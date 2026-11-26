"Królowa przetrwania" 4: Głośne nazwiska w programie

"Królowa przetrwania" to polska wersja popularnego reality show, który w 2023 roku zadebiutował na kanałach grupy TVN. W programie grupa znanych pań porzuca wygodne życie, by walczyć o koronę tytułowej królowej. Podzielone na dwa obozy celebrytki muszą przetrwać w dżungli bez wygód i kontaktu ze światem. Zmagają się nie tylko z nieprzyjaznymi warunkami, ale również ze sobą nawzajem.

Program budził spore kontrowersje jeszcze przed premierą. Konflikty między uczestniczkami, ku radości producentów, tylko nakręcały oglądalność. Dwa pierwsze sezony emitowane były na antenie TVN7. Trzeci trafił już na główną antenę TVN-u, a rolę prowadzącej przejęła Małgorzata Rozenek-Majdan. Obecnie trwają prace nad czwartą edycją.

Do tej pory oficjalnie potwierdzono udział zaledwie kilku uczestniczek. Pierwszą pretendentką do tytułu "Królowej przetrwania" została Ksenia Ngo. Influencerka i kosmetolożka jest narzeczoną Leona Myszkowskiego, a zarazem przyszłą synową Justyny Steczkowskiej. Kolejnymi uczestniczkami zostały Mariola Bojarska-Ferenc, Pola Wiśniewska oraz Danuta Martyniuk!

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Nowa uczestniczka "Królowej przetrwania"! Jak sobie poradzi?

W programie pojawi się również Marta Krupa! Udział siostry Joanny Krupy jest sporym zaskoczeniem. Do tej pory nie pojawiała się na liście potencjalnych uczestniczek! Niedawno okazało się, że żona króla disco polo spotka się w RPA ze swoją (byłą?) synową! Na Facebooku TVN-u ukazało się nagranie z Faustyną Martyniuk, która w ten sposób potwierdziła swój udział.

W dotychczasowych edycjach brało udział zazwyczaj około 12–13 kobiet. Oznacza to, że jeszcze kilku nazwisk brakuje. Teraz poznaliśmy kolejne. Jak informuje portal Jastrząb Post, o tytuł królowej przetrwania zawalczy również Karolina Motylewska, dziennikarka zajmująca się show-biznesem! Jesteście ciekawi jak poradzi sobie w ekstremalnych warunkach?

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Czy jesteś mądrzejszy od uczestniczek "Królowej Przetrwania"? Pytanie 1 z 16 Kim był Neil Armstrong? pisarzem astronautą kolarzem Następne pytanie