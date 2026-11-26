Maja Bohosiewicz: Od aktorstwa do bizneswoman

Maja Bohosiewicz zasłynęła w polskim show-biznesie jako młodsza siostra Soni Bohosiewicz. Sama również postanowiła spróbować swoich sił w aktorstwie. Popularność zyskała dzięki roli w serialu "Londyńczycy". Pojawiła się również w innych popularnych produkcjach, w tym: "M jak miłość", "Julia", "Za marzenia", "Barwach szczęścia" czy "Na dobre i na złe".

Chociaż Maja Bohosiewicz odnosiła sukcesy to nadal pozostawała w cieniu starszej siostry. Młodsza z sióstr Bohosiewicz podejmowała próby podboju ekranów. Zaczęła również studia z reżyserii w Warszawskiej Szkole Filmowej. Jednak po zajściu w ciążę, zrezygnowała ze studiów. Z czasem coraz rzadziej pojawiała się na ekranach, a kilka lat temu całkowicie zrezygnowała z aktorskiej kariery i skupiła się na rozwoju własnego biznesu.

W 2018 roku poślubiła przedsiębiorcę i inwestora Tomasza Kwaśniewskiego (42 l.). Razem wychowują dwójkę dzieci. Na co dzień mieszkają w pięknej willi na wybrzeżu Costa del Sol w Hiszpanii.

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Maja Bohosiewicz o poprawianiu urody. Wymienia, co sobie zrobiła

Ostatnio Maja Bohosiewicz przypomniała o sobie za sprawą udziału w siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Celebrytka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 715 tyś. osób. Maja zamieszcza sporo postów związanych z jej firmą odzieżową, ale nie brakuje i tych bardziej prywatnych kadrów.

Maja Bohosiewicz jest jedną z nielicznych osób związanych z show-biznesem, która nie kryje się z poprawianiem urody. Niedawno postanowiła opowiedzieć o zabiegach, którym poddaje swoją twarz.

Kiedy pyta się kobietę, co robi, że tak dobrze wygląda, a ona odpowiada, że pije dużo wody, wysypia się, używa kremu z filtrem, no to ja może oszczędzę wam tej bajki, powiem od razu. Zdarza mi się nie wysypiać, piję zdecydowanie za mało wody, a z twarzą robię wiele. I nie zamierzam udawać, że to zasługa dobrych genów - powiedziała szczerze Bohosiewicz.

Następnie wymieniła zabiegi jakim się poddaje. Na pierwszym miejscu wymieniła botoks, który robi już od dawna. Stwierdziła przy tym, że "nie mam nic przeciwko zmarszczkom, pod warunkiem, że nie są na mojej twarzy". Maja Bohosiewicz robi również peelingi chemiczne, używa lasera BBL. Przyznała również, że lekko powiększa sobie usta

Stosuję też bardzo dużą ilość stymulatorów tkankowych miękkich, ale one są już dobierane do potrzeb mojej skóry. I ostatnia rzecz, o której mówi się zdecydowanie mniej, czyli wypełnienie skroni - kontynuowała.

Swoją "spowiedź" podsumowała stwierdzeniem, że nie opowiada o tym, bo uważa, że każda kobieta powinna poprawiać urodę. Po prostu nie chciała udawać, że młody wygląd zapewnia diecie i genom.

Opowiadam wam, bo mam serdecznie dosyć udawania, że wygląd po 30-stce to jest wyłącznie kwestia dyscypliny, picia wody i dobrego serum - dodała na koniec.

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