Violetta Villas jest niekwestionowaną legendą polskiej sceny muzycznej i jedną z najbarwniejszych jej postaci w czasach, kiedy wszystko w Polsce było szare. Po 15 latach od jej śmierci w 2011 roku na ekrany kin trafi film "Violetta Villas". Tuż przed premierą swoimi wspomnieniami o artystce podzielił się Michał Wiśniewski - nie tylko jej kolega po fachu, ale też osoba, z którą gwiazda nawiązała wyjątkową relację pod koniec swojego życia.

Michał Wiśniewski i Violetta Villas - historia przyjaźni

Artyści spotkali się po raz pierwszy na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, w 2002 roku. Lider szalenie popularnej formacji Ich Troje szybko zyskał sympatię wielkiej gwiazdy estrady, a nawet nagrał z nią album. Violetta Villas i Michał Wiśniewski wydali krążek "Walentynkowe hity", który osiągnął status platynowej płyty.

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Ostatnio czerwonowłosy gwiazdor wrócił wspomnieniami do relacji z artystką w programie "Pytanie na Śniadanie". Na niedługo przed premierą filmu "Violetta Villas" z Sandrą Drzymalską w roli głównej (27 listopada) i 15. rocznicą śmierci piosenkarki (5 grudnia) przyznał, że muzyczną współpracą chciał pomóc gwieździe, która zmagała się z problemami finansowymi.

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"Pozostawiona na pastwę losu"

W nawiązaniu do dramatycznych warunków, w których Violetta Villas spędziła ostatnie lata życia, piosenkarz nie ukrywał, że żałuje pewnych decyzji. Sam dostarczał karmę do jej przydomowego przytuliska w Lewinie Kłodzkim. Mimo dobrych intencji - wydłużał sytuację, w której artystka ewidentnie sobie nie radziła, nie mając też należytej pomocy ze strony państwa.

Tak naprawdę została pozostawiona na pastwę losu. Była wystawiana jak taki obiekt muzealny. Od czasu do czasu przyjeżdżano po nią na wszelkiego rodzaju wywiady, stawała się trochę pośmiewiskiem - powiedział Wiśniewski. - Ja jej dałem tony karmy, ale wbrew pozorom tym samym przedłużałem tylko jej gehennę. Chciałem dobrze, ale jak to zwykle bywa, nie zawsze te decyzje były słuszne - dodał szczerze.

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