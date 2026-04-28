Maciej Musiał w objęciach tajemniczej brunetki. Ogrzewała go swoim ciałem. Ile tam czułości!

2026-04-28 5:26

Maciej Musiał (31 l.) ma szczęście do kobiet. Każda chce się o niego zatroszczyć. Gwiazdor „Rodzinki.pl” przekonał się o tym ostatnio podczas swojego pobytu nad morzem, gdzie kręcił reklamę. Gdy po kilku godzinach zdjęć w stroju pływackim trząsł się z zimna, od razu przybiegała do niego tajemnicza kobieta, która rozgrzewała go gorącymi uściskami.

Maciej Musiał nad morzem z deską
Kręcił reklamę nad morzem

Maciej Musiał to bez wątpienia jedno z najgorętszych nazwisk polskiego show-biznesu. Chętnie zatrudniany jest w filmach i serialach. Jak dowiedział się „Super Express”, ostatnio jednak przyjął angaż w reklamie, w której w przebraniu kitesurfera, z deską w dłoni, śmiałym krokiem wbiega w morskie fale. Zdjęcia nie były kręcone w Egipcie, lecz w Gdyni, gdzie pogoda jeszcze nas nie rozpieszcza. Gwiazdor, biegając boso po mokrym i zimnym piasku, co chwilę wchodził do swojego luksusowego kampera, by się ogrzać.

Ogrzewała zmarzniętego Musiała

Gwiazdor mógł liczyć również na ciepłe objęcia od jednej z pań, która pracowała przy projekcie. Tajemnicza kobieta mocno przytulała Musiała, a w trakcie zdjęć gładziła jego włosy. By temperatura ciała się utrzymywała, aktor, również przemieszczając się z plaży do kampera, obejmował kobietę tak, by ich ciała się ciągle stykały. Zosia Gajewska (24 l.), z którą Musiał spotyka się od dwóch lat, z pewnością przywykła do tego, że jej ukochany może liczyć na troskę ze strony innych kobiet.

Zajęty od dwóch lat

Nie jest tajemnicą, że Maciej ma powodzenie u kobiet. Fanki w ogromnych ilościach wypisują do niego na Facebooku czy Instagramie. Jednak jego serce od dwóch lat bije dla jednej kobiety. Jest nią piękna influencerka, a także modelka Zosia Gajewska. Ukochana gwiazdora "Rodzinki.pl",  jest znana głównie na Instagramie, a także TikToku, na którym zajmuje się między innymi tematyką lifestyle'ową w tym modową. Niedawno para była widziana w jednym z warszawskich nocnych klubów, w którym balowała do rana.

Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MACIEJ MUSIAŁ