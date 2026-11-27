Uroczystość pogrzebowa Michała Oksińskiego odbyła się w piątek, 27 listopada, w całkowitej dyskrecji. Z ustaleń „Radia Eska” wynika, że w ostatnim pożegnaniu 24-latka wzięło udział tylko kilku członków najbliższej rodziny. Zrezygnowano z jakichkolwiek przemówień i oficjalnych wystąpień, a sama ceremonia potrwała zaledwie kilka minut.

W pochówku uczestniczyli także ksiądz z krzyżem oraz kościelny. Przed uroczystością ciało Michała Oksińskiego zostało poddane kremacji. Urnę złożono na cmentarzu parafialnym w Waśniowie w województwie świętokrzyskim. Na tej samej nekropolii spoczęli wcześniej zamordowani przez niego rodzice oraz 21-letnia siostra.

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Atak Michała Oksińskiego w Krakowie. Bilans ofiar

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 7 listopada 2026 roku. Mieszkający w Ostrowcu Świętokrzyskim 24-letni Michał Oksiński pozbawił życia swoich rodziców i młodszą siostrę w rodzinnym mieszkaniu. Po dokonaniu zbrodni wsiadł w samochód i pojechał do Krakowa.

Około godziny 15 wjechał na krakowski Rynek Główny oraz sąsiednie ulice, gdzie otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. W rezultacie ataku śmierć poniosło sześć osób, w tym cztery kobiety i dwóch mężczyzn, a kolejne 15 osób odniosło obrażenia. Sprawcę ostatecznie obezwładnili interweniujący policjanci, jednak w trakcie akcji postrzelonych zostało dwóch funkcjonariuszy.

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Śmierć Michała Oksińskiego. Śledztwo prokuratury

Sprawca ataku zmarł 9 listopada w jednym z krakowskich szpitali. Z tego powodu śledczy nie zdążyli przedstawić mu zarzutów, a motyw działania 24-latka pozostaje nieznany.

Prowadząca sprawę prokuratura uznała wydarzenia w centrum Krakowa za czyn o charakterze terrorystycznym.

Pokój Zbrodni - Zamach w Krakowie