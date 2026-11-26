Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pilne alerty pogodowe, ostrzegając przed intensywnymi opadami śniegu w południowych województwach.

Po śnieżycach nastąpi gwałtowne ochłodzenie, z temperaturami spadającymi nawet do -11 stopni Celsjusza.

Sprawdź, kiedy dokładnie nadejdzie największy mróz i które obszary Polski muszą przygotować się na najtrudniejsze warunki.

Jeśli zastanawialiście się, czy zima pokazała się nam tylko na chwilę, to okazuje się, że nigdzie się nie wybiera. Mało tego, czekają nas już w najbliższych godzinach śnieżyce. A najgorsze jeszcze przed nami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek (26 listopada) alerty ostrzegające przed intensywnymi opadami śniegu. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 15.00 do piątku do godz. 18.00 w południowej części Polski – południowych powiatach województw:

dolnośląskiego,

opolskiego,

śląskiego,

podkarpackiego

i niemal całego małopolskiego.

Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 10 cm do 15 cm, lokalnie do 20 cm – podaje IMGW.

Nadchodzą mrozy. Zacznie się w niedzielę

To jednak nie koniec, bo w weekend czeka nas mróz. W niedzielę (29 listopada) temperatura spadnie do nawet -11 stopni Celsjusza w Małopolsce. Na Podkarpaciu i na Śląsku -9 stopni. W poniedziałek 30 listopada -11 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu, -10 stopni na Śląsku. Temperatura będzie kształtować się podobnie aż do czwartku (3 grudnia). Nieco cieplej od piątku, tylko na Podkarpaciu wciąż -9 stopni.

Autor: IMGW/ Materiały prasowe