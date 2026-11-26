Maciej Musiał dorastał na oczach całej Polski!

Maciej Musiał jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w Polce. Na ekranie obecny jest od dziecka. Zadebiutował mając zaledwie dziewięć lat grając epizod w "Plebanii". Z czasem pojawiał się na ekranach w większych rolach, w tym w "Hotelu pod żyrafą i nosorożcem" czy "Ojcu Mateuszu". Największą popularność przyniosła mu rola Tomka w "Rodzince.pl".

Rozwija się nie tylko jako aktor. Maciek Musiał był pomysłodawcą i jednym z producentów wykonawczych pierwszego polskiego serialu Netflixa, "1983". Ze streamingowym potentatem współpracował jeszcze kilka razy.

31-letni aktor dział również jako producent. Zaangażowany był m.in. w produkcję filmu "Możliwa Miłość", który zdobył w tym roku Srebrnego Lwa na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.

Do tego rozwija się jako przedsiębiorca - angażuje się w różne projekty i inwestycje. Jest m.in. współwłaścicielem kilku warszawskich lokali gastronomicznych.

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Maciej Musiał odsłania klatę. W sieci zapłonęło!

Maciej Musiał jest przykładem dziecięcej gwiazdy, która również w dorosłości odnosi sukcesy w branży. Lubiany aktor prężnie działa nie tylko w branży filmowej, ale również w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje go ponad milion osób.

Gwiazdor "Rodzinki.pl" jest bardzo aktywnym użytkownikiem mediów społecznościowych. Chociaż stara się chronić swoje życie prywatne, to chętnie pokazuje swoim fanom swoją... gołą klatę! Na przestrzeni lat rozwijał bowiem nie tylko swoje aktorskie umiejętności, ale również tężyznę fizyczną.

W jednym z najnowszych wpisów Musiał wrzucił serię zdjęć z łazienki. Aktor ma na nich jedynie spodnie, co sprawiło, że fani mogli w pełni podziwiać jego umięśnioną klatę! Obserwujący w komentarzach zasypali go komplementami! "Boże ciało przyszło wcześniej" - napisała jedna z fanek!

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