Anna Wendzikowska i jej praca w TVN. Czym zajmuje się po odejściu z telewizji?

Przez wiele lat Anna Wendzikowska była związana z telewizją TVN. Do 2022 roku współtworzyła poranny program „Dzień dobry TVN”, gdzie zajmowała się tematyką filmową i wiadomościami ze świata show-biznesu, przeprowadzając przede wszystkim wywiady z zagranicznymi gwiazdami, między innymi z Tomem Cruise’em. Rozstanie dziennikarki ze stacją przebiegło w atmosferze skandalu, ponieważ oskarżyła ona współpracowników o mobbing. Z jej relacji wynikało, że za kadencji Edwarda Miszczaka ignorowano liczne zgłoszenia, a poważna interwencja nastąpiła dopiero po zmianie szefostwa. Mimo że stacja TVN potraktowała sprawę poważnie, Wendzikowska zdecydowała się na ostateczne zakończenie współpracy z telewizją. Teraz skupia się na budowaniu marki osobistej w internecie oraz relacjonowaniu wielu podróży, na przykład wyprawy na Grenlandię.

Dziennikarka kształciła się w Warszawie oraz w Wielkiej Brytanii. W życiu prywatnym wychowuje dwie córki – Kornelię i Antoninę; ojcem pierwszej z nich jest muzyk Patryk Ignaczak, a drugiej Jan Bazyl. Wendzikowska otwarcie przyznaje, że godzenie pracy zawodowej z samotnym macierzyństwem stanowi dla niej duże wyzwanie.

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Książka dla dzieci Anny Wendzikowskiej. Okładki wygenerowane przez AI wywołały dyskusję

Anna Wendzikowska zrealizowała jedno ze swoich małych marzeń i napisała książkę skierowaną do dzieci. Zwróciła się do swoich obserwatorów z prośbą o pomoc w wyborze najlepiej pasującej okładki.

„Wszystko jest już złożone i za chwilę idzie do druku, ale… ciągle nie podjęłam decyzji, co do okładki - to trudne! Spójrzcie proszę waszym „świeżym okiem”, która z tych propozycji zatrzymałaby Was podczas wizyty w księgarni i zaciekawiła na tyle, żeby po nią sięgnąć i zajrzeć do środka” – napisała dziennikarka.

Zaprezentowane projekty okładek zostały jednak stworzone za pomocą sztucznej inteligencji. Obserwatorzy szybko to dostrzegli i masowo ruszyli do komentowania.

„Pani Aniu, Nie znam tekstu książki, ale ilustracje generowane przez AI nie dodadzą jej atrakcyjności, wręcz przeciwnie. Myślę, że większość czytelników spodziewałoby się czegoś innego po autorce, która jest dziennikarką, robiła wywiady z ludźmi świata filmu i sztuki. I ogólnie jest w branży kreatywnej wieeeeeeele lat... To smutne, że nawet osoby nie znające się specjalnie na ilustracji, od razu wyłapuja podstawowe błędy na tych grafikach. Jestem ilustratorką i wiem, jak wiele pracy wymaga zilustrowanie książki, ale też jak prawdziwe ilustracje tą książkę tworzą. To nie jest tylko dodatek do zrobienia na kolanie” – napisała jedna z internautek.

Podobnych wpisów pojawiło się znacznie więcej, a szczególną uwagę zwróciła grafika, na której jedna z narysowanych dziewczynek miała trzy ręce. Anna Wendzikowska odniosła się do tych zarzutów.

„Ilustracje są zrobione przez ilustratorkę, i to świetną. Pomysły na okładkę są wygenerowane przez AI na podstawie jej ilustracji po to, żeby nie rysowała wszystkich pomysłów, tylko jeden finalny. Mnie smucą komentarze, które są bardzo oskarżające, a bazują na fałszywych założeniach. Czasami warto najpierw zapytać. Pozdrawiam” – skomentowała autorka książki.