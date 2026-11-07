Trzy ciała w domu zamachowca z Krakowa. To najprawdopodobniej rodzice i siostra sprawcy

Wstrząsające odkrycie po ataku

Nowe informacje, które napływają po krwawym ataku na Rynku Głównym w Krakowie, rzucają jeszcze mroczniejsze światło na sobotnie wydarzenia. Jak poinformował PAP rzecznik Komendanta Głównego Policji Andrzej Fijołek, w mieszkaniu zamachowca odnaleziono najprawdopodobniej ciała trzech osób.

– W mieszkaniu zamachowca z Krakowa najprawdopodobniej są ciała jego rodziców i siostry – przekazał rzecznik. Jednocześnie zaznaczył, że na oficjalne potwierdzenie trzeba poczekać do zakończenia działań służb.

Premier o trzech ciałach

Do sprawy odniósł się także premier Donald Tusk. W sobotę wieczorem poinformował, że w domu napastnika odnaleziono trzy ciała: dwóch kobiet i mężczyzny.

Jak wyjaśnił szef rządu, wstępne ustalenia opierają się na obrazie uzyskanym z drona. Według tych informacji ofiary mogą być najbliższymi członkami rodziny sprawcy.

Na miejscu cały czas pracują policjanci oraz prokuratorzy, którzy wyjaśniają okoliczności śmierci odnalezionych osób. Śledczy mają również ustalić, kiedy doszło do tragedii i czy była ona bezpośrednio związana z późniejszym atakiem w centrum Krakowa.

Krwawy atak na Rynku Głównym

Do tragedii doszło około godziny 15. Rozpędzony samochód wjechał na Rynek Główny w Krakowie. W pojeździe znajdował się zamaskowany 24-letni Polak, który po zatrzymaniu auta otworzył ogień do znajdujących się w pobliżu ludzi.

Przerażeni świadkowie uciekali, gdzie tylko mogli. Schronienia szukali w kawiarniach, restauracjach i bramach okolicznych kamienic. Na miejsce błyskawicznie skierowano znaczne siły policji oraz służb ratunkowych.

Sześć osób nie żyje, wielu rannych

Z dotychczasowych informacji wynika, że w wyniku strzelaniny zginęło sześć osób. Rannych zostało 16 kolejnych, w tym sam sprawca.

Napastnik został postrzelony przez policjanta podczas interwencji. Trafił do szpitala, gdzie pozostaje pod nadzorem służb. Śledczy badają jego motywy oraz rekonstruują przebieg wydarzeń, które doprowadziły do jednej z najtragiczniejszych zbrodni w Polsce w ostatnich latach.

Śledztwo trwa

Prokuratura i policja podkreślają, że wiele wątków sprawy wciąż jest wyjaśnianych. Kluczowe znaczenie będą miały wyniki oględzin miejsca odnalezienia ciał, sekcje zwłok oraz przesłuchania świadków. Dopiero wtedy możliwe będzie jednoznaczne potwierdzenie tożsamości ofiar oraz ustalenie pełnego przebiegu dramatycznych wydarzeń.