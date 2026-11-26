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Astrid Wagner opublikowała zdjęcia topless. Wyrok austriackiego Sądu Najwyższego
Naga afera wokół 63-letniej znanej austriackiej adwokatki! Astrid Wagner zasłynęła tym, że była i jest adwokatem Josefa Fritzla. Tego Josefa Fritzla. Dwa lata temu prawniczka opublikowała w mediach społecznościowych fotografie ze swojego urlopu, podczas którego wybrała się na pieszą wycieczkę. Na zdjęciach pozowała na tle malowniczych krajobrazów, przy ogrodzeniu oraz przy fontannie, będąc ubraną... wyłącznie w spodnie, bez górnej części garderoby.
Jeden z prawników uznał takie zachowanie za niegodne wykonywanego zawodu i zgłosił publikację do wiedeńskiej izby adwokackiej. Przełożeni pouczyli kobietę, aby również w czasie wolnym dbała o reputację swojej profesji. Adwokatka nie zaakceptowała jednak tego upomnienia i zdecydowała się wystąpić na drogę sądową jako powódka.
Austriacki Sąd Najwyższy rozstrzygnął spór na jej korzyść i orzekł, że nie doszło do naruszenia zasad przyzwoitości. Choć z ujęć jasno wynikało, że prawniczka rozbierała się w miejscach publicznych, sam biust nie był na nich widoczny. Sędziowie ocenili, że kobieta odsłoniła tyle ciała, ile byłoby widać w sukni wieczorowej z odkrytymi plecami. „To, co mężczyznom wolno od dawna, teraz wolno również kobietom” – skomentowała Wagner, która podobne zdjęcia zamieszczała w sieci także w 2015, 2017 i 2020 roku.
Josef Fritzl chce wyjść na wolność. Kolejny wniosek zapowiedziano na 2027 rok
Najsłynniejszym klientem reprezentowanym przez Wagner pozostaje 91-letni Josef Fritzl, który w 2009 roku usłyszał wyrok dożywocia. Przestępstwa mężczyzny wyszły na jaw w kwietniu 2008 roku. Przez 24 lata przetrzymywał on w piwnicy domu w Amstetten swoją córkę Elisabeth, wielokrotnie ją gwałcił i spłodził z nią siedmioro dzieci, z których jedno zmarło po urodzeniu.
Na początku listopada sąd po raz trzeci oddalił wniosek o przedterminowe zwolnienie skazanego. Fritzl zmaga się z zaawansowaną demencją i potrzebuje stałej opieki, jednak w ocenie wymiaru sprawiedliwości brakuje odpowiedniego ośrodka, w którym mógłby zamieszkać, a także krewnych gotowych przejąć nad nim pieczę. Prawniczka, która według własnych relacji z powodu obrony tego klienta otrzymywała groźby śmierci, planuje podjąć następną próbę jego uwolnienia w 2027 roku.