Druga największa epidemia Eboli w historii

Ministerstwo Zdrowia Demokratycznej Republiki Konga poinformowało, że od początku epidemii potwierdzono 12 021 zakażeń wirusem Ebola, a 5904 osoby zmarły. To druga największa epidemia tej choroby w historii, ustępująca skalą jedynie katastrofalnemu wybuchowi eboli w Afryce Zachodniej w latach 2014-2016, kiedy odnotowano ponad 28 tys. zachorowań i przeszło 11 tys. zgonów.

Ognisko choroby wykryto w połowie maja w prowincji Ituri na północnym wschodzie kraju. Od tego czasu wirus rozprzestrzenił się już na osiem z 26 prowincji Demokratycznej Republiki Konga.

Nie ma szczepionki ani skutecznego leczenia

Obecną epidemię wywołuje rzadki szczep Bundibugyo, dla którego nie istnieją obecnie zatwierdzone szczepionki ani metody leczenia. To jeden z powodów, dla których sytuacja budzi tak duży niepokój epidemiologów.

Jak przypomina amerykańskie CDC, od początku epidemii służby sanitarne mają problemy z realizacją podstawowych działań, takich jak wykrywanie nowych ognisk, izolowanie chorych czy śledzenie kontaktów zakażonych osób. Według ekspertów właśnie te opóźnienia pozwoliły wirusowi rozprzestrzenić się w niespotykanym dotąd tempie.

Wojna utrudnia walkę z chorobą

Dodatkowym problemem są trwające walki zbrojne na wschodzie kraju. Reuters i Al Jazeera opisują, że starcia między kongijską armią a rebeliantami zmusiły część personelu medycznego do opuszczenia terenów objętych epidemią. W niektórych miejscach zespoły medyczne przez kilka dni nie mogły dotrzeć do pacjentów.

Jak informowała przedstawicielka Światowej Organizacji Zdrowia dr Catherine Smallwood, grupa pracowników medycznych, w tym personel WHO, utknęła w szpitalu w Akwe podczas intensywnych walk i została ewakuowana dopiero po trzech dniach.

Wiele zakażeń pozostaje niewykrytych

Szczególnie niepokojące są dane przedstawione przez Africa CDC. Wynika z nich, że zaledwie około 15 proc. nowych przypadków można powiązać z osobami wcześniej objętymi nadzorem epidemiologicznym. Oznacza to, że większość łańcuchów transmisji pozostaje niewidoczna dla służb sanitarnych.

Specjaliści ostrzegają, że wirus może krążyć w wielu społecznościach bez wiedzy lekarzy, co utrudnia opanowanie sytuacji. Według ocen Africa CDC rzeczywista liczba zachorowań może być nawet od dwóch do czterech razy wyższa od oficjalnych danych.

Cmentarze ujawniają skalę tragedii

Dodatkowe światło na rozmiary katastrofy rzuciło śledztwo agencji Reuters. Dziennikarze przeanalizowali zdjęcia satelitarne cmentarzy w najbardziej dotkniętych epidemią regionach i odkryli znaczące rozbieżności między liczbą nowych grobów a oficjalnymi statystykami.

Według analizy w mieście Bunia liczba tzw. nadmiarowych zgonów była na początku listopada o ponad 50 proc. wyższa od oficjalnie rejestrowanej liczby ofiar eboli. Eksperci tłumaczą to m.in. tym, że wielu chorych umiera poza placówkami medycznymi i nigdy nie zostaje przebadanych.

Jak zakaża Ebola?

Według Światowej Organizacji Zdrowia naturalnym rezerwuarem wirusa są najprawdopodobniej owocożerne nietoperze. Do pierwszych zakażeń ludzi dochodzi zwykle po kontakcie z krwią lub wydzielinami zakażonych dzikich zwierząt. Następnie wirus przenosi się między ludźmi poprzez bezpośredni kontakt z krwią, śliną, potem i innymi płynami ustrojowymi chorej osoby.

Objawy początkowo przypominają grypę: pojawia się gorączka, silne zmęczenie, bóle mięśni i głowy. To sprawia, że rozpoznanie choroby bywa opóźnione, co dodatkowo sprzyja rozprzestrzenianiu się wirusa. Okres inkubacji może wynosić od dwóch do 21 dni.

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