Niedawny wywiad z Alanis Morissette przyniósł niespodziewany coming out tej popularnej na przełomie wieków piosenkarki. Artystka usłyszała pytanie o to, czy to trudne relacje z mężczyznami popchnęły ją w stronę związków z kobietami. Wokalistka otwarcie potwierdziła te przypuszczenia i wyjaśniła, że identyfikuje się jako osoba panseksualna. Co dokładnie kryje się pod tym pojęciem i które znane osoby mówią o takiej samej orientacji?

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Czym jest panseksualność i co oznacza to pojęcie?

W przypadku panseksualności pociąg seksualny lub romantyczny jest całkowicie niezależny od tożsamości płciowej drugiej osoby. Przedstawiciele tej orientacji odrzucają binarny podział i nierzadko określają samych siebie mianem "ślepych na płeć". Grupę tę symbolizuje flaga złożona z trzech poziomych pasów w barwach różowej, żółtej oraz niebieskiej.

Michał Szpak i Miley Cyrus są panseksualni. Kto jeszcze dokonał coming outu?

W gronie panseksualnych artystów znajduje się między innymi Michał Szpak. Choć polski wokalista od dawna publicznie wspiera społeczność LGBT+, to szczegóły swojego życia uczuciowego przez długi czas utrzymywał w tajemnicy. Dopiero w 2022 roku na łamach magazynu "Twój Styl" piosenkarz otwarcie wyznał, że płeć partnera jest dla niego nieistotna.

- Miłość nie ma płci. Miłość to opieka, troska, zachwyt, relacja z osobą, z którą jest mi dobrze. Nie mogę powiedzieć, że zakocham się tylko w kobiecie lub tylko w mężczyźnie, bo ja zakochuję się w człowieku - powiedział.

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Na polskim podwórku o swojej panseksualności informowały również Monika Miller, Agnieszka Grzelak oraz Joanna Drozda. Jeśli chodzi o zagraniczny show-biznes, takiego samego coming outu dokonali między innymi Miley Cyrus, Demi Lovato, Bella Thorne, Amandla Stenberg, Yungblud, a także lider formacji Panic! At The Disco - Brendon Urie. W naszej galerii poniżej prezentujemy zdjęcia gwiazd, które z dumą mówią o swojej panseksualnej orientacji.

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