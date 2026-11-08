Nowe, nieznane nagranie z Krakowa! Tak policjanci stanęli do walki z zamachowcem. Bohaterstwo!

Krwawy atak na Rynku Głównym

Do tragedii doszło około godziny 15. Rozpędzony samochód wjechał na Rynek Główny w Krakowie. W pojeździe miał znajdować się zamaskowany 24-letni Polak. Po zatrzymaniu auta mężczyzna otworzył ogień do osób przebywających w centrum miasta.

Na rynku natychmiast wybuchła panika. Przerażeni ludzie uciekali w popłochu, szukając schronienia w pobliskich kawiarniach, restauracjach oraz bramach okolicznych kamienic. Na miejsce bardzo szybko skierowano liczne patrole policji, zespoły ratownictwa medycznego i inne służby.

Nowe nagranie pokazuje moment zatrzymania

W mediach społecznościowych pojawiło się kolejne nagranie związane z tragicznymi wydarzeniami. Film udostępniony przez profil „Miejski Reporter” przedstawia moment, gdy policjanci dopadają napastnika i podejmują próbę jego obezwładnienia.

Na krótkim materiale widać funkcjonariuszy działających pod ogromną presją. Zamachowiec leży już na ziemi, a policjanci zabezpieczają teren i uniemożliwiają mu dalsze działania. Nagranie pokazuje, jak niebezpieczna była to interwencja oraz jak szybko służby przejęły kontrolę nad sytuacją.

Bohaterska akcja policjantów

Internauci komentujący nagranie zwracają uwagę przede wszystkim na profesjonalizm i poświęcenie funkcjonariuszy. To właśnie ich błyskawiczna reakcja mogła zapobiec jeszcze większej tragedii.

Policyjna interwencja nie należała do łatwych. Mundurowi musieli działać w samym centrum miasta, wśród tłumu spanikowanych ludzi, nie mając pewności, czy sprawca nie posiada dodatkowej broni lub materiałów niebezpiecznych. Mimo to podjęli zdecydowane działania i ostatecznie zatrzymali napastnika.

Sześć osób nie żyje, wielu rannych

Według dotychczasowych informacji w wyniku strzelaniny życie straciło sześć osób. Rannych zostało kolejnych 16 osób, w tym dwóch policjantów i sam sprawca.

Napastnik został postrzelony podczas policyjnej interwencji. Trafił do szpitala, gdzie pozostaje pod nadzorem służb. Śledczy wyjaśniają obecnie motywy jego działania i szczegółowo odtwarzają przebieg wydarzeń, które wstrząsnęły nie tylko Krakowem, ale i całą Polską.

Śledztwo trwa

Prokuratura i policja prowadzą intensywne czynności mające wyjaśnić wszystkie okoliczności tragedii. Śledczy analizują zabezpieczone nagrania monitoringu, relacje świadków oraz materiały publikowane w mediach społecznościowych. Każde kolejne nagranie może pomóc w dokładnym odtworzeniu przebiegu jednej z najtragiczniejszych zbrodni ostatnich lat.

10