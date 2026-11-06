Tragiczny wypadek w Sarnówku Dużym. 19-latka bez prawa jazdy śmiertelnie potrąciła rowerzystę

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-11-06 8:16

Funkcjonariusze ujawniają nowe okoliczności tragicznego zdarzenia w Sarnówku Dużym koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Według ustaleń policji 19-latka prowadząca Volkswagena nie miała prawa jazdy. Potrącony przez nią 63-letni rowerzysta zginął na miejscu, a mundurowi zatrzymali młodą kierującą oraz jej nietrzeźwego pasażera.

Tragiczny wypadek w Sarnówku. Nie żyje rowerzysta, na miejscu pracują służby
Autor: KPP Ostrowiec Świętokrzyski/ Materiały prasowe Tragiczny wypadek w Sarnówku. Nie żyje rowerzysta, na miejscu pracują służby

Wypadek w Sarnówku Dużym. 19-latka prowadziła auto bez prawa jazdy

Funkcjonariusze badający przyczyny tragedii w Sarnówku Dużym przekazali kluczowe ustalenia na temat osób biorących udział w tym zdarzeniu. Samochodem marki Volkswagen kierowała 19-latka, która w ogóle nie posiadała uprawnień do prowadzenia pojazdów. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało w jej organizmie 0,18 promila alkoholu, co stanowi wartość dopuszczalną przez polskie przepisy.

W pojeździe znajdował się również 68-letni pasażer. Badanie stanu trzeźwości potwierdziło, że mężczyzna miał w organizmie ponad 1,6 promila alkoholu.

Ze ustaleń funkcjonariuszy wynika, że Volkswagenem kierowała 19-letnia kobieta, która nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdami. Niestety, w wyniku potrącenia 63-letni rowerzysta zginął na miejscu zdarzenia” – przekazała podkom. Ewelina Wrzesień, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Śmiertelne potrącenie 63-letniego rowerzysty. Policja zatrzymała dwie osoby

Tragedia rozegrała się, gdy 63-latek na rowerze prawdopodobnie wyjeżdżał z prywatnej posesji, próbując włączyć się do ruchu. W tym momencie uderzył w niego nadjeżdżający Volkswagen. Choć ratownicy błyskawicznie przystąpili do reanimacji poszkodowanego, życia 63-letniego rowerzysty nie zdołano uratować.

Po tym śmiertelnym wypadku mundurowi zdecydowali o zastosowaniu stanowczych środków. Funkcjonariusze zatrzymali zarówno 19-latkę prowadzącą Volkswagena, jak i jadącego z nią 68-letniego pasażera.

Obecnie prowadzący sprawę śledczy dokładnie odtwarzają przebieg całego wypadku oraz weryfikują zakres odpowiedzialności poszczególnych uczestników zdarzenia.

 
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