Msza za zamachowca Michała Oksińskiego w Bazylice Mariackiej w Krakowie

Michał Oksiński został pochowany na cmentarzu parafialnym w Waśniowie w województwie świętokrzyskim.

Jego ciało skremowano, a urna została złożona podczas krótkiej ceremonii, w której uczestniczyli nieliczni członkowie rodziny.

To na tym samym cmentarzu spoczywają rodzice i siostra mężczyzny, których wcześniej zastrzelił.

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Pogrzeb Michała Oksińskiego. Garstka osób na cmentarnych alejkach

Ostatnie pożegnanie Michała Oksińskiego przebiegło w niemal całkowitej pustce i ciszy. Na cmentarzu stawili się wyłącznie nieliczni przedstawiciele najbliższej rodziny, ksiądz trzymający krzyż i kościelny. Sama uroczystość zakończyła się po zaledwie kilku minutach. Na fotografiach z cmentarza widać niemal pustą alejkę, kilka osób i aż słychać wiatr hulający między grobami. Po krótkim pożegnaniu cmentarz znów opustoszał.

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Pochowano go blisko zamordowanych bliskich

Oksiński spoczął na cmentarzu parafialnym w Waśniowie, w województwie świętokrzyskim. To miejsce, w którym pochowano również jego rodziców i 21-letnią siostrę. Mężczyzna wcześniej ich zastrzelił. Jego urna znalazła się więc na tej samej nekropolii, zaledwie kilkadziesiąt metrów od grobu najbliższych.

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Najpierw zabił rodzinę, potem ruszył do Krakowa

Do tragedii doszło 7 listopada 2026 roku. Michał Oksiński zastrzelił rodziców i młodszą siostrę w rodzinnym mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Następnie pojechał do Krakowa, gdzie na Rynku Głównym otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Strzelał również do policjantów, którzy ruszyli za nim. Podczas interwencji został postrzelony. Zmarł w szpitalu 9 listopada. Prokuratura zakwalifikowała atak w Krakowie jako czyn o charakterze terrorystycznym.