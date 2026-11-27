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- Michał Oksiński został pochowany na cmentarzu parafialnym w Waśniowie w województwie świętokrzyskim.
- Jego ciało skremowano, a urna została złożona podczas krótkiej ceremonii, w której uczestniczyli nieliczni członkowie rodziny.
- To na tym samym cmentarzu spoczywają rodzice i siostra mężczyzny, których wcześniej zastrzelił.
Pogrzeb Michała Oksińskiego. Garstka osób na cmentarnych alejkach
Ostatnie pożegnanie Michała Oksińskiego przebiegło w niemal całkowitej pustce i ciszy. Na cmentarzu stawili się wyłącznie nieliczni przedstawiciele najbliższej rodziny, ksiądz trzymający krzyż i kościelny. Sama uroczystość zakończyła się po zaledwie kilku minutach. Na fotografiach z cmentarza widać niemal pustą alejkę, kilka osób i aż słychać wiatr hulający między grobami. Po krótkim pożegnaniu cmentarz znów opustoszał.
Pochowano go blisko zamordowanych bliskich
Oksiński spoczął na cmentarzu parafialnym w Waśniowie, w województwie świętokrzyskim. To miejsce, w którym pochowano również jego rodziców i 21-letnią siostrę. Mężczyzna wcześniej ich zastrzelił. Jego urna znalazła się więc na tej samej nekropolii, zaledwie kilkadziesiąt metrów od grobu najbliższych.
Najpierw zabił rodzinę, potem ruszył do Krakowa
Do tragedii doszło 7 listopada 2026 roku. Michał Oksiński zastrzelił rodziców i młodszą siostrę w rodzinnym mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Następnie pojechał do Krakowa, gdzie na Rynku Głównym otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Strzelał również do policjantów, którzy ruszyli za nim. Podczas interwencji został postrzelony. Zmarł w szpitalu 9 listopada. Prokuratura zakwalifikowała atak w Krakowie jako czyn o charakterze terrorystycznym.
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