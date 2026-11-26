Anna Wyszkoni w "Fakcie" miała opowiedzieć o swojej nowej płycie "Niebo mam niebieskie", ale wrócił temat konfliktu wokalistki i jej partnera Macieja Durczaka z Ewą Jackowską, wdową po Marku Jackowskim.

Wdowa po Marku Jackowskim zapowiada kroki prawne

Spór dotyczy rozliczeń związanych z trasą koncertową poświęconą pamięci Marka Jackowskiego. Jak twierdzi Ewa Jackowska, w dokumentach sprzed lat znalazł się zapis zobowiązujący Annę Wyszkoni do przekazania 1 proc. przychodów z koncertów na rzecz Marka Jackowskiego oraz jego córek. Wdowa utrzymuje, że nie wiedziała wcześniej o takim zapisie i odkryła go dopiero kilka miesięcy temu, podczas porządkowania dokumentów.

Ewa Jackowska zarzuca dawnym przyjaciołom, że nie wywiązali się z ustaleń. Zapowiedziała również możliwość podjęcia kroków prawnych. Jak twierdzi, próby kontaktu w tej sprawie nie przyniosły oczekiwanej odpowiedzi.

Ania Wyszkoni o Ewie Jackowskiej: "Byłam przekonana, że się przyjaźnimy"

Ania Wyszkoni skomentowała aferę spokojnie. Podkreśliła, jak ważny był dla niej Marek Jackowski. Oskarżeniami ze strony wdowy po nim jest zaskoczona.

Marek był bardzo inspirującą osobą, miał w sobie dużo ciepła. Zaprzyjaźniliśmy się i miałam ogromną potrzebę uczczenia jego pamięci. Chciałam poświęcić mu fragment mojej artystycznej drogi, nagrywając album "10". Jestem dumna z tej płyty i mam nadzieję, że Marek też by był. Natomiast ta sytuacja jest dla mnie bardzo zaskakująca, bo ja byłam przekonana, że się przyjaźnimy i że wszystko jest bardzo jasne. Ewa była wiele razy zapraszana na koncerty poświęcone Markowi. Jego córki, wspaniałe dziewczyny, były na koncercie w Warszawie i po koncercie były bardzo wzruszone…

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Wokalistka dała również jasno do zrozumienia, że konflikt nie wpłynie na jej stosunek do zmarłego muzyka ani na decyzję o wykonywaniu jego utworów.

Nic mnie nie zatrzyma przed wspominaniem Marka. Nic nie zmieni mojego szacunku do niego jako artysty i człowieka. Zawsze będę robić to z potrzeby serca.

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