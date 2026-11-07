MIESZKAŃCY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DZIĘKI FUNDUSZOM EUROPEJSKIM INWESTUJĄ W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Z projektów dofinansowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w obecnej perspektywie skorzystało już blisko 20 tysięcy mieszkańców regionu. Na realizację wszystkich działań w obszarze rynku pracy przeznaczono łącznie ponad 127,6 miliona euro. Projekty realizują doświadczone podmioty wyłonione w konkursach a liczba uczestników stale się powiększa.

Zawsze dobry czas na zmiany

Praca zawodowa istotnie wpływa na jakość naszego życia. W znalezieniu zatrudnienia odpowiadającego naszym ambicjom i kwalifikacjom pomagają Fundusze Europejskie, które wspierają rozwój zawodowy osób w każdym wieku – mówi dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Aleksandra Marcinkowska.

Wiele osób, zwłaszcza znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej wymaga jednak dodatkowego wsparcia. To m.in. bezrobotni, młodzież zagrożona marginalizacją, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dzieci. Częstym problemem są również niskie dochody i niestabilne zatrudnienie, które stanowią barierę w dalszym rozwoju i podnoszeniu kwalifikacji.

Dlatego właśnie oferta, jaką przygotował Wojewódzki Urząd Pracy w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” jest kierowana do szerokiego grona odbiorców. To zarówno osoby, które dopiero szukają swojej drogi zawodowej, jak i ci, którzy po przerwie chcą wrócić do aktywności lub chcą wejść na nową ścieżkę kariery. Zakres pomocy obejmuje m.in. szkolenia w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, staże, subsydiowane zatrudnienie, a także pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. Dobór odpowiedniej ścieżki wsparcia zależy przede wszystkim od sytuacji uczestnika. Większość realizatorów oferuje tzw. szkolenia otwarte polegające na tym, że rodzaj i kierunek szkolenia jest dopasowany do indywidualnych oczekiwań i potrzeb zawodowych odbiorcy. Jednocześnie specjaliści podpowiadają, jakie są realia rynku pracy i rzeczywiste potrzeby pracodawców, co ułatwia wybór kwalifikacji pozwalających podjąć i utrzymać zatrudnienie.

Młodzież z perspektywą na przyszłość

Osobnym wyzwaniem jest ułatwienie młodym ludziom wejścia na rynek pracy. Program obejmuje Działanie 10.02 dotyczące wsparcia osób młodych za pośrednictwem Ochotniczych Hufców Pracy oraz Działanie 10.03 – Inicjatywę ALMA, skierowaną do młodych osób z grupy NEET, czyli niepracujących, nieuczących się i nieuczestniczących w szkoleniach. W przypadku wsparcia realizowanego przez OHP przewidziano m.in. szkolenia, pośrednictwo pracy, zajęcia pozalekcyjne i subsydiowane zatrudnienie. Inicjatywa ALMA zakłada natomiast wieloetapowe przygotowanie do zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą. Obejmuje ono przygotowanie językowe i kulturowe, szkolenia dostosowane do potrzeb uczestników, coaching i mentoring, a także staż w innym kraju Unii Europejskiej trwający od trzech do sześciu miesięcy. Po powrocie przewidziano dalsze wsparcie doradcze i mentorskie. Takie podejście łączy przygotowanie do pracy z możliwością zdobycia praktycznego doświadczenia. Dla młodych osób to okazja do rozwijania samodzielności, poznania nowych środowisk zawodowych i lepszego przygotowania do przyszłego zatrudnienia.

Gdy zarabiamy mało lub grozi nam utrata pracy…

Fundusze Europejskie wspierają również działania związane z utrzymaniem aktywności zawodowej dla osób w każdym wieku. Działanie 10.07 obejmuje projekty na rzecz osób zagrożonych utratą pracy i odchodzących z rolnictwa, a Działanie 10.08 dotyczy zwiększania możliwości zawodowych osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i cywilnoprawnych. W programie uwzględniono także Działanie 10.10, poświęcone zwiększaniu możliwości zawodowych tzw. ubogich pracujących, czyli osiągających najniższy dochód (nieprzekraczający minimalnego wynagrodzenia określonego w przepisach prawa).

Ważną częścią oferty projektowej jest również Działanie 10.05 „Zrównoważony rynek pracy – nowa JA”. To istotne i kompleksowe wsparcie dla kobiet, które po przerwie związanej z opieką i wychowaniem dzieci chcą powrócić na rynek pracy. Ich aktywność zawodową ograniczają np. nieaktualne kwalifikacje i szereg barier psychologicznych związanych z długotrwałą przerwą w pracy. Dlatego realizatorzy, obok szkoleń oferują m.in. wsparcie doradców zawodowych, konsultacje wizerunkowe, treningi personalne, szkolenia z zakresu umiejętności cyfrowych oraz pośrednictwo pracy. Udział we wszystkich szkoleniach w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego” jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w projektach powinny sprawdzać aktualne informacje o rekrutacji uczestników na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach: wupkielce.praca.gov.pl w zakładce „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027”: „Chcę skorzystać z projektów”.

Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”