Sąsiad od lat robi to ze swoim trawnikiem pod koniec października. U niego w ogrodzie przez całą zimę jest zielony i gęsty jak na stadionie. Pielęgnacja trawnika przed zimą

Pod koniec października, gdy inni martwią się o trawnik, Twój sąsiad stosuje prosty zabieg, który gwarantuje mu zieleń przez całą zimę.

Sekretem jest jeden zabieg – kluczowy dla uniknięcia gnicia i zapewnienia bujnego odrostu wiosną.

Odkryj, jak prawidłowo wykonać ten zabieg, by Twój trawnik przetrwał zimę w doskonałej kondycji i wiosną wyglądał jak stadionowa murawa.

Sąsiad od lat robi to ze swoim trawnikiem pod koniec października. U niego w ogrodzie przez całą zimę jest zielony

Jesień to tak naprawdę ostatni moment, aby zadbać o trawnik w swoim ogrodzie przed nadejściem zimy i co za tym idzie - niesprzyjającymi warunkami pogodowymi dla większości roślin, w tym także i naszej trawy. W tym celu stosujemy nawozy do trawy będące źródłem fosforu i potasu, które wspierają rozwój systemu korzeniowego i lepszego krzewienia. Otóż zwarta murawa w lepszej kondycji przetrwa zimę i będzie bardziej odporna na pleśń śniegową, przemarzanie i suszę. Niektóre zabiegi pielęgnacyjne trawnika trzeba wykonać jeszcze przed przymrozkami. Mój sąsiad co roku pamięta o jednym zabiegu, który wykonuje jeszcze w październiku. Dzięki temu trawa w jego ogrodzie przez całą zimę jest gęsta, a wiosną wygląda jak murawa na stadionie. Chodzi o ostatnie koszenie trawnika. Kiedy powinno się je wykonać? Zgodnie z zaleceniami, najlepiej zrobić to jeszcze w październiku, zanim nadejdą mrozy. Jednak podczas ostatniego koszenia trawnika, należy przestrzegać kilku istotnych zasad.

Ostanie koszenie trawnika przed zimą. Jak wykonać je prawidłowo?

Ostatnie koszenie trawnika przed zimą jest niezwykle ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym. Otóż pozostawienie zbyt wysokich źdźbeł trawy na zimę mogłoby doprowadzić do przegnicia roślinności. Kiedy powinno się to robić? Termin ostatniego koszenia trawy przed zimą zależy w dużym stopniu od warunków pogodowych, jednak przyjęło się, że najlepiej wykonywać je w połowie października. Gdy temperatura oscyluje na poziomie 5 stopni Celsjusza, kosimy trawnik po raz ostatni przed zimą. W sytuacji, gdy jesień jest długa i ciepła (tak jak w tym roku), zabieg można ewentualnie przesunąć na początek listopada. Jak prawidłowo wykonać ostatnie koszenie trawnika przed zimą? Przede wszystkim zwróć uwagę na wysokość źdźbeł trawy - powinna wynosić około 4 cm. Pozwoli to na zgromadzenie składników pokarmowych w nasadach pędów niezbędnych do właściwego przezimowania darni i na odrost wiosną. Drugą kwestią jest zgrabienie resztek skoszonej trawy i liści, aby uniknąć ich gnicia pod warstwą śniegu. I oczywiście pamiętaj o podlaniu świeżo skoszonej trawy.

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Quiz dla wprawionych ogrodników. Czy rośliny Cię lubią, a Ty wiesz o nich wszystko? Za 7/10 bijemy brawo! Pytanie 1 z 10 Która z poniższych roślin jest znana z intensywnie pachnących kwiatów? pelargonia begonia hiacynt Następne pytanie