Helena Rubik szuka uczelni w USA. Odwiedziła sześć miast

Od przeprowadzki Rubików do Stanów Zjednoczonych minęły ponad trzy lata. Teraz przed ich starszą córką kolejny etap. Helena przygotowuje się do rekrutacji na studia, a rodzice pomagają jej w wyborze odpowiedniej uczelni. Wspólnie odwiedzili już sześć amerykańskich miast.

W "Dzień Dobry TVN" Helena Rubik opowiedziała, jak wygląda proces rekrutacyjny za oceanem. Kandydaci mogą aplikować nawet do dwudziestu szkół, a decyzje otrzymują w kolejnych miesiącach.

Do marca będę dostawać kolejne decyzje i muszę zdecydować się na którąś z uczelni przed majem - wyjaśniła.

Córka Piotra Rubika wybrała bioinżynierię. Pracuje już w laboratorium

Helena nie zamierza podążać muzyczną drogą ojca. Wśród jej zainteresowań znalazła się bioinżynieria i właśnie na ten kierunek zdecydowała się aplikować. Nie poprzestaje jednak na teorii. Odbywa staż w laboratorium, gdzie może sprawdzić, czy taka praca rzeczywiście jej odpowiada.

Mam teraz taki staż, że pracuję w laboratorium, więc zbieram doświadczenie i to mi się podoba - zdradziła w programie TVN.

Jak dodała, amerykański system studiów daje możliwość zmiany kierunku nawet po rozpoczęciu nauki. Na razie jednak bioinżynieria jest jej pierwszym wyborem.

Agata Rubik zdradziła, co dalej z rodziną. Planują przeprowadzkę?

Agata Rubik nie ukrywa, że jest dumna z samodzielności starszej córki. Przyznała, że po przeprowadzce do USA Helena dobrze radziła sobie z nowymi obowiązkami, nawet gdy jej mama nie znała jeszcze dobrze tamtejszego systemu edukacji.

Przed rodziną kolejne zmiany. Kiedy Helena rozpocznie studia, młodsza Ala pójdzie do liceum. Agata i Piotr najprawdopodobniej pozostaną jednak w Miami.

Teraz jest to na pewno nasze miejsce na ziemi i bardzo się cieszymy, że taki pomysł przyszedł nam do głowy. Jak Helenka rozpocznie studia, to Ala pójdzie do liceum, więc będziemy najprawdopodobniej nadal mieszkać w Miami, ale mamy nadzieję, że będziemy się często odwiedzać - opowiadała Agata.

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