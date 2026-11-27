Polska zmierza ku bardzo dynamicznej zimie, z końcówką listopada zapowiadającą obfite opady śniegu i mrozy sięgające nawet -15°C.

Początek grudnia utrzyma zimową aurę, choć przewidziano krótkie ocieplenie, po którym mróz powróci, dominując przez cały miesiąc.

Meteorolodzy dają nadzieję na białe Boże Narodzenie 2026, prognozując silny mróz i obfite opady śniegu w okresie świątecznym.

Pogoda na grudzień 2026. Co nasz czeka?

Meteorolodzy wskazują, że czeka nas bardzo dynamiczna pogoda. Końcówka listopada przyniesie spore zmiany w pogodzie i nastroi nas na typowo zimową aurę. W wielu rejonach spodziewane są opady śniegu, którego z dnia na dzień będzie przybywać. Miejscami prognozowany jest wysoki mróz, który może sięgać nawet -15 st. Celsjusza. Piątek, 27 listopada ma być zimny z lokalnymi opadami. W niektórych rejonach pokrywa śnieżna urośnie nawet o 20 cm.

Kluczowa zmiana w pogodzie nastąpi w najbliższy weekend. Polska znajdzie się w układzie wyżu, który przyniesie ze sobą słoneczną, ale mroźną pogodę. Noc z soboty na niedzielę może okazać się najzimniejsza tej jesieni. Mróz wyniesie nawet -10 st. Celsjusza. Jak podaje IMGW koniec listopada będzie wyjątkowo zimny. Według prognoz synoptyków taka pogoda utrzyma się do początku grudnia. IMGW podaje, że pierwsze dni grudnia przywitają nas w typowo zimowe atmosferze. W pierwszym tygodniu ostatniego miesiąca w roku można spodziewać się przejściowego ocieplenia. Na północy i północnym zachodzie temperatury mogą wzrosnąć nawet do 8 st. Celsjusza. W okolicy 5 grudnia Polska ponownie może znaleźć się w objęciach mrozu. Prognozy przewidują, że cały grudzień będzie zimny z lokalnymi opadami śniegu.

Czy będzie śnieg na Boże Narodzenie 2026? Pogoda na święta

Pojawiają się już pierwsze prognozy pogody na Boże Narodzenie 2026. Choć są to nadal przewidywania długoterminowe to według IMGW istnieje spora szansa na typowo zimową pogodę na święta. Oznacza to, że w wielu rejonach może spaść gruba warstwa śniegu i złapie silny mróz. Według niektórych scenariuszy wyraźne ochłodzenie pojawi się właśnie w okolicy Bożego Narodzenia, a śnieg będzie sypać przez noc i przez dzień. Może on utrzymać się nawet do 27 grudnia. Nadal jednak możliwe są czasowe ocieplenia i topnienie pokrywy śnieżnej. Synoptycy wskazują zatem, że jest spora szansa na białe Boże Narodzenie, ale na dokładniejsze prognozy trzeba jeszcze poczekać.

- Interesująco wygląda również druga połowa grudnia, w tym okres świąt Bożego Narodzenia. W części scenariuszy pojawia się możliwość napływu chłodniejszego powietrza i opadów śniegu. Białe święta pozostają więc jednym z możliwych wariantów, choć na tym etapie jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, aby przesądzać, gdzie śnieg się pojawi i czy utrzyma się do Wigilii - mówi Agnieszka Prasek w rozmowie z "Super Expressem"

Prognozy długoterminowe, takie jak te na grudzień 2026, opierają się na analizie globalnych modeli atmosferycznych i oceanicznych, a także na historycznych danych klimatycznych. Meteorolodzy śledzą takie zjawiska jak Oscylacja Północnoatlantycka (NAO) czy aktywność prądu strumieniowego, które mogą wpływać na ogólny charakter zimy w Europie. Należy jednak pamiętać, że im dłuższy horyzont czasowy, tym większa niepewność, dlatego szczegółowe przewidywania są aktualizowane na bieżąco.

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