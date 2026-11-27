Violetta Villas na wielkim ekranie

Film o życiu jednej z najważniejszych polskich wokalistek od dawna wzbudza emocje. Twórcy od wielu lat walczyli, aby Krzysztof Gospodarek zgodził się opowiedzieć o swojej relacji z matką i przeniósł tę historię na ekran.

Opowiadamy o dziesięciu najważniejszych latach z życia bohaterów, z życia Violetty Villas i jej syna. Jest to dziesięć lat, które mają wpływ na dalsze ich losy. W przeciągu tych dziesięciu lat widzimy, jak Czesława Maria Gospodarek staje się Violettą Villas. (...) Wiemy, że pod tą maską gwiazdy zaczyna się rozgrywać dramat, który ona chowa właśnie tym wizerunkiem - opowiada w rozmowie z portalem Eska.pl reżyserka filmu, Karolina Bielawska.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazdy na premierze "Violetty Villas". Drzymalska w złotej garsonce, Miko z dekoltem do pępka!

Tomasz Raczek nie jest zachwycony

Scenariusz przedstawia relację Violetty Villas z synem. Warto jednak pamiętać, że to jego wersja wydarzeń. Mocno uwagę zwraca na to Tomasz Raczek. Podkreśla, że filmowa Villas jest subiektywną wizją syna, który czuje się pokrzywdzony.

Krzysztof jest współproducentem tego filmu, jego żona jest współautorką scenariusza. Oni napisali ten film tak naprawdę o nim. O dziecku, które ciągle ma pretensję do matki, że mu poświęca za mało czasu, mimo że ona naprawdę się starała - mówi krytyk filmowy w materiale wideo na swoim kanale na YouTube.

Dalej Raczek dodaje:

Perspektywa syna, który przez całe życie nie rozumiał matki, aż wreszcie został przez nią wydziedziczony, jest najgorszą możliwą perspektywą.

"Violetta nawet po śmierci nie ma szczęścia"

Tomasz Raczek zasugerował, że Villas zasługiwała na lepszy film, ale nie jest to możliwe właśnie ze względu na syna.

Rozumiem, że teraz kiedy opatentował imię i nazwisko matki jako należący do niego znak towarowy, nie da się zrobić/pokazać/napisać o Violetcie niczego bez jego zgody i tantiem dla niego. Violetta nawet po śmierci nie ma szczęścia - podsumował.

Mateusz Banasiuk nie potrafił odróżnić Sandry Drzymalskiej od Violetty Villas. Ujawnia kulisy biografii | Wywiad Eska