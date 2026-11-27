Andrzejki to nie tylko wróżby. Tych Andrzejów zna cała Polska!

Andrzejki kojarzą się przede wszystkim z laniem wosku, wróżbami i zabawami organizowanymi w wigilię imienin Andrzeja, czyli w nocy z 29 na 30 listopada. To jednak również świetna okazja, żeby przyjrzeć się znanym Polakom noszącym to imię. A tych w świecie filmu, muzyki i telewizji zdecydowanie nie brakuje!

Wśród słynnych Andrzejów znajdziemy zarówno aktorów, których role na stałe zapisały się w historii polskiej kinematografii, jak i muzyków, których przeboje nuciły całe pokolenia. Niektórzy od dziesięcioleci pozostają na świeczniku, inni z biegiem czasu nieco ograniczyli swoją obecność w mediach. Łączy ich jedno - przez lata zdążyli przejść niejedną wizerunkową przemianę.

Wystarczy spojrzeć na ich archiwalne fotografie. Dawne fryzury, charakterystyczne wąsy, młodzieńcze stylizacje czy zupełnie inne rysy twarzy sprawiają, że niektórych artystów na pierwszy rzut oka naprawdę trudno rozpoznać. Szczególnie ciekawie wypada zestawienie zdjęć sprzed lat z tymi wykonanymi współcześnie.

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Od Andrzeja Piasecznego po Andrzeja Grabowskiego. Tak zmieniali się znani Polacy

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych Andrzejów polskiej sceny muzycznej jest bez wątpienia Andrzej Piaseczny. W latach 90. zdobywał popularność jako wokalista zespołu Mafia, a później rozpoczął udaną karierę solową. Fani doskonale pamiętają jego młodzieńczy wizerunek, charakterystyczne fryzury i stylizacje typowe dla tamtej dekady. Dziś artysta prezentuje znacznie bardziej stonowany styl, choć niezmiennie pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistów.

Nie sposób pominąć również Andrzeja Grabowskiego, którego miliony widzów kojarzą przede wszystkim z rolą Ferdynanda Kiepskiego. Aktor ma jednak na koncie znacznie więcej kreacji filmowych, serialowych i teatralnych. Na przestrzeni dekad zmieniał się jego wygląd, a archiwalne zdjęcia z młodszych lat mogą być sporym zaskoczeniem dla osób przyzwyczajonych do jego telewizyjnego wizerunku.

W gronie słynnych Andrzejów szczególne miejsce zajmuje także Andrzej Seweryn. Ceniony aktor od lat zachwyca publiczność swoimi kreacjami, a jego kariera obejmuje zarówno polskie, jak i zagraniczne produkcje. Wystarczy porównać fotografie z początków jego działalności artystycznej ze współczesnymi ujęciami, by zobaczyć, jak bardzo zmienił się na przestrzeni lat.

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W polskim show-biznesie nie brakuje także innych znanych Andrzejów. Warto przypomnieć sobie choćby Andrzeja Chyrę, Andrzeja Zielińskiego czy Andrzeja Nejmana. Każdy z nich zapisał się w pamięci publiczności w nieco inny sposób, a ich zdjęcia sprzed lat stanowią ciekawą podróż do przeszłości.

Z okazji zbliżających się andrzejek przygotowaliśmy galerię, w której zestawiamy dawne i współczesne fotografie znanych polskich Andrzejów. Nie zabraknie aktorów, muzyków i osobowości telewizyjnych, których twarze doskonale znają kolejne pokolenia Polaków.

Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, czy bez trudu rozpoznacie wszystkich bohaterów na archiwalnych zdjęciach!