Zrób to teraz z mchem na trawniku, a wiosną porosty nie będą rosły. Ostatni moment na wykonanie ważnego zabiegu pielęgnacyjnego trawnika przed zimą

Jesień to kluczowy moment, aby skutecznie zapobiec inwazji mchu, który szybko dominuje trawniki, zwłaszcza w zacienionych i wilgotnych miejscach. Zmień kwasowość gleby poprzez wapnowanie, by stworzyć warunki nieprzyjazne dla mchu, eliminując jego główne środowisko rozwoju. Nie musisz inwestować w drogie preparaty – wystarczy prosta kreda szkolna lub popiół drzewny, aby skutecznie zabezpieczyć trawnik przed wiosną. Odkryj ten sprawdzony, domowy sposób i ciesz się pięknym, zielonym trawnikiem bez mchu przez cały kolejny sezon!



Zrób to z trawnikiem przed zimą, a wiosną nie pojawi się na nim mech

Mech sam w sobie nie jest szkodliwy, ani nie pożądany. W ekosystemie pełni ważne funkcje, w tym jest domem dla wielu żyjątek i chroni glebę przed utrata wody. Posiadacze działek i przydomowych ogródków wiedzą jednak, że mech na trawniku to prawdziwe utrapienie. Mech nie posiada korzeni i bardzo szybko się rozrasta. Może w bardzo krótkim czasie całkowicie zdominować i wyeliminować trawę. Aby tak się nie stało należy w porę reagować. Jesień to idealny moment, by przeprowadzić zabieg wapniowania, który może skutecznie ograniczyć ryzyko pojawienia się mchu w kolejnym sezonie.

Mech, podobnie jak chwasty, bardzo szybko się rozrasta i wykorzysta każde wolne miejsce. Najczęściej rośnie on w zacienionych i wilgotnych miejscach. Pojawia się tam, gdzie jest nadmierna wilgotność i brak słońca. Mech preferuje kwaśna glebę o pH poniżej 5,5. Zdarza się także, że nadmierny rozrost mchu spowodowany jest błędami pielęgnacyjnymi osłabiającymi darń, jak zbyt niskie koszenie.

Wapniowanie trawnika to zabieg, który delikatnie zmienia kwasowość i podłoża i sprawia, że warunku stają się nieprzychylne dla mchu. Zabieg ten można wykonywać jesienią, nawet do końca listopada. Przed wapniowaniem trawnika dobrze jest przeprowadzić test kwasowości gleby, aby sprawdzić poziom jej pH. Test kwasowości gleby wykonaj w kilku miejscach na trawniku, aby uzyskać uśredniony wynik i precyzyjnie dobrać dawkę wapna. Jeśli gleba jest bardzo zbita, przed wapniowaniem warto ją lekko nakłuć widłami – to pomoże wapnu szybciej wniknąć w głębsze warstwy. Pamiętaj, że wapnowanie powinno być wykonywane nie częśc Co ważne do wapniowania trawnika nie musisz sięgać po kupne preparaty. Wystarczy Ci zwykła, sproszkowana kreda szkolna lub czysty popiół drzewny. Na każdy metr sześcienny trawnika posypać około 30 gramów produktu. Przygotuj proszek i równomiernie rozsyp go po trawniku. Następnie całą darń obficie podlej, aby składniki odżywcze przesiąknęły wgłąb gleby.

Wapniowanie to skuteczna metoda profilaktyczna, ale warto pamiętać o innych sposobach na ograniczenie mchu. Regularne wertykulowanie i aeracja trawnika poprawiają cyrkulację powietrza w glebie i pomagają usunąć filc, który sprzyja rozwojowi mchu. Zapewnienie odpowiedniego drenażu w miejscach, gdzie woda długo zalega, również znacząco zmniejszy wilgotność, której mech potrzebuje do wzrostu. Pamiętaj też o prawidłowym nawożeniu, które wzmocni trawę, czyniąc ją bardziej konkurencyjną dla mchu.

8