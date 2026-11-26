Astrid Wagner opublikowała zdjęcia topless. Wyrok austriackiego Sądu Najwyższego

Naga afera wokół 63-letniej znanej austriackiej adwokatki! Astrid Wagner zasłynęła tym, że była i jest adwokatem Josefa Fritzla. Tego Josefa Fritzla. Dwa lata temu prawniczka opublikowała w mediach społecznościowych fotografie ze swojego urlopu, podczas którego wybrała się na pieszą wycieczkę. Na zdjęciach pozowała na tle malowniczych krajobrazów, przy ogrodzeniu oraz przy fontannie, będąc ubraną... wyłącznie w spodnie, bez górnej części garderoby.

Jeden z prawników uznał takie zachowanie za niegodne wykonywanego zawodu i zgłosił publikację do wiedeńskiej izby adwokackiej. Przełożeni pouczyli kobietę, aby również w czasie wolnym dbała o reputację swojej profesji. Adwokatka nie zaakceptowała jednak tego upomnienia i zdecydowała się wystąpić na drogę sądową jako powódka.

Austriacki Sąd Najwyższy rozstrzygnął spór na jej korzyść i orzekł, że nie doszło do naruszenia zasad przyzwoitości. Choć z ujęć jasno wynikało, że prawniczka rozbierała się w miejscach publicznych, sam biust nie był na nich widoczny. Sędziowie ocenili, że kobieta odsłoniła tyle ciała, ile byłoby widać w sukni wieczorowej z odkrytymi plecami. „To, co mężczyznom wolno od dawna, teraz wolno również kobietom” – skomentowała Wagner, która podobne zdjęcia zamieszczała w sieci także w 2015, 2017 i 2020 roku.

Sonda Lubisz oglądać seriale o prawnikach? No pewnie! I to jak! Lubię, chociaż nie rozumiem większości terminów Nie lubię

Josef Fritzl chce wyjść na wolność. Kolejny wniosek zapowiedziano na 2027 rok

Najsłynniejszym klientem reprezentowanym przez Wagner pozostaje 91-letni Josef Fritzl, który w 2009 roku usłyszał wyrok dożywocia. Przestępstwa mężczyzny wyszły na jaw w kwietniu 2008 roku. Przez 24 lata przetrzymywał on w piwnicy domu w Amstetten swoją córkę Elisabeth, wielokrotnie ją gwałcił i spłodził z nią siedmioro dzieci, z których jedno zmarło po urodzeniu.

Na początku listopada sąd po raz trzeci oddalił wniosek o przedterminowe zwolnienie skazanego. Fritzl zmaga się z zaawansowaną demencją i potrzebuje stałej opieki, jednak w ocenie wymiaru sprawiedliwości brakuje odpowiedniego ośrodka, w którym mógłby zamieszkać, a także krewnych gotowych przejąć nad nim pieczę. Prawniczka, która według własnych relacji z powodu obrony tego klienta otrzymywała groźby śmierci, planuje podjąć następną próbę jego uwolnienia w 2027 roku.

Josef Fritzl's lawyer just won a legal fight over her topless hiking photos Dr Astrid Wagner, 63, was punished by Vienna's bar for posting them. Austria's Supreme Court cleared her, saying they show no more skin than a backless ball gown. Her reply: "I'll carry on." https://t.co/G4Wp8Fgt9v— Good Today Vibes (@Goodtodayvibes) November 25, 2026