Rozstaw po parapetach, a przez noc wyssie całą wilgoć z mieszkania. Powietrze zrobi się lepsze, domownikom będzie się spało lepiej, a pleśń zniknie. Sposób na zaparowane szyby

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-10-13 9:03

Wysoka wilgotność w mieszkaniu nie wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie i zdrowie. Nadmierna wilgoć sprzyja powstawaniu pleśni oraz grzybów. Jeżeli jesienią na oknach w Twoim mieszkaniu regularnie pojawia się się woda, a szyby są zaparowane to znak, że możesz mieć problem z nadmierną wilgocią. Ten domowy sposób pomoże Ci nad tym zapanować.

Mocno zaparowane i brudne szyby w białym oknie. O sposobach na wilgoć w mieszkaniu przeczytasz na SE.
Autor: Osobystist/ Getty Images
    • Zaparowane okna to zimowy problem sygnalizujący nadmierną wilgoć, która szkodzi zdrowiu i sprzyja rozwojowi pleśni w Twoim domu.
    • Wykorzystaj domowe sposoby: rozsypana kawa, ryż czy soda na parapetach skutecznie pochłoną wilgoć i odświeżą powietrze.
    • Poznaj sprytny trik z gliceryną, który raz na zawsze zapobiegnie parowaniu szyb i sprawi, że zapomnisz o problemie wilgoci!

Rozsyp po parapetach, a zmniejszysz wilgoć na oknach. Sposób na zaparowane szyby

Jesienią i zimą w wielu mieszkaniach i domach pojawia się problem nadmiernej wilgotności powietrza. Najczęściej się skorelowany jest on z pogodą i opadami deszczu. Jednym z najpowszechniejszych objawów wysokiej wilgoci w domu są zaparowane szyby w oknach. Rano, po nocy, pojawiają się na nich kropelki wody, które mogą znikać w ciągu dnia. Eksperci wskazują, że nadmierna wilgoć nie jest wskazana. Przyjęte jest, że poziom wilgotności powietrza powinien utrzymywać się na poziomie około 40-60 proc. Wartości powyżej mogą negatywnie wpływać na nasze samopoczucie oraz zdrowie. Wysoka wilgoć sprzyja infekcjom, podrażnia górne drogi oddechowe, a także jest szkodliwa dla astmatyków. Dodatkowo może ona przyczyniać się do pojawienia się pleśni. Zielone lub czarne wykwity pojawiają się na miękkich oraz porowatych powierzchniach w mieszkaniu. Są to między innymi ściany, fugi, a także zasłony i dywany,

Jeżeli zauważyłeś, że jesienią i zimą Twoje okna są stale zaparowane, to znak, że możesz mieć problem z nadmierną wilgotnością. Aby wyregulować poziom wody w powietrzu pamiętaj o kilku podstawowych zasadach. przede wszystkim regularnie wietrz mieszkanie. Częsta wymiana powietrza ogranicza wilgoć i dostarcza świeży tlen do mieszkania. W przypadku bardzo wysokiej wilgoci możesz sięgnąć po osuszacze. Często przenośnie klimatyzacja wyposażone są także w funkcję osuszania powietrza. Wsparciem dla tych działań są również domowe pochłaniacze wilgoci. Wystarczy, że weźmiesz świeże ziarna kawy i rozsypiesz je po parapetach. Możesz także nasypać ziarna kawy do niewielkich miseczek i rozstawić wszędzie tam, gdzie zbiera się wilgoć, czyli najczęściej pod oknami lub w łazience. Kawa świetnie absorbuje wodę, a dodatkowo roznosi przyjemny zapach. Alternatywnie możesz zamiast ziaren kawy zastosować nieugotowany ryż lub sodę oczyszczoną. Pamiętaj, aby tego rodzaju pochłaniacze wilgoci regularnie wymieniać, najlepiej raz na kilka dni.

Wymieszaj i wetrzyj w szyby. Przestaną parować

Nieco mniej znanym sposobem na zaparowane szyby jest posmarowanie nich mieszanką wody i gliceryny. Na 1 litr wody dodaj 1 łyżeczkę gliceryny i miękką ściereczką dokładnie wetrzyj wszystko w powierzchnię szyb. Gliceryna może być stosowana na koniec mycia okien. Sprawia ona, że szyby lśnią i nie powstają na nich smugi. Dodatkowo tworzy ona ochronną warstwę, która zapobiega osadzaniu sie wody.

Nie tylko pleśń. Wysoka wilgoć podnosi Twoje rachunki

Walka z nadmierną wilgocią to nie tylko kwestia zdrowia i komfortu, ale także ekonomii i efektywności energetycznej. Wilgotne powietrze jest trudniejsze do ogrzania niż suche, co oznacza, że musisz zużywać więcej energii, aby utrzymać komfortową temperaturę w pomieszczeniach. Zmniejszenie wilgotności może więc przełożyć się na niższe rachunki za ogrzewanie, co jest istotne w kontekście rosnących cen energii i dążenia do bardziej ekologicznego stylu życia. Inwestycja w kontrolę wilgotności to inwestycja w domowy budżet i środowisko.

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