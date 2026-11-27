Magda Waligórska i jej dorobek aktorski. W jakich produkcjach zagrała?

Magdalena Waligórska-Lisiecka przyszła na świat w 1981 roku w Jędrzejowie. Polska aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna ukończyła wydział aktorski we wrocławskiej filii PWST w Krakowie, a ponadto studiowała wiedzę o teatrze na Akademii Teatralnej w Warszawie. Ogólnokrajową rozpoznawalność i dużą sympatię odbiorców przyniosła jej kreacja charyzmatycznej barmanki Wioletki Koteckiej w serialu TVP „Ranczo”. Do tej roli powróciła w 2026 roku w kontynuacji zatytułowanej „Ranczo. Zemsta wiedźm”.

Widzowie kojarzą ją także z ról komediowych i dramatycznych w wielu innych popularnych produkcjach. Zagrała w serialach „Na dobre i na złe”, „Ojciec Mateusz”, „Pierwsza miłość” i „Plebania”, a także w filmach „Testosteron”, „Ile waży koń trojański?” czy „Moje córki krowy”. Aktorka regularnie pojawia się również na scenach teatralnych w całej Polsce, między innymi w Teatrze Capitol w Warszawie.

W życiu prywatnym jej mężem jest aktor Mateusz Lisiecki, z którym ma dwoje dzieci.

Magda Waligórska poszła na casting do innej roli w „Ranczu”

Dla fanów „Rancza” serial to nie tylko główne postacie, takie jak Lucy Wilska, Kusy czy wójt i proboszcz, ale także bohaterowie drugoplanowi, których wątki dynamicznie rozwijały się w kolejnych sezonach. Jedną z takich postaci była właśnie barmanka Wioletka, która z czasem przemieniła się w żonę i matkę. W rozmowie z portalem VOX FM Magdalena Waligórska-Lisiecka opowiedziała o kulisach swojego castingu, podczas którego wszystko wyszło „w praniu”.

„Byłam zaproszona na casting, z tym że do roli Klaudii. W pierwszych wersjach scenariusza takiej postaci jak Wioletka w pełnym tego słowa znaczeniu nie było. Była barmanka krzycząca: „Policja!”. I właśnie tę jednozdaniową rolę dostałam po castingu do Klaudii. Potem zostałam zaproszona na próby czytane, dopisano mi parę kolejnych zdań i tak od jednych zdjęć do drugich ta postać się rozwijała” – relacjonowała aktorka.

Magdalena Waligórska-Lisiecka wyznaje: Nie będzie trzeciego dziecka

Magda Waligórska miała wyglądać na planie zupełnie inaczej. Interweniował Wojciech Adamczyk

Choć Wioletka zdobyła ogromną sympatię widzów, sama produkcja nie przewidywała takiego obrotu spraw.

„Absolutnie nie, w ogóle tego nie czułam. Złożyły się na to dwie rzeczy. Po pierwsze, tak jak wspomniałam, na początku ta rola była maciupeńka. W scenariuszu pierwszych serii przy każdym bohaterze znajdował się krótki opis, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę te postacie wyewoluują. Przy Wioletce było napisane: „przecudnej urody wiejska dziewczyna”. Bardzo mnie ten opis zestresował, bo nie był to czas, kiedy postrzegałam siebie jako wyjątkowo atrakcyjną osobę. Myślę, że wiele dziewczyn w wieku takiej burzy i naporu ma problemy z samoakceptacją” – powiedziała Waligórska-Lisiecka dla VOX FM.

Dużym wyzwaniem dla aktorki oraz charakteryzatorek okazało się odpowiednie ubranie bohaterki. Na tym tle doszło nawet do małego starcia z reżyserem Wojciechem Adamczykiem.

„Kiedy trafiłam na plan, myślałam o tej postaci podobnie jak charakteryzatorki i kostiumografki. Ubrały mnie w długą, luźną, białą sukienkę, miałam rozpuszczone, naturalne włosy, minimalny makijaż i chyba nawet jakiś wianek na głowie - taką boginkę przechadzającą się wśród zbóż. W tej wersji wyszłam na plan pokazać się do akceptacji reżyserowi. Wojtek Adamczyk spojrzał na mnie i powiedział: „Nie, nie, nie, źle, nic z tego. Proszę ją ubrać w mini, szpilki, kolczyki koła, natapirować włosy i zrobić ostry, przerysowany makijaż”. W trybie pilnym byłam przebierana i przemalowywana na zupełnie inną osobę. Gdyby Wojtek nie miał pomysłu na tak wyrazistą, mocną postać, nic by z tego nie powstało. Byłaby to zupełnie inna Wioletka i być może zniknęłaby już po pierwszej serii. Natomiast ta wymyślona na nowo bohaterka dała mi jako aktorce mnóstwo inspiracji do tego, żeby pokombinować z jej głosem, chodem, gestykulacją. Dostałam gotowy materiał, z którym mogłam pracować” – powiedziała aktorka.