się wcześniej także zbrodni na członkach własnej rodziny.
– Mamy do czynienia z wyjątkową, niespotykaną w ostatnich dziesięcioleciach w Polsce zbrodnią – ocenił.
W ciągu pierwszych sześciu minut od zgłoszenia udało się zatrzymać zamachowca, a na Rynku pojawiły się także jednostki policji, Państwowej Straży Pożarnej i ratownictwa medycznego, w tym lotnicze pogotowie ratunkowe. Wojewoda zaznaczył jednak, że sprawna reakcja służb nie zwalnia z dyskusji o dodatkowych zabezpieczeniach.
– Nie oznacza to jednak, że nie musimy i nie powinniśmy podjąć dyskusji na temat tego, jak jeszcze bardziej zabezpieczyć przestrzeń krakowskiego Rynku, tak aby w jeszcze większym stopniu zapewnić poczucie bezpieczeństwa naszym mieszkańcom i turystom – podkreślił.
Wojewoda odniósł się również do pytań o bezpieczeństwo w Krakowie.
– Już w drugiej minucie na miejscu była straż miejska, w trzeciej minucie nastąpiła realna interwencja policji. W ciągu kolejnych trzech minut sprawca został zatrzymany – relacjonował.
W sprawę zaangażowane są policja, prokuratura oraz inne służby, w tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Szczegóły ich działań pozostają w gestii poszczególnych formacji. Na tym etapie nie wiadomo również, jak długo potrwają prowadzone czynności.
W poniedziałek wieczorem zakończyły się czynności prowadzone na Rynku Głównym w Krakowie i przyległych ulicach. Teren został ponownie udostępniony mieszkańcom, turystom i odwiedzającym miasto.
Jak poinformował wojewoda, dowody i ślady zabezpieczało siedmiu prokuratorów. Mają one pomóc w ustaleniu przyczyn i motywów działania zamachowca.
Dodał, że ciężko ranny funkcjonariusz został wybudzony ze śpiączki i pozostaje pod opieką lekarzy.
– Wszyscy wierzymy, że stan jego zdrowia będzie się systematycznie poprawiał. Aczkolwiek raz jeszcze podkreślam: w tym momencie jego stan określany jest jako ciężki – zaznaczył.
Stan drugiego policjanta, który brał udział w zatrzymaniu napastnika, jest stabilny.
W krakowskich szpitalach przebywa obecnie 15 osób rannych podczas sobotniego zamachu. Wojewoda poinformował, że stan 14 pacjentów jest stabilny. Jeden z policjantów, który bezpośrednio uczestniczył w zatrzymaniu sprawcy, nadal jest w stanie ciężkim.
– Od wczoraj, od ostatniego komunikatu, stan tego pacjenta nie uległ znaczącej zmianie. To dobra informacja, pozytywna, która pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość – powiedział wojewoda.
Wojewoda małopolski rozpoczął konferencję od przekazania najnowszych informacji po sobotnim zamachu w Krakowie. Podkreślił, że chce przedstawiać mieszkańcom rzetelne wiadomości dotyczące działań służb i czynności podjętych po ataku.
– O godzinie 4.30 zmarł sprawca zamachu. Zmarł w jednym z krakowskich szpitali. O zgonie został niezwłocznie powiadomiony Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego. To informacja pewna i potwierdzona – przekazał wojewoda.
Więcej o przeglądzie procedur:
Za chwilę rozpocznie się konferencja prasowa z udziałem wojewody małopolskiego.
Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zapowiedział przegląd procedur po tragedii w Krakowie. W poniedziałek o godz. 10 w resorcie odbędzie się spotkanie z udziałem przedstawicieli kilku ministerstw, służb specjalnych i policji.
Ostrzegła przed dezinformacją dotyczącą ataku i zaapelowała, by nie wyciągać pochopnych wniosków na temat elementów znalezionych przy sprawcy ani jego możliwych motywów.
Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka poinformowała, że na ubraniu sprawcy znaleziono liczne emblematy. Część z nich została już poddana analizie.
Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar w rozmowie z RMF24 przekazał, że w sześciu krakowskich szpitalach przebywa jeszcze 15 osób, które ucierpiały w ramach zamachu. Stan 14 określany jest jako stabilny, jedna osoba jest w stanie ciężkim – to jeden z rannych policjantów.
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Prokuratura zapowiada przesłuchanie wszystkich wskazanych świadków. Śledczy będą też dalej analizować zebrane dowody, by ustalić motywy działania sprawcy i sprawdzić, czy miał jakiekolwiek powiązania z innymi osobami.
– W pozostałym zakresie postępowanie będzie się toczyć, bo jesteśmy na wczesnym etapie. Postępowanie toczy się w tym momencie niecałe 24 godziny, a do przeanalizowania jest bardzo dużo dowodów – zaznaczył prok. Stasielak.
Śmierć mężczyzny oznacza, że śledczy nie będą już podejmować wobec niego czynności procesowych. Nie przedstawią mu zarzutów ani nie zastosują wobec niego środków zapobiegawczych.
Śmierć napastnika nie kończy śledztwa w sprawie sobotniego ataku w Krakowie. Prokuratura nadal będzie ustalać motywy jego działania i sprawdzać, czy miał powiązania z innymi osobami - poinformował PAP prokurator Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej.
Na godz. 9 zaplanowano briefing prasowy wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara.
Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej poinformował, że sekcje zwłok ofiar mogą potrwać nawet dwa dni. Powodem jest skomplikowany charakter ran postrzałowych.
Kraków pogrążony jest w żałobie po sobotniej strzelaninie. Flagi na miejskich budynkach i pojazdach komunikacji miejskiej zostały opuszczone lub przepasane kirem. W tym czasie śledczy przystępują do kolejnego etapu postępowania – dziś mają rozpocząć sekcje zwłok sześciu ofiar ataku.
Informujemy, że sprawca tragicznych wydarzeń zmarł dzisiaj nad ranem w szpitalu.— Małopolska Policja (@kwpkrakow) November 9, 2026
PILNE: policja poinformowała o śmierci zamachowca. Więcej informacji w artykule.
Prezydent Karol Nawrocki planuje uhonorować funkcjonariuszy za udział w interwencji.
Prezydent Krakowa zwrócił się o nadanie dwóm policjantom w trybie pilnym tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa - najważniejszego wyróżnienia przyznawanego przez miasto.
W poniedziałek rano rozpoczną się sekcje zwłok sześciorga ofiar ataku w Krakowie oraz trojga zabitych w Ostrowcu Świętokrzyskim, czyli rodziny zamachowca.
PILNE! Michał O., zamachowiec z Krakowa, nie żyje. Zmarł po godz. 4 nad ranem.
"Informujemy, że sprawca tragicznych wydarzeń zmarł dzisiaj nad ranem w szpitalu" — przekazała małopolska policja w komunikacie na portalu X.
W marszu ciszy, który 9 listopada o godz. 20 przejdzie przez krakowski rynek wezmą udział prezydent Krakowa Łukasz Gibała, wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar i marszałek województwa Łukasz Smółka.
Księga kondolencyjna będzie wyłożona od poniedziałku do środy (od 9 do 11 listopada). Wpisywać będzie można się od godziny 9 do 19.
O godz. 9:00 w holu Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych zostanie wyłożona księga kondolencyjna.
O godzinie 20:00 na rogu Rynku Głównego i ulicy Sławkowskiej odbędzie się marsz ciszy. Będzie to hołd dla ofiar sobotniej tragedii.
Na poniedziałek prokuratura zapowiedziała rozpoczęcie sekcji zwłok ofiar, które potrwają co najmniej dwa dni.
Poniedziałek, 9 listopada to drugi dzień żałoby narodowej po strzelaninie w Krakowie, w której zginęło sześć osób, a 15 (16 z zamachowcem) zostało rannych.
Wracamy z relacją na żywo w poniedziałek rano.
- Latem przywieźli tu duży sejf. Pytałem Janusza: po co ci tego tyle? On się mnie pyta: jesteś wędkarz, tak? Ile masz wędek? Ja mu na to: dziesięć, piętnaście. A Janusz: no to widzisz, po co się pytasz?- opowiadał dla PAP pan Zdzisław. Nie wie dokładnie, ile w domu mieli broni, ale nie był tym zaniepokojony. - Ktoś ich zbadał, wydał zezwolenie. Podejrzewałem, że to już wystarczy - powiedział.
Ojciec i syn co tydzień w niedzielę mieli jeździć na strzelnicę. - Tego młodego, Michała, nigdy nie widziałem w moro. Ojca tak — tłumaczył.
Zdaniem pana Janusza Michał nie był rozmowny. - Kaptur na głowę, głowa w dół, włosy na oczy. Czy witał się z sąsiadami? Jak się pomylił, to powiedział „dzień dobry”. Do mnie czasem powiedział, a czasem przechodził bez słowa - zaznaczył. W piątek, gdy widział Michała po raz ostatni, nie spotkali się. - Z okna go widziałem. Ja tu zawsze w oknie piję kawę. Ubrany był jak zwykle: czarna kurtka, kaptur, wsiadł do samochodu i odjechał - wspominał.
W domu państwa O. awantur nigdy nie słyszał. Nigdy nie widywał też Michała z kolegami. - Zawsze wychodził z plecakiem i szedł w miasto gdzieś. Nikt tu nie przychodził ani do niego, ani do tej dziewczyny, nawet koleżanki. Nie widziałem - wskazał.
Bardzo dobrze znałem tę rodzinę. Kolegowaliśmy się z Januszem, ojcem Michała — wspomina sąsiadów pan Zdzisław. W sobotę policja odnalazła w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim ciała rodziców i siostry Michała O.
Pan Zdzisław był ich sąsiadem z naprzeciwka. Powiedział PAP, że Michała ostatni raz widział w piątek rano, przed szóstą. - Wyszedł z domu, wsiadł w samochód, pojechał. Pomyślałem, że do pracy, bo często tak wyjeżdżał - wskazał.
Od jej męża kupował jaja. - Janusz przywoził nam je ze wsi w soboty. Jak miał ich nie dostarczyć, to pisał wcześniej SMS-a. Tym razem nie napisał. Dzwoniłem do niego przed południem, ale nikt nie odbierał — powiedział.
Z relacji sąsiada wynika, że syn i ojciec mieli wspólną pasję - strzelectwo.
Przypominamy, że zgodnie z decyzją prezydenta Krakowa, do 11 listopada włącznie w mieście trwa żałoba. Z kolei na mocy rozporządzenia Prezydenta RP żałoba narodowa w całym kraju rozpoczęła się w niedzielę i potrwa też w poniedziałek.
W niedzielę wieczorem krakowski Rynek Główny został otwarty dla mieszkańców i turystów. Zamknięty był od rana z powodu czynności prowadzonych przez śledczych w związku z sobotnim atakiem w tym miejscu. Główne ulice prowadzące na największy plac w mieście są obstawione radiowozami z włączoną sygnalizacją świetlną, pojazdy policji i straży miejskiej jeżdżą też wokół rynku.
W miejscach, gdzie zginęli i zostali ranieni ludzie – u wylotów ulic Szewskiej i Siennej i przy Bazylice Mariackiej gromadzą się osoby, które zapalają świeczki i kładą kwiaty. Stoją w ciszy i zadumie; niewielu chce rozmawiać z dziennikarzami.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że jest za wcześnie, aby mówić o motywach sprawcy ataku w Krakowie. – Nie chcę ujawniać materiałów z postępowania, ale mamy pewne dowody, które rzucają głębsze światło na cały ten dramat – powiedział w niedzielę wieczorem w TVP szef resortu sprawiedliwości.
Szkody dla pozytywnego wizerunku Polski, jakie w oczach opinii międzynarodowej przyniosła wypowiedź min. Kierwińskiego są ogromne i tudne do odrobienia. W tym trudnym momencie powinniśmy skupić wszelkie wysiłki na utrzymaniu dobrej opinii o Polsce, jako miejscu bezpiecznym i przyjaznym.— Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) November 8, 2026
Zaostrzenie zasad dostępu do broni, w tym ograniczenie liczby egzemplarzy posiadanych przez jedną osobę, powinno być przedmiotem dyskusji po strzelaninie w Krakowie – oceniła w niedzielę wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka na antenie Polsat News. Zaznaczyła, że sprawca miał broń legalnie.
Szczegółowe oględziny miejsca zamachu w Krakowie są niepowtarzalną czynnością – powiedział PAP Robert Duchnowski, były ekspert kryminalistyki Komendy Stołecznej Policji. Jego zdaniem zabezpieczone pociski pozwolą odtworzyć przebieg strzelaniny i ustalić, ile osób znalazło się w zasięgu ognia.
Jak wyjaśnił Duchnowski, długotrwałe oględziny Rynku Głównego w Krakowie, gdzie w sobotę doszło do zamachu, są konieczne ze względu na rozległość miejsca zdarzenia i liczbę śladów, które muszą zostać odnalezione oraz zabezpieczone.
W Ostrowcu Świętokrzyskim przed blokiem rodziny zamachowca, który strzelał w Krakowie, zabijając 6 osób i raniąc kilkanaście, płoną znicze. W sobotę policja odnalazła w mieszkaniu w Ostrowcu ciała jego rodziców i siostry. Mieszkańcy miasta przychodzą uczcić ich pamięć.
Szef MSWiA Marcin Kierwiński zaznaczył w niedzielę, że są sprawdzane różne hipotezy dotyczące motywów działania sprawcy zbrodni w Krakowie. Pytany o słowa nt. fascynacji sprawcy zbrodni ideologiami skrajnie prawicowymi minister zapewnił, że te wątki też są sprawdzane. Nie ferujemy żadnych wyroków - zapewnił.
Ręce opadają. Podczas niedzielnego spotkania Legii Warszawa doszło do wyjątkowo bulwersującej sytuacji na trybunach. Kibice stołecznego zespołu zdecydowali się na obraźliwą przyśpiewkę wymierzoną w policję. Szczególnie oburzający jest moment, w którym ją zaintonowali. W tym samym czasie funkcjonariusze z Krakowa, którzy z narażeniem własnego życia zatrzymali sprawcę tragicznego ataku, przebywali w szpitalu, walcząc o powrót do zdrowia.
Wojewoda małopolski o aktualnym stanie poszkodowanych w wyniku sobotniego ataku na krakowskim Rynku mówił w Polsat News. - W tym momencie 16 osób pozostaje w szpitalach. O 14 możemy powiedzieć, że są w stanie stabilnym. W stanie wciąż ciężkim, choć znacząco lepszym niż kilka-kilkanaście godzin temu, pozostaje jeden z policjantów. Jedyną osobą, która jest w stanie bardzo ciężkim, wręcz w stanie krytycznym, pozostaje sprawca zamachu – powiedział Klęczar.
Artystka Izabela W. padła ofiarą tragicznej strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie zaledwie dzień po otwarciu własnej wystawy. Kobieta przyjechała do stolicy Małopolski świętować swój zawodowy sukces, a w domu zostawiła czwórkę dzieci, w tym 11-letnie bliźnięta. Burmistrz Chodzieży Jacek Gursz pożegnał zmarłą w mediach społecznościowych, pisząc „W takich chwilach szczególnie mocno uświadamiamy sobie, jak kruche jest życie”.
- Rynek Główny został otwarty. Skończyliśmy oględziny - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa małopolskiej policji Katarzyna Cisło. Jej zdaniem nie należy się już spodziewać kolejnych zamknięć Rynku.
Rynek Główny wraz z przyległymi ulicami był zamknięty w sobotę wieczorem po ataku, w którym zginęło sześć osób, 16 zostało rannych. Następnie częściowo był otwarty. W niedzielę rano policja poinformowała o ponownym zamknięciu tej części miasta.
Zgodnie z decyzją prezydenta Krakowa, do 11 listopada włącznie w mieście trwa żałoba. Z kolei na mocy rozporządzenia Prezydenta RP żałoba narodowa w całym kraju rozpoczęła się w niedzielę i potrwa też w poniedziałek.
Gdy padają strzały, najpierw trzeba uciec lub znaleźć schronienie, a dopiero potem pomagać rannym – powiedział PAP Marek Pilewski, ratownik pola walki. Podkreślił, że przy ranach postrzałowych kluczowe jest szybkie tamowanie masywnych krwotoków, które mogą doprowadzić do śmierci w ciągu kilku minut.
Byłem akurat w domu, w mieszkaniu w Krakowie i pamiętam, że chciałem się wybrać gdzieś tak około 12 na rynek, na spacer, bo ja często chodzę tutaj po rynku. Ale, ale bolała mnie głowa i zostałem i napisał do mnie właśnie przyjaciel. Czy wszystko ze mną w porządku. […] Jest to ogromna, niewyobrażalna tragedia, która tak naprawdę mogła zdarzyć się wszędzie, nie tylko w Krakowie. I mam nadzieję, że już nigdy więcej do takiej tragedii nie dojdzie - opowiedział nam Arek, mieszkaniec Krakowa.
„Dojdzie do kolejnych zamachów”. Ekspert ostrzega po tragedii w Krakowie
Jacek Purski - politolog i ekspert ds. przeciwdziałania radykalizacji think tanku Counter Extremism Project oraz prezes Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego - ostrzegał w rozmowie z PAP, że "jeżeli Polska nie zacznie skutecznie przeciwdziałać radykalizacji, dojdzie do kolejnych zamachów". - Demokratyczne państwo powinno zwalczać każdą formę ekstremizmu, niezależnie od ideologicznych barw - zaznaczył, dodając, że szkolenia pozwalające odróżnić zwyczajny młodzieńczy bunt od rzeczywistych sygnałów zagrożenia przejść powinni nauczyciele, wychowawcy, ale także policjanci i prokuratorzy. Przestrzegał również przed sprowadzaniem przyczyn terroryzmu jednie do skutków działania algorytmów mediów społecznościowych czy zaburzeń psychicznych. Jego zdaniem zwiększenie liczby patroli czy instalowanie barier zabezpieczających centra miast, choć może pomóc, nie zastąpi systemowej profilaktyki.
Donald Tusk zabiera głos w sprawie Marszu Niepodległości. Jest oficjalna decyzja
Po sobotniej strzelaninie na krakowskim Rynku mieszkańcy i świadkowie wracają do dramatycznych chwil. Jedni składają hołd ofiarom, inni opowiadają o strachu i ucieczce przed strzałami. W ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych.
Pani Marzena przyszła na Rynek, by wyrazić żal i smutek. Zauważyła, że pojawiły się już pierwsze znicze. Dzień wcześniej miała odwiedzić to miejsce z rodziną, ale plany pokrzyżowała im gęsta mgła. – Postanowiłam przyjść. Czuję się bezpiecznie, bo jest tu dużo policjantów. Nie ma się czego bać. Przyszłam jednak, żeby wyrazić żal i smutek – powiedziała. Jak dodała, Kraków wydawał się jej bardzo bezpiecznym miastem.
W poniedziałek rano rozpoczną się sekcje zwłok sześciorga ofiar ataku w Krakowie oraz trojga zabitych w Ostrowcu Świętokrzyskim - poinformował w niedzielę PAP prok. Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej. Śledczy będą wtedy też analizować podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
Norwescy turyści, pielęgniarka i były ratownik medyczny, znaleźli się w samym centrum sobotniej strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie. Gdy wokół wybuchła panika, a napastnik strzelał z jadącego samochodu, oni rzucili się na pomoc rannym, ratując życie postrzelonej kobiecie.
Udało się zadziałać błyskawicznie i przekazać informacje do właściwych służb - powiedziała o akcji medycznej operatorów nr 112 Edyta Klimowska-Bobula z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dominik Wilk z Dyspozytorni Medycznej MUW podkreślił, że sposób rozplanowania działań ratowników w pierwszych minutach zmniejszył liczbę ofiar śmiertelnych.
Pochodząca z okolic Chodzieży Izabela W. odwiedziła Kraków, aby zaprezentować swoje malarstwo. Dzień po wernisażu straciła życie podczas strzelaniny na Rynku Głównym, kiedy 24-letni Michał O. zaczął strzelać do przechodniów.
Kondolencje z Rzymu. Papież Leon XIV reaguje na tragedię w Krakowie
Ciała zmarłych przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zgonu doszło poprzedniego dnia (w sobotę - PAP), a dokładną godzinę pozwolą ustalić sekcje zwłok, zeznania świadków i monitoring. W Ostrowcu przesłuchano pierwszych świadków z otoczenia rodziny i zabezpieczono nagrania z kamer – powiedział PAP Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
Prokurator zdementował jednocześnie doniesienia o rzekomym wcześniejszym przestępstwie sprawcy. - Pojawiła się osoba, która informowała, że ten mężczyzna miał pozbawić kogoś życia w Waśniowie w zeszłym roku. Według ustaleń poczynionych przez prokuraturę i policję nie jest to prawda – przekazał Prokopowicz.
Służby zabezpieczyły nośniki elektroniczne z domu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim, monitoring, przesłuchani zostali pierwsi świadkowie - poinformowała PAP Prokuratora Okręgowa w Kielcach. Badania balistyczne i sekcje zwłok pomogą ustalić czas zgonu ofiar.
Prokuratura w związku z zabójstwem trzech osób w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim - rodziców i siostry 24-letniego Michała O., który strzelał w sobotę w Krakowie - skoncentrowała się na zabezpieczaniu materiału dowodowego.
Na miejscu ujawniono siedem jednostek broni palnej, co łącznie z bronią zabezpieczoną w Krakowie daje 11 sztuk – dokładnie tyle, na ile pozwolenia posiadali zamachowiec oraz jego ojciec. W lokalu zabezpieczono też nośniki elektroniczne i zapiski.
Królewski Dzwon Zygmunt rozbrzmiał o godz. 16 w niedzielę w Krakowie, pogrążonym w żałobie po sobotnim zamachu. Bicie dzwonu towarzyszyło rozpoczęciu mszy w Kolegiacie św. Anny. Niedzielnej mszy przewodniczy kardynał Grzegorz Ryś. „Bądźmy w tym trudnym momencie razem. Połączmy się we wspólnej modlitwie i wzajemnym wsparciu” – zaapelował metropolita krakowski, zapraszając Krakowian na nabożeństw
W kilka godzin zebrali miliony. Polacy ruszyli na pomoc bohaterom z Krakowa, którzy zatrzymali zamachowca.
W strzelaninie zginęło 6 osób: 4 Polaków, 32-letni obywatel Wielkiej Brytanii i 51-letnia obywatelka Austrii.
Szef BBN Bartosz Grodecki potwierdził PAP, że prezydent Karol Nawrocki zamierza odznaczyć policjantów, którzy wykazali się bohaterstwem w sobotę w trakcie strzelaniny w Krakowie. Małopolski Urząd Wojewódzki pośredniczy w przygotowaniu tych wniosków - powiedział wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar.
Dzieci nie potrzebują znać wszystkich szczegółów krakowskiej tragedii, ale powinny mieć możliwość porozmawiania o tym, co się wydarzyło – powiedziała PAP psycholożka Agnieszka Kuc z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Zaapelowała do rodziców o ograniczenie dzieciom dostępu do drastycznych nagrań i uważne obserwowanie zmian w ich zachowaniu.
Okrutny zamach na bezbronne, przypadkowe osoby w Krakowie - wstrząsnął całym światem. Wśród osób, które wtedy w centrum Krakowa była pielęgniarka z Jarocina, która natychmiast ruszyła do pomocy.
Zamach w Krakowie, w którym zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, wstrząsnął światowymi mediami. Od Londynu po Nowy Jork, największe redakcje opisują tragedię jako „najgorszą strzelaninę w Polsce od dziesięcioleci” i „rzadkie masowe zabójstwo”.
Wojewoda małopolski poinformował, że jedną z sześciu osób zabitych w zamachu w Krakowie była obywatelka Austrii. Wcześniej jej narodowość nie była znana; przekazywano jedynie, że nie była Polką.
Byli o krok od tragedii. Chirurdzy ratowali rannych policjantów po strzelaninie w Krakowie. „Mógłby nie przeżyć”
Opuszczali restaurację zaledwie minutę przed wybuchem strzelaniny w Krakowie. Gdy usłyszeli huk i dostrzegli upadających na ziemię ludzi, natychmiast ruszyli z pomocą. Dwaj krakowscy chirurdzy, prof. Michał Pędziwiatr oraz dr Mateusz Wierdak, pobiegli w stronę miejsca dramatu, aby ratować poszkodowanych. Stan jednego z postrzelonych funkcjonariuszy był krytyczny i o jego życiu decydowały sekundy. W rozmowie z Radiem Eska prof. Pędziwiatr przyznaje, że bez szybkiego zatamowania krwotoku policjant mógł umrzeć na miejscu.
Zamachowiec, który strzelał w sobotę w Krakowie, jest w stanie krytycznym. Jeśli przeżyje, prokuratura w poniedziałek będzie decydować w sprawie czynności z jego udziałem - powiedział PAP naczelnik krakowskiego wydziału Prokuratury Krajowej prok. Eryk Stasielak.
Małopolski wydział zamiejscowy PK prowadzi śledztwo w sprawie zamachu w Krakowie i zabójstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim. - Ustalenia wskazują na dziś dzień, że (sprawca - PAP) to jedna i ta sama osoba - powiedział PAP prok. Stasielak.
W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie i ogłoszoną żałobą narodową prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski zdecydował o opuszczeniu do połowy masztu flag przed budynkiem Urzędu Miejskiego. Władze miasta przekazały wyrazy współczucia rodzinom ofiar i mieszkańcom Krakowa, a także podziękowały policji i pozostałym służbom za przeprowadzoną akcję. W związku z żałobą odwołano również zaplanowany na niedzielę (8 listopada) koncert Jazz na BOK-u w Białostockim Ośrodku Kultury.
Jak poinformowała Urszula Boublej, rzeczniczka prasowa prezydenta Białegostoku, w mieście zwiększono liczbę patroli Straży Miejskiej, która pozostaje w stałym kontakcie z policją. Bezpieczeństwa mieszkańców strzeże również 526 kamer monitoringu miejskiego oraz około 200 kamer Systemu Zarządzania Ruchem. Władze apelują o zachowanie spokoju i czujności, a wszelkie niepokojące sytuacje zalecają zgłaszać pod numer alarmowy 112.
W poniedziałek rano rozpoczną się sekcje zwłok sześciorga ofiar ataku w Krakowie oraz trojga zabitych w Ostrowcu Świętokrzyskim, czyli rodziny zamachowca - poinformował w niedzielę PAP naczelnik krakowskiego wydziału Prokuratury Krajowej prok. Eryk Stasielak.
Prok. Eryk Stasielak z PK dla PAP: w poniedziałek rano rozpoczną się sekcje zwłok ofiar ataku w Krakowie, prawdopodobnie potrwają dwa dni.
Prezydent Krakowa Łukasz Gibała poinformował, że zwrócił się o nadanie w trybie pilnym tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa dwóm policjantom - Arturowi Morańskiemu oraz Jakubowi Kulikowi, którzy unieszkodliwili sprawcę sobotniego ataku w centrum Krakowa.
🇯🇵 standing with 🇵🇱 in this time of mourning. Our thoughts are with the victims of the Kraków attack, and with their families and loved ones. https://t.co/tk4v9A25eJ— Akira KONO, Ambasador Japonii w Polsce (@AmbasadorJP) November 8, 2026
Bazylika Mariacka w Krakowie została zamknięta do odwołania w związku z działaniami służb po sobotniej tragedii na Rynku Głównym.
Zapowiedziana na godz. 16 msza pod przewodnictwem kardynała Grzegorza Rysia odprawiona zostanie w Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny.
Prokurator Tomasz Waszczuk, rzecznik krakowskiej prokuratury potwierdził PAP informację o wybudzeniu ze śpiączki drugiego funkcjonariusza policji, który został ranny w sobotniej akcji w Krakowie.
Wcześniej w niedzielę wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar informował na briefingu, że jeden z rannych policjantów został już wybudzony, natomiast drugi pozostawał w stanie śpiączki.
Po kilku godzinach prokurator Tomasz Waszczuk, rzecznik krakowskiej prokuratury okręgowej, potwierdził w rozmowie z PAP, iż otrzymał informację, że obaj funkcjonariusze policji zostali wybudzeni.
Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przekazał, że w stolicy zostaną wzmocnione środki bezpieczeństwa. Szczególnym nadzorem objęte zostały duże skupiska ludzi i miejsca o zwiększonym ruchu pieszych i samochodów.
W tych trudnych chwilach solidaryzujemy się z funkcjonariuszami Policji oraz wszystkimi służbami zaangażowanymi w działania - przekazała Służba Ochrony Państwa.
- Wyrażamy najwyższe uznanie dla funkcjonariuszy Policji, którzy podczas tragicznych wydarzeń w Krakowie wykazali się odwagą, determinacją i poświęceniem, stając w obronie ludzkiego życia i bezpieczeństwa - podkreślono w oświadczeniu SOP, opublikowanym w niedzielę na platformie X.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie poinformowało, że magazyny są już zapełnione i nie są w stanie obsłużyć więcej krwiodawców. Dziękujemy za Waszą solidarność i prosimy o wstrzymanie wizyt - podała w niedzielę małopolska Policja.
Przyjechali do Krakowa jako turyści, a przyszło im ratować ludzkie życie. Sześcioro wolontariuszy Obrony Cywilnej z Dublina znalazło się w pobliżu Rynku Głównego podczas wczorajszego zamachu. Gdy napastnik oddalił się z miejsca ataku, Irlandczycy natychmiast ruszyli na pomoc poszkodowanym. Prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową i tamowali krwotoki, jeszcze przed przybyciem służb medycznych.— Remiza.pl (@remizacompl) November 8, 2026
Urząd Miasta Krakowa podjął działania na rzecz dobrostanu psychicznego mieszkańców, w tym uczniów. Dyrektorzy szkół będą wyczuleni na zachowania uczniów. W niedzielę ponownie zbierze się sztab kryzysowy w magistracie – wynika z informacji przekazanych PAP przez wiceprezydent Krakowa Elżbietę Kois-Żurek.
- Modlimy się za rodziny ofiar oraz oddajemy hołd bohaterskim funkcjonariuszom policji, którzy z odwagą powstrzymali napastnika i zapobiegli dalszemu rozlewowi krwi - napisał w niedzielę na X były premier Węgier Viktor Orban.
My thoughts and prayers are with the people of Poland following the heinous terrorist attack in the heart of Kraków. We pray for the families of the victims, wish those injured a swift and full recovery, and pay tribute to the heroic police officers who bravely stopped the attacker and prevented further bloodshed.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 8, 2026
Prezydent Bydgoszczy łączy się w bólu z rodzinami ofiar z Krakowa.
Flagi przed instytucjami Unii Europejskiej w Brukseli zostały opuszczone do połowy masztu na znak solidarności z Polską w związku ze strzelaniną w Krakowie. Szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola podkreśliła, że Kraków jest miastem niezłomnym.
Policja opublikowała szczegółową chronologię zdarzeń, przedstawiając ich przebieg minuta po minucie.
NIEZWŁOCZNA REAKCJA. SZYBKIE I ZDECYDOWANE DZIAŁANIE. TAK PRZEBIEGAŁA AKCJA SŁUŻB W KRAKOWIE. Informujemy, że służby natychmiast podjęły działania, a policjanci bardzo szybko stanęli twarzą w twarz z uzbrojonym napastnikiem. Co wydarzyło się minuta po minucie? 📍 15:00:15 - wpływają pierwsze zgłoszenia do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Łącznie odnotowano blisko 40 zgłoszeń. 📍 2. minuta - na miejscu są już strażnicy miejscy. 📍 3. minuta - policjanci podejmują interwencję. Dochodzi do wymiany ognia z napastnikiem. Funkcjonariusze ruszają za nim w pościg. Dołączają inne patrole, skierowane na miejsce przez dyżurnego. 📍 4. minuta - na miejscu pojawiają się zespoły ratownictwa medycznego. 📍 6. minuta - docierają pierwsze zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Skala zaangażowanych sił również mówi sama za siebie: 🔹 30 policyjnych załóg zadysponowanych do działań. 🔹 24 zastępy Państwowej Straży Pożarnej i 62 strażaków ratowników. W obliczu realnego zagrożenia funkcjonariusze ruszyli do działania. Nie kalkulowali ryzyka. Podjęli interwencję, narażając własne życie, by powstrzymać napastnika i chronić innych. Dwóch z nich zostało rannych. W związku ze zdarzeniem w działania zaangażowanych było ponad tysiąc policjantów - od funkcjonariuszy patroli, którzy jako pierwsi ruszyli na miejsce, przez policjantów zabezpieczających teren zdarzenia i funkcjonariuszy jednostek kontrterrorystycznych, po policjantów wykonujących na miejscu czynności procesowe wspólnie z prokuratorami. To ogromne zaangażowanie wielu policyjnych sił i służb, których wspólnym celem było opanowanie sytuacji, zatrzymanie sprawcy i zapewnienie bezpieczeństwa.— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 8, 2026
Krakowscy dorożkarze apelują o wsparcie dla czworga swoich przyjaciół – trzech kobiet i mężczyzny – poważnie rannych podczas ataku. Zorganizowali zbiórkę pieniędzy na ich leczenie, rehabilitację i pomoc rodzinom poszkodowanych.
– W wyniku brutalnego ataku ucierpieli niewinni ludzie, wśród nich nasi przyjaciele – krakowscy dorożkarze. Kilkoro z nich odniosło bardzo poważne obrażenia – napisali organizatorzy zbiórki.
Rany postrzałowe ujawniono na ciałach trzech osób - rodziców i siostry sprawcy ataku w Krakowie - odnalezionych w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim. W lokalu znaleziono też 7 sztuk broni - poinformowała świętokrzyska Policja.
Prokurator z Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji wszczął śledztwo w sprawie wczorajszego zamachu w Krakowie. To właśnie ten pion prokuratury jest właściwy do prowadzenia postępowań dotyczących przestępstw o charakterze terrorystycznym. Śledztwo obejmuje dwa czyny. Pierwszy dotyczy zabójstwa 6 osób przy użyciu broni palnej oraz usiłowania zabójstwa wielu innych osób, w tym funkcjonariuszy Policji wykonujących obowiązki służbowe związane z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zgodnie z przyjętą kwalifikacją prawną sprawca działał w celu poważnego zastraszenia wielu osób, co nadaje temu czynowi charakter przestępstwa terrorystycznego (art. 148 § 3 k.k. w zw. z art. 115 § 20 k.k.). Drugi czyn dotyczy zabójstwa 3 osób przy użyciu broni palnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (art. 148 § 3 k.k.). Oba czyny zagrożone są najsurowszą karą dożywotniego pozbawienia wolności. Wyjaśnienie wszystkich okoliczności tych tragicznych wydarzeń, ustalenie pełnego przebiegu działań sprawcy oraz zabezpieczenie materiału dowodowego to obecnie priorytety prowadzonego postępowania. Państwo musi reagować na tak brutalne akty przemocy stanowczo, sprawnie i z pełnym wykorzystaniem dostępnych instrumentów prawnych. Bezpieczeństwo obywateli jest naszym bezwzględnym priorytetem.— Waldemar Żurek (@w_zurek) November 8, 2026
Jak nieoficjalnie ustalili dziennikarze „Super Expressu”, starszy posterunkowy Jakub Kulik został już wybudzony ze śpiączki. Drugi z rannych policjantów ma zostać wybudzony w najbliższym czasie.
Opuszczone do połowy masztów flagi, barwy narodowe na pojazdach komunikacji miejskiej oraz dodatkowe patrole służb w rejonie Głównego Miasta – to reakcja Gdańska na tragiczne sobotnie napaść w Krakowie.
- Dla Kuby służba jest wszystkim. Takich ludzi najbardziej potrzeba – powiedział PAP prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Leszczyny w Bielsku-Białej Władysław Szypuła o druhu Jakubie Kuliku, policjancie, który został ciężko ranny w wymianie ognia z zamachowcem w Krakowie.
Dodał, że policjant-bohater dał się poznać jako osoba, na którą zawsze można liczyć. – On ma serce na dłoni. Taki po prostu jest: zawsze można na niego liczyć; energiczny, zmotywowany. W Krakowie wykazał się heroizmem. Mimo ran walczył o bezpieczeństwo innych – zauważył prezes OSP Leszczyny.
Bazylika Mariacka w Krakowie pozostaje w niedzielę zamknięta dla zwiedzających do godzin południowych w związku z działaniami służb po sobotniej tragedii na Rynku Głównym. Kardynał Grzegorz Ryś zaprosił na mszę w intencji ofiar i rannych, która odbędzie się w świątyni w niedzielę o godz. 16 – przekazano w komunikatach.
❗️Rynek Główny i skrzyżowanie ulic Dietla i Stradomskiej ponownie zamknięte Śledczy przeprowadzają kolejne oględziny miejsca zdarzenia. Rynek Główny wraz z przyległymi ulicami oraz trasa ucieczki sprawcy czyli ulice: Grodzka, skrzyżowanie z placem Wszystkich Świętych, Stradomska, skrzyżowanie z Gertrudy jak również skrzyżowanie Dietle i Stradomskiej będą zamknięte przez kilka godzin.— Małopolska Policja (@kwpkrakow) November 8, 2026
- Stan sprawcy ataku na Rynku Głównym w Krakowie określany jest jako krytyczny; był kilkukrotnie operowany w nocy - powiedział wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar.
Najnowsze informacje z krakowskiego magistratu!
Krwi dla poszkodowanych na Rynku Głównym jest wystarczająca ilość.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie informuje, że ma wystarczający zapas wszystkich składników krwi potrzebnych do ratowania życia i dalszego leczenia osób poszkodowanych w tragedii.
Osoby, które chcą oddać krew w geście solidarności z poszkodowanymi, mogą dziś, w niedzielę 8 listopada, zgłosić się od godz. 9.00 do siedziby RCKiK przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie lub skorzystać z poniższych punktów.
Przytkowice, OSP – 9.00–13.00
Ujanowice, OSP – 8.00–12.00
Krasne Lasocice, OSP – 9.00–13.00
Ołpiny, OSP – 8.00–12.00
Sucha Beskidzka, Oddział Terenowy RCKiK – 9.00–12.00
Raba Wyżna, OSP – 9.00–13.00
W obliczu tragicznych wydarzeń w Krakowie, #SenatRP łączy się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar, przekazując im najgłębsze wyrazy współczucia. Słowa szczególnego uznania kierujemy do funkcjonariuszy @PolskaPolicja – ich odwaga, poświęcenie i bohaterska postawa to wzór oddania służbie i drugiemu człowiekowi.— Senat RP 🇵🇱 (@PolskiSenat) November 8, 2026
W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie i ogłoszoną żałobą narodową odwołujemy oba zaplanowane na niedzielę, 8 listopada, spektakle „Taśmy rodzinne” – poinformował Teatr Polski w Poznaniu.
🚨PILNE❗️ Apel o krew dla Policjanta z Krakowa❗️ Starszy posterunkowy Jakub Kulik, który bez wahania stanął do walki z uzbrojonym zamachowcem, walczy w szpitalu o życie. Policjant został ciężko ranny i potrzebuje każdej kropli krwi. Potrzebna jest krew AB Rh+. Każdego, kto może pomóc, prosimy o zgłaszanie się do dowolnej stacji krwiodawstwa w całej Polsce. WAŻNE❗️ Przy oddawaniu krwi należy wskazać, że jest ona przeznaczona dla Jakuba KULIKA.— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 8, 2026
Z ostatniej chwili!
Podinsp. Katarzyna Cisło przekazała w Polsat News, że śledczy ponownie będą przeprowadzać oględziny i zabezpieczać miejsce zdarzenia.
- Będziemy ponownie zamykać rynek główny i ulice przyległe. Przy każdym wlocie do rynku będą stali policjanci, ponieważ będziemy musieli przeprowadzić ponowne oględziny, pozabezpieczać wszystkie ślady w świetle dziennym - poinformowała podinsp. Cisło.
I am deeply shocked and saddened by the tragic events in Kraków. I extend my sincerest condolences to the families of the victims, and wish strength and a swift recovery to all those injured. We stand in full solidarity with the people of Kraków and all of Poland during this difficult time.— Akira KONO, Ambasador Japonii w Polsce (@AmbasadorJP) November 7, 2026
- W geście żałoby tragedii na Rynku Głównym przez 12 godzin nie był odgrywany hejnał mariacki w Krakowie. Po raz pierwszy od 1939 r. melodia nie zabrzmiała z wieży Kościoła Mariackiego – przekazał PAP rzecznik małopolskiej straży pożarnej kpt. Hubert Ciepły.
Rynek Główny częściowo otwarty. Tramwaje kursują objazdem.
Część Rynku Głównego i prowadzących do niego ulic jest już dostępna. W niektórych miejscach nadal pracują policyjni technicy, a teren pozostaje odgrodzony taśmami. Jak poinformowała rzeczniczka małopolskiej policji, podinsp. Katarzyna Cisło, otwarcie części Rynku ma ograniczyć utrudnienia w centrum miasta.
Ze względu na trwające działania służb przejazd przez skrzyżowanie ulic Dietla, Krakowskiej i Stradomskiej jest zablokowany.
Tramwaje linii 12, 13, 18, 22, 70 i 78 jadą objazdem przez ul. Starowiślną.
Autobus zastępczy kursuje między Łagiewnikami a Rondem Grunwaldzkim.
Stan jednego policjanta rannego jest stabilny; drugiego jest ciężki, ale stabilny – poinformowała PAP w niedzielę rano rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
Dodała, że stan sprawcy ataku na Rynku Głównym w Krakowie jest ciężki, lecz stabilny.
- Wśród ofiar śmiertelnych sobotniej strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie jest obywatel Wielkiej Brytanii. Wśród rannych są obywatele Wielkiej Brytanii, Portugalii, Rosji, Niemiec i Austrii. Pozostali poszkodowani to Polacy – przekazał rzecznik wojewody małopolskiego Maksymilian Kosowski.
Najnowsze informacje od świętokrzyskiej policji!
- Wczoraj przed godziną 22.00 w mieszkaniu w jednym z bloków w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego ujawniliśmy ciała trzech osób: 53-letniego mężczyzny oraz dwóch kobiet w wieku 52 i 21 lat. To rodzice i siostra 24-latka, który został zatrzymany w Krakowie. Na ciałach ujawniono obrażenia, które wstępnie oceniono jako rany postrzałowe. Zwłoki zostały zabezpieczone do szczegółowych badań. W mieszkaniu zabezpieczono 7 sztuk broni - przekazali mundurowi.
Na miejscu przez całą noc trwały czynności z udziałem policyjnych kontrterrorystów, techników oraz prokuratora. Ze względów bezpieczeństwa na czas prowadzonych czynności ewakuowano mieszkańców bloku. Po ich zakończeniu mieszkańcy mogli wrócić do swoich mieszkań.
- Nasze działania nie ograniczają się wyłącznie do mieszkania, w którym ujawniono ciała. Przeszukania trwają - dodają policjanci.
- Żołnierze wiemy co robić - przekazał na platformie X gen. Wiesław Kukuła.
Żołnierze wiemy co robić. Mobilizacja wszystkich zdolnych do oddania krwi na rzecz policjantów i wszystkich poszkodowanych. Dowódcy - ustalić warunki w swoich garnizonach z jednostkami krwiodawstwa.— Wiesław Kukuła (@wieslawkukula) November 8, 2026
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Wiesław Kukuła, wezwał żołnierzy do mobilizacji i oddawania krwi na rzecz rannych policjantów oraz wszystkich poszkodowanych w tragedii w Krakowie. Dowódcy mają ustalić warunki organizacji zbiórek krwi w swoich garnizonach, we współpracy z jednostkami krwiodawstwa. Wojsko rusza z pomocą!— Remiza.pl (@remizacompl) November 8, 2026
Przywrócony został również ruch na ul. Dietla, gdzie w sobotę zakończył się pościg za sprawcą strzelaniny, w rejonie skrzyżowania z ul. Stradomską. Samochód, którym poruszał się 24-latek, został odholowany na policyjny parking Komendy Wojewódzkiej Policji. Dziś mają się odbyć szczegółowe oględziny pojazdu.
W niedzielę centrum miasta stopniowo wraca do normalnego funkcjonowania, choć część Rynku Głównego pozostaje zamknięta, a na miejscu nadal pracują policyjni technicy.
– Rynek jest jeszcze częściowo zamknięty, niektóre miejsca są ogrodzone policyjnymi taśmami, ale częściowo wraca do życia. W niektórych miejscach nadal pracują policyjni technicy. Nie możemy też paraliżować miasta, dlatego część Rynku i dochodzących do niego ulic jest już otwarta – powiedziała podinsp. Katarzyna Cisło.
Jak informuje policja, incydent nie ma związku z wczorajszym atakiem na Rynku
Rynek Główny w Krakowie wciąż jest niedostępny dla osób postronnych. Wejścia na jego teren pilnuje policja
Metropolita krakowski, kardynał Grzegorz Ryś, zapowiedział na niedzielę specjalną mszę świętą w Bazylice Mariackiej. Nabożeństwo odbędzie się o godz. 16:00
Policja Republiki Czeskiej poinformowała o wprowadzeniu prewencyjnych środków bezpieczeństwa na terytorium kraju w związku z wydarzeniami w Krakowie. Ambasada RP w Pradze zaapelowała o stosowanie się do zaleceń czeskich służb porządku publicznego
(1/4) W związku z tragicznym wydarzeniem w Krakowie, Policja Republiki Czeskiej poinformowała dziś o wprowadzeniu prewencyjnych środków bezpieczeństwa na terytorium RCz. https://t.co/Suyp3DJ7Pe— PLinCzechia (@PLinCzechia) November 7, 2026
Prezydent Węgier Andras Baka i szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban złożyli w sobotę na platformach społecznościowych kondolencje rodzinom ofiar strzelaniny w Krakowie. Węgry solidaryzują się z Polską i narodem polskim - napisała na X minister spraw zagranicznych Węgier.
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odniósł się do gestów solidarności, które płyną do Polski z całego świata.
Otrzymuję tuziny wiadomości od ministrów spraw zagranicznych z całego świata z kondolencjami dla Polski, Krakowa, rannych i rodzin zamordowanych. Miliony obcokrajowców, którzy odwiedzili Rynek Główny szczególnie czują nasz ból i wyrażają solidarność.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) November 7, 2026
"W imieniu narodu ukraińskiego oraz osobiście składam najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Nie ma usprawiedliwienia dla tego ataku" - napisał na platformie X Wołodymyr Zełenski.
A shocking crime in Kraków. On behalf of the Ukrainian people, and personally, I extend my sincere condolences to the families and loved ones of the victims. There can be no justification for this attack, and we trust the perpetrator will face justice. We wish strength and a speedy recovery to the injured and to everyone affected by this tragedy. Ukraine stands in solidarity with Poland and the Polish people. People have the right to safety.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2026
"Nasze myśli są z ofiarami, ich bliskimi i narodem polskim. Mołdawia jest z wami" - napisała na platformie X Maia Sandu, prezydent Mołdawii
Deeply saddened by the attack in Kraków. Our thoughts are with the victims, their loved ones and the people of Poland. Moldova stands with you.— Maia Sandu (@sandumaiamd) November 7, 2026
Brytyjski premier Andy Burnham przekazał wyrazy solidarności z Polską po wydarzeniach w Krakowie, które określił jako "bezdensowną przemoc".
I’m shocked and saddened by the appalling shooting in Kraków today. My thoughts are with the families of those who have lost their lives, everyone injured and all those affected by this senseless violence. The United Kingdom stands in solidarity with the people of Poland.— Andy Burnham (@andyburnham) November 7, 2026
Pedro Sánchez, premier Hiszpanii napisał na platformie X: "Dziś Hiszpania jest z Polską i z ofiarami. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia rannym"
Consternado por el ataque en Cracovia. Hoy España está con Polonia y con las víctimas. Deseo una pronta recuperación a los heridos.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 7, 2026
Po zamachu w Krakowie kondolencje przesłał premier Norwegii. "Moje najgłębsze wyrazy współczucia kieruję do ofiar, ich bliskich oraz wszystkich osób dotkniętych straszliwą strzelaniną w Krakowie" - napisał Jonas Gahr Stoere
Min dypeste medfølelse går til ofrene, pårørende og alle dem som er berørt av den forferdelige skytingen i Krakow. Mine tanker går også til alle fra Polen som bor og lever i Norge. Vi står sammen i solidaritet med Polen.— Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) November 7, 2026
"Moje szczere kondolencje dla ofiar i ich rodzin oraz całego kraju, który teraz jest w żałobie" - napisała na platformie X minister spraw zagranicznych Kanady Anita Anand
I am deeply saddened by the shooting in Kraków that has led to deaths and injuries. My sincere condolences are with the victims and their families and the entire country that is grieving at this time. I have been in touch with my Polish counterpart, @sikorskiradek, to convey Canada’s solidarity with the people of Poland during this incredibly difficult time.— Anita Anand (@AnitaAnandMP) November 7, 2026
O oddawanie krwi dla rannego policjanta zaapelował również minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
"Proszę każdego, kto może pomóc, o zgłaszanie się do stacji krwiodawstwa w całej Polsce. Przy oddawaniu krwi należy wyraźnie wskazać, że jest ona przeznaczona dla Jakuba Kulika" - napisał m.in. na platformie X.
Pilny apel o krew dla naszego bohatera z Krakowa. Starszy posterunkowy Jakub Kulik, który dziś bez wahania stanął do walki z uzbrojonym zamachowcem, walczy w szpitalu o życie. Ma niesprawne jedno płuco i potrzebuje każdej kropli krwi. Potrzebna jest krew AB Rh+ Proszę każdego, kto może pomóc, o zgłaszanie się do stacji krwiodawstwa w całej Polsce. Przy oddawaniu krwi należy wyraźnie wskazać, że jest ona przeznaczona dla Jakuba Kulika. Dziś on ratował ludzi na krakowskim Rynku. Teraz pomóżmy uratować jego.— Waldemar Żurek (@w_zurek) November 7, 2026
Jeśli odczuwasz lęk, niepokój lub potrzebujesz rozmowy po wydarzeniach, które wstrząsnęły Krakowem, możesz skorzystać z bezpłatnego wsparcia:
116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,
116 123 – telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych,
800 70 2222 – Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym.
Pomoc jest dostępna anonimowo i bezpłatnie. Nie trzeba zostawać samemu z trudnymi emocjami.
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki podziękował w nocy z soboty na niedzielę funkcjonariuszom policji, którzy zatrzymali zamachowca w Krakowie.
Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego zapoznaliśmy się z dotychczasowymi ustaleniami i działaniami służb. Niemniej najważniejsza konkluzja dotyczy postawy ludzi na miejscu zdarzenia. Policjanci wykazali się wyjątkową odwagą, powstrzymując napastnika, a świadkowie ruszyli z pomocą poszkodowanym. Dziękuję funkcjonariuszom @PolskaPolicja za zdecydowaną interwencję. Rannym policjantom życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Zapewnienie im i ich rodzinom wszelkiej potrzebnej pomocy jest obowiązkiem państwa. Dziękuję również strażakom @KGPSP, ratownikom medycznym, lekarzom, pielęgniarkom i świadkom, którzy udzielali pomocy poszkodowanym. Najważniejsze pozostają teraz wsparcie dla rodzin ofiar, pomoc rannym i pełne wyjaśnienie okoliczności tragedii.— Bartosz Grodecki (@BartoszGrodecki) November 7, 2026
Wszystkie mecze ekstraklasy oraz niższych lig na szczeblu centralnym będą poprzedzone minutą ciszy ku pamięci ofiar zamachu w Krakowie - poinformował na oficjalnej stronie internetowej Polski Związek Piłki Nożnej.
„W związku z tragicznymi wydarzeniami, do których doszło w Krakowie, Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że przed wszystkimi meczami rozgrywanymi w ten weekend na szczeblu centralnym, pamięć ofiar zostanie uczczona minutą ciszy” - napisano w komunikacie.
Policjanci, którzy interweniowali podczas sobotniego ataku na Rynku Głównym w Krakowie, zachowali się profesjonalnie, a użycie broni wobec uzbrojonego napastnika było uzasadnione – ocenił w rozmowie z PAP prof. Kuba Jałoszyński, b. policyjny antyterrorysta i wiceszef CBŚ. Jak podkreślił, mundurowi musieli decydować w ciągu sekund.
W związku z żałobą narodową w dniach 8 i 9 listopada, flagi państwowe zostały opuszczone do połowy masztów
Uzbierano już ponad 430 tysięcy złotych.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński apeluje o odwołanie manifestacji przeciwko działaniom rządu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego - przekazał rzecznik prasowy partii Rafał Bochenek.
Z uwagi na ogłoszoną przez p. prezydenta @NawrockiKn żałobę narodową, p. prezes @OficjalnyJK apeluje o odwołanie manifestacji organizowanych w Polsce w związku z nielegalnymi działaniami koalicji 13 grudnia, w tym zajęciem Trybunału Konstytucyjnego. Pan premier J. Kaczyński prosi, aby w ten sposób okazać szacunek niewinnym ofiarom brutalnego ataku w Krakowie. P.S.: Apel o odwołanie dotyczy wydarzeń odbywających się zarówno 8. jak i 9. listopada br.— Rafał Bochenek (@RafalBochenek) November 7, 2026
KGP dla PAP: w mieszkaniu zamachowca najprawdopodobniej są ciała jego rodziców i siostry.
Policjanci powstrzymali zamachowca. Premier podał nazwiska
Starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański to prawdziwi bohaterowie. Uratowali prawdopodobnie wiele ludzkich istnień, nie zważając na ryzyko utraty życia. Ich stan jest poważny, ale są pod bardzo dobrą opieką. Cała Polska trzyma za Was kciuki - napisał premier Donald Tusk.
Starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański to prawdziwi bohaterowie. Uratowali prawdopodobnie wiele ludzkich istnień, nie zważając na ryzyko utraty życia. Ich stan jest poważny, ale są pod bardzo dobrą opieką. Cała Polska trzyma za Was kciuki.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 7, 2026
Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał rozporządzenie z dnia 7 listopada 2026 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8 i 9 listopada.
Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał rozporządzenie z dnia 7 listopada 2026 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8 i 9 listopada.— Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) November 7, 2026
Dyspozytor wysłał do interwencji w związku ze strzelaniną w Krakowie 30 załóg policyjnych - poinformował w sobotę Komendant Główny Policji gen. Marek Boroń.
- Chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim policjantom, którzy brali udział w tych czynnościach. (...) Dziękuję za tą heroiczność, za profesjonalizm i oddanie służbie i społeczeństwu. To ma ogromne znaczenie - powiedział Boroń podczas briefingu.
Podkreślił, że wymiana ognia między sprawcą a policjantami nastąpiła po trzech minutach od odebrania zgłoszenia.
„Krakowski Rynek Główny jednoczy ludzi” - napisał w sobotę na platformie X minister spraw zagranicznych Chorwacji Gordan Grlić Radman. Dodał, że „widok tego miejsca stającego się areną tak bezsensownej przemocy łamie serce”.
Rysował wisielców i zamach na szkołę. Koleżanka z klasy sprawcy zamachu z Krakowa przerywa milczenie! TYLKO U NAS
Rysował wisielców i sceny zamachu na szkołę. Na swoich rysunkach przedstawiał samego siebie jako uzbrojonego napastnika. Zapytany o znaczenie tych obrazków odpowiadał, że chciałby zostać zamachowcem. Tak 24-letniego mieszkańca Ostrowca Świętokrzyskiego zapamiętała jego była koleżanka z klasy. W rozmowie z reporterem Radia ESKA Jakubem Krzyżakiem opowiedziała o niepokojących sytuacjach z czasów szkolnych. Wspomniała również o nietypowym zachowaniu podczas lekcji online. „Mówił to, jakby to było jego marzenie” - relacjonuje.
Najbliższe niedziela i poniedziałek będą w Polsce dniami żałoby narodowej - oświadczył w sobotę wieczorem premier Donald Tusk. Zaznaczył, że zostanie uzgodnione, jaka będzie jej forma.
Premier: Dwie kobiety i mężczyzna w domu sprawcy.
Premier: w domu zamachowca prawdopodobnie są nieżywi ludzie.
Blok w Ostrowcu Świętokrzyskim, w którym mieszka sprawca strzelaniny w Krakowie, jest ewakuowany w związku z działaniami służb. Mieszkańcy bloku czas przeszukania mogą przeczekać w urzędzie. Wszystkim mieszkańcom miasta zapewnione jest wsparcie psychologiczne - poinformował prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Artur Łakomiec.
Koszmar w Krakowie. Dorożkarze ofiarami szaleńca. "Największa tragedia w całym okresie pracy"
Trwa akcja służb w Ostrowcu Świętokrzyskim, skąd pochodził 24-letni mężczyzna podejrzewany o dokonanie krwawej strzelaniny w centrum Krakowa. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze oddziałów kontrterrorystycznych. Jak wynika z informacji Radia ESKA, mieszkańcy bloku na osiedlu Na Skarpie są ewakuowani. To właśnie w tym budynku miał mieszkać sprawca sobotniego ataku, w którym zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych.
Premier: policja, służby, prokuratura zrobią wszystko, by jak najszybciej przekazać informacje o motywach sprawcy strzelaniny
Służby weszły do mieszkania sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
„Policja zareagowała błyskawicznie, a funkcjonariusze wykazali się odwagą i nadzwyczajnym poświęceniem. Trzech odniosło rany, jeden walczy o życie. Potrzebują naszej modlitwy, solidarności i pełnego wsparcia. Dlaczego niektórym tak trudno to zrozumieć?” - napisał na X szef rządu.
Policja zareagowała błyskawicznie, a funkcjonariusze wykazali się odwagą i nadzwyczajnym poświęceniem. Trzech odniosło rany, jeden walczy o życie. Potrzebują naszej modlitwy, solidarności i pełnego wsparcia. Dlaczego niektórym tak trudno to zrozumieć?— Donald Tusk (@donaldtusk) November 7, 2026
~aktualizacja Dementujemy informacje o osobie biegającej po dachu Kościoła Mariackiego. Film dostępny w mediach społecznościowych pochodzi sprzed kilku godzin, reakcję policjantów wywołał ksiądz, który wyszedł na taras plebanii. https://t.co/XhW98xxvBO— Małopolska Policja (@kwpkrakow) November 7, 2026
W tej chwili służby sprawdzają mieszkanie 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Zamach w Krakowie na nagraniu z monitoringu. Rodzina o włos uniknęła śmierci
Sobotnie popołudnie, 7 listopada, przyniosło w Krakowie wstrząsające wydarzenia. Krótko po godzinie 15 na Rynku Głównym uzbrojony napastnik zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów, wywołując panikę i zmuszając ludzi do ucieczki. Do internetu trafił zapis z kamer monitoringu, który ukazuje przebieg tego ataku. W bezpośrednim zagrożeniu znalazła się pewna rodzina, której cudem udało się ocalić życie. Kamera zarejestrowała moment, gdy mijają oni auto strzelca, a zaledwie kilka sekund później na ziemię osuwa się pierwsza postrzelona osoba.
Sprawcą strzelaniny na Rynku Głównym był 24-letni obywatel Polski, mieszkaniec województwa świętokrzyskiego. Jak poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, dotychczasowe ustalenia wskazują, że mężczyzna działał sam. Policja sprostowała wcześniejsze doniesienia o możliwym drugim napastniku. 24-latek jest mieszkańcem Ostrowca.
Według ministra sprawca był zafascynowany skrajnie prawicowymi ideologiami. Policja prowadzi czynności w jego domu i wyjaśnia okoliczności ataku. Mężczyzna miał pozwolenie na broń, a wcześniej nie był karany ani notowany.
Podczas strzelaniny miał na sobie strój stylizowany na wojskowy i używał długiej broni, najprawdopodobniej karabinka samopowtarzalnego AR-15. W jego samochodzie znaleziono inne sztuki broni, amunicję, plecak, zasobniki i bagnet. Władysław Kosiniak-Kamysz zdementował, że sprawca był żołnierzem Wojska Polskiego.
"To straszna tragedia dla naszego środowiska. Ofiarami szaleńca zostali dziś dorożkarze i dorożkarki, ludzie którzy jak codzień przyjechali na Rynek Główny do pracy. Ucierpiało wielu naszych koleżanek i kolegów. Dwoje walczy o życie, kilkoro odniosło poważne obrażenia. Wszystko na skutek ostrzału bandyty. Nasze konie poza powierzchownymi ranami, nie ucierpiały fizycznie. Fizycznie, bo psychicznie to dla nas, dla naszej dorożkarskiej rodziny największa tragedia w całym okresie pracy na Rynku. Łączymy się z rodzinami ofiar, łączymy się z rodzinami wszystkich ofiar szaleńca. Trwamy."
Dorota LITWICKA
Prezes Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zaapelował do mieszkańców Krakowa i turystów o pozostanie w domach i hotelach. Chodzi o to, nie przeszkadzać służbom pracującym w miejscu tragedii.
Dotychczasowe ustalenia wskazują, że zamachowiec z Krakowa działał sam i był zafascynowany skrajnie prawicowymi ideologiami - poinformował w sobotę minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Przekazał, że policja prowadzi czynności w domu sprawcy.
- Policja nie ma żadnych podstaw, aby stwierdzać, że sprawców tej strasznej masakry było więcej. Wydaje się, że sprawca był jeden - powiedział szef MSWiA podczas konferencji prasowej w Krakowie. Zaznaczył, że policjanci ponownie sprawdzą zapisy monitoringu.
Częstym motywem aktywnego strzelca są problemy psychiczne, głębokie poczucie krzywdy lub zemsta za realne lub domniemane niesprawiedliwości - powiedział PAP podpułkownik rezerwy ABW Marek Kuźnicki. Dodał, że na podstawie wyposażenia sprawcy można wnioskować, że nie kierował nim impuls, ale było to zaplanowane działanie, zrealizowane z premedytacją.
Prezydent Karol Nawrocki ogłosi żałobę narodową. Jest komunikat z Pałacu Prezydenckiego
- W tym strasznym akcie terroru zginęło sześć osób. Cztery osoby zostały zidentyfikowane - powiedział w sobotę wieczorem szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wciąż trwają działania, związane z tragicznym w skutkach atakiem szaleńca w Krakowie.
Więcej tutaj: Koszmar w Krakowie. Wiadomo, kim są cztery ofiary
W Krakowie będą obowiązywać 3 dni żałoby. Uruchomiono numer pomocy dla rodzin ofiar: 12 421 92 82.
Zgodnie z rekomendacją policji służby miejskie przystąpiły do wystawienia zapór drogowych na wlotach ulic dochodzących do Krakowskiego Przedmieścia - przekazał w sobotę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Betonowe zapory staną m.in. na Karowej, Świętokrzyskiej, Królewskiej i Miodowej.
Jeżeli chodzi o osoby ranne i poszkodowanych 16 osób jest na to na tę chwilę w krakowskich szpitalach w sześciu krakowskich szpitalach. Dwie osoby były przebadane. Zostały już wypisane wśród tych 16 osób jest sprawca oraz dwóch policjantów. Jeżeli chodzi o stan policjantów. Obaj są ranni. […] Stan drugiego z policjantów jest bardzo, bardzo ciężki. Trzy rany postrzałowe. Modlimy się, modlimy się za tego dzielnego policjanta, za bohatera. Żeby przeżył - powiedział minister Kierwiński.
Szanowni Państwo, z tym zamachem mieliśmy do czynienia dzisiaj, tuż po godzinie piętnastej. Błyskawiczna reakcja policjantów zapobiegła znacznie większej masakrze, która mogłaby się pojawić. Policjanci z pierwszej strzały do napastnika oddali po trzech minutach od zgłoszenia. Bo też pojawiły się informacje, że policji tam nie było. Na miejscu trzy minuty od zgłoszenia to były ten czas, który w którym policjanci oddali pierwsze strzały.
W tym strasznym akcie terroru zginęło sześć osób. Cztery osoby zostały zidentyfikowane. [...] Wśród tych osób, które zostały zidentyfikowane, jest jeden cudzoziemiec - powiedział szef MSWIA.
Doszło do ataku, do aktu terroru wymierzonego wobec mieszkańców i turystów przebywających w Krakowie. Jest wiele osób w szpitalu, są osoby poszkodowane, są osoby, które walczą o życie w tym są nasi bohaterowie. Również są policjanci, którzy udaremnili dalsze działanie zamachowca.
Unieszkodliwienie zamachowca, ponosząc własne uszczerbki w swoim zdrowiu. Walczą. Są pod najlepszą opieką krakowskich szpitali - powiedział szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.
Rzecznik prezydenta: w związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie prezydent rozpoczął formalną procedurę ogłoszenia żałoby narodowej; będzie obowiązywała 8 i 9 listopada.
- Nikt się tego nie spodziewał. Przecież ludzie przyszli sobie odpocząć. Nie do wiary, nie do wiary. Nikt się tego nie spodziewał. Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci - powiedziała Radiu Eska mieszkanka Krakowa.
~aktualizacja Dementujemy informacje o późnej reakcji Policji. Funkcjonariusze rozpoczęli interwencję NATYCHMIAST. Pierwszy patrol rozpoczął działania już 23 sekundy po zgłoszeniu. https://t.co/MuMg7WhHHy— Małopolska Policja (@kwpkrakow) November 7, 2026
Policjant, który oddał strzały do napastnika na Rynku Głównym w Krakowie, działał w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia – powiedział PAP gen. Roman Polko, były dowódca jednostki GROM. Jego zdaniem policjanci wykazali się odwagą i determinacją, dzięki nim liczba ofiar nie była większa.
– Ten funkcjonariusz był ranny, tak wynika z elementów filmików, które widziałem, i neutralizował terrorystę z dużym poświęceniem. Przecież ten terrorysta wciąż mógł sięgnąć po broń, żeby zabijać innych ludzi – powiedział gen. Polko, pytany o pojawiającą się już w internetowych komentarzach krytykę policjanta, który oddał strzały do leżącego napastnika.
24 latek, który przyjechał do Krakowa wczesnym popołudniem swoim samochodem. Mężczyzna wjechał w Rynek Główny od strony ulicy Sławkowskiej. I wtedy zaczął strzelać do przypadkowych ludzi. Dopadli go policjanci tak naprawdę dopiero po drugiej stronie - ustalił dziennikarz Radia Eska Marek Balawajder.
Stanowczo dementuję informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej, że zamachowcem, który dokonał dziś ataku w Krakowie był żołnierz Wojska Polskiego. Mężczyzna nie był i nie jest żołnierzem WP i nigdy nie mial nic wspólnego z wojskiem.— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 7, 2026
Sprawca miał pozwolenie na broń i nie był karany.
Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Cricoteka, Kino Kijów, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego - m.in. te krakowskie instytucje kultury odwołują zaplanowane spektakle i koncerty w związku z wydarzeniami, do jakich doszło na Rynku Głównym w Krakowie.
Krakowski Rynek to miejsce znaczące, tam gromadzą się zagraniczni turyści. W obliczu trwającej za naszą granicą wojny Polacy mają tendencję do dopatrywania się prowokacji i udziału czynników zagranicznych w każdym wypadku. Ze względu na powagę sytuacji należy zachować szczególną ostrożność - powiedział PAP ekspert ds. więziennictwa, kryminolog, były szef Służby Więziennej dr Paweł Moczydłowski.
Kim był sprawca masakry w Krakowie? Nieoficjalne doniesienia
Fanpage Kryminalna Polska opublikował nieoficjalne doniesienia dotyczące podejrzanego o strzelaninę w Krakowie. Według wpisu mężczyzna może być Michałem O. z Ostrowca Świętokrzyskiego. Autorzy podają, że około godz. 14 miał jechać z Kielc w kierunku Krakowa, ubrany w mundur i kominiarkę, a około 14.30 dotrzeć do miasta.
Fanpage informuje również, że mężczyzna ma przebywać na bloku operacyjnym, a jego stan jest krytyczny. Według autorów wpisu użyta broń miała należeć do jego ojca, który posiadał kilka sztuk broni
Te doniesienia nie zostały oficjalnie potwierdzone. Policja podała, że zatrzymany sprawca jest obywatelem Polski, ale nie ujawniła jego tożsamości. Funkcjonariusze zdementowali też informacje o poszukiwaniu drugiego napastnika.
Wobec tragedii, która wydarzyła się w sobotę w Krakowie, powinniśmy być przede wszystkim razem - napisał metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś. Zapowiedział specjalną mszę świętą w Bazylice Mariackiej w niedzielę o godz. 16., która ma być chrześcijańskim wyrazem sprzeciwu wobec nienawiści i przemocy.
- Otrzymuję tuziny wiadomości od ministrów spraw zagranicznych z całego świata z kondolencjami dla Polski, Krakowa, rannych i rodzin zamordowanych. Miliony obcokrajowców, którzy odwiedzili Rynek Główny, szczególnie czują nasz ból i wyrażają solidarność - napisał na X Sikorski.
Otrzymuję tuziny wiadomości od ministrów spraw zagranicznych z całego świata z kondolencjami dla Polski, Krakowa, rannych i rodzin zamordowanych. Miliony obcokrajowców, którzy odwiedzili Rynek Główny szczególnie czują nasz ból i wyrażają solidarność.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) November 7, 2026
Napastnik, który otworzył ogień w centrum Krakowa, miał posługiwać się bronią z rodziny AR-15. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych konstrukcji strzeleckich świata. Jej wojskowe odmiany dały początek karabinkom M16 i M4, a sama broń na stałe zapisała się także w historii kina. W rozmowie z "Portalem obronnym" pułkownik w stanie spoczynku Michał Sitarski "Królik" opisał też, co jeszcze znajdowało się w aucie zamachowca.
W obliczu tragedii, do której doszło w Krakowie, najważniejsze są teraz pomoc poszkodowanym, bezpieczeństwo mieszkańców i rzetelne wyjaśnienie okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Składam kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. Jadę do Krakowa. Pozostaję w stałym kontakcie z Prezydentem RP @NawrockiKn. Na miejscu wezmę udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego. Spotkam się z przedstawicielami rządu i służb, by uzyskać bezpośrednie informacje o sytuacji i podejmowanych działaniach.— Bartosz Grodecki (@BartoszGrodecki) November 7, 2026
Początek ataku w Krakowie. WIDEO
🇵🇱 ❗️Nagranie z rozpoczęcia ataku terrorystycznego w Krakowie i reakcja tłumu przebywającego na krakowskim rynku. https://t.co/FyvOw0YRM3— WarNewsPL (@WarNewsPL1) November 7, 2026
– Nie wiemy jeszcze, jakie były motywy sprawcy i czy zdarzenie można uznać za zamach. Wiemy natomiast, że celem ataku było miejsce publiczne o znaczeniu symbolicznym, czyli tzw. miękki cel – powiedział Safjański, były oficer Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.
Sprawca masakry to 24-letni mieszkaniec woj. świętokrzyskiego.
🚨W związku z tragicznym zdarzeniem, do jakiego doszło w Krakowie Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń udaje się na miejsce. https://t.co/0Lzjz0IiDM— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 7, 2026
Prezydent Krakowa ogłosił żałobę w mieście do 11 listopada.
Zginęły 4 kobiety i 2 dwóch mężczyzn.
O godz. 21.45 w Krakowie odbędzie się odprawa premiera Donalda Tuska z ministrami i przedstawicielami służb - poinformował w sobotę na X rzecznik rządu Adam Szłapka.
Na chwilę obecną możemy potwierdzić, że wskutek strzelaniny w Krakowie śmierć poniosło 6 osób, 15 jest rannych - poinformował w sobotę Małopolski Urząd Wojewódzki.
Bardzo mocny wpis Sławomira Mentzena po strzelaninie w Krakowie
Cała Polska jest wstrząśnięta wydarzeniami, do których doszło w Krakowie. Jak wiemy około godziny 15:00 na Rynku Głównym rozegrała się strzelanina. W wyniku zdarzenia zginęło kilka osób, są też ranni. Do sytuacji w Krakowie odniósł się Sławomir Mentzen.
Premier Donald Tusk jest w drodze do Krakowa - przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Szef rządu we wpisie na X zaapelował do polityków wszystkich opcji, by „nie grali” tragedią, do jakiej doszło w sobotę i zapewnił, że wszystkie okoliczności tej zbrodni zostaną wyjaśnione.
„Głębokie wyrazy współczucia dla rodzin i bliskich ofiar tragicznego zamachu w Krakowie. Najwyższe słowa uznania dla bohaterskich policjantów, którzy działali z narażeniem życia. I gorący apel do polityków wszystkich opcji: nie grajcie tą tragedią. Wyjaśnimy wszystkie okoliczności tej zbrodni” - napisał na X szef rządu.
Wcześniej rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował na X, że premier jest w drodze do Krakowa.
Głębokie wyrazy współczucia dla rodzin i bliskich ofiar tragicznego zamachu w Krakowie. Najwyższe słowa uznania dla bohaterskich policjantów, którzy działali z narażeniem życia. I gorący apel do polityków wszystkich opcji: nie grajcie tą tragedią. Wyjaśnimy wszystkie okoliczności tej zbrodni.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 7, 2026
Najpierw krążył samochodem po Rynku Głównym i strzelał do ludzi. Potem wysiadł i kontynuował atak na piechotę. Kiedy ruszyli za nim policjanci, rozpętała się kolejna strzelanina! „Super Express” dotarł do dramatycznej relacji Sebastiana Piekarka, krakowskiego radnego, o sobotniej (7 listopada) tragedii. Według najnowszych informacji liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do sześciu. Kilkanaście osób zostało rannych.
Małopolska policja zdementowała informacje o kolejnym sprawcy strzelaniny na rynku w Krakowie. Jedyny znany sprawca zdarzenia jest w rękach policji - podkreśliła. Policja zdementowała też informacje o śmierci jednego z rannych policjantów.
Wzrosła liczba ofiar masakry w Krakowie. Zginęło 6 osób.
Rzecznik rządu: premier Donald Tusk jest w drodze do Krakowa.
W strzelaninie w Krakowie zginęło 5 osób, 15 zostały rannych.
Jeden z policjantów rannych w wyniku zdarzeń w Krakowie z raną postrzałową; stan drugiego jest bardzo ciężki: trzy rany postrzałowe, trwa operacja - poinformował w sobotę szef MSWiA Marcin Kierwiński.
Policja przekazała, że sprawcą był 25-letni Polak.
- W całym rynku było słychać strzelaninę. Huk. Ludzie uciekali, krzyczeli, chowali się. Ludzie na początku myśleli, że to są fajerwerki i z ciekawością wychodzili, ale nagle zobaczyli samochód, z którego wystaje broń. To był prawdopodobnie kałach, bo taki był huk potężny - powiedział świadek dramatu.
Sprawca zdarzenia z Rynku Głównego w Krakowie jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. Dementujemy informację o śmierci policjanta oraz o poszukiwaniu kolejnego sprawcy. Jedyny znany sprawca zdarzenia jest w rękach policji - podała małopolska policja.
~aktualizacja Sprawca zdarzenia z Rynku Głównego w Krakowie jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. Dementujemy informację o śmierci policjanta oraz o poszukiwaniu kolejnego sprawcy. Jedyny znany sprawca zdarzenia jest w rękach policji. https://t.co/7g31Lpa7v4— Małopolska Policja (@kwpkrakow) November 7, 2026
Szef MSWiA: Jeden z policjantów rannych w wyniku zdarzeń w Krakowie z raną postrzałową; stan drugiego bardzo ciężki: trzy rany postrzałowe, trwa operacja.
Prezydent Łotwy Edgars Rinkeviczs złożył kondolencje bliskim ofiar i życzył powrotu do zdrowia rannym w sobotniej strzelaninie w okolicach Rynku Głównego w Krakowie. Podkreślił, że jego kraj solidaryzuje się z Polską w tej tragicznej godzinie.
Według wstępnych informacji krakowskiej policji było dwóch sprawców sobotniej strzelaniny na rynku w Krakowie; jeden z nich został postrzelony - poinformował PAP mł. asp. Jakub Mirochna z miejskiej komendy policji.
Gdzie szukać pomocy?
Jeśli odczuwasz lęk, niepokój lub potrzebujesz rozmowy po wydarzeniach, które wstrząsnęły Krakowem, możesz skorzystać z bezpłatnego wsparcia:
- 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,
- 116 123 – telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych,
- 800 70 2222 – Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym.
Pomoc jest dostępna anonimowo i bezpłatnie. Nie trzeba zostawać samemu z trudnymi emocjami.