ABBA w żałobie po stracie bliskiej osoby. Zespół opublikował wzruszający komunikat

Szwedzka formacja ABBA zrewolucjonizowała światową scenę muzyczną w latach 70., stając się prawdziwym fenomenem. Za ogromnym sukcesem twórców niezliczonych przebojów nie stała jednak wyłącznie czwórka artystów. Ważną rolę odegrał również zespół zaufanych współpracowników, dlatego odejście wieloletniej menadżerki stanowi dla muzyków wyjątkowo bolesną chwilę.

ABBA w żałobie po stracie Görel Hanser. Przejmujący wpis członków grupy

W oficjalnym komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych członkowie Abby poinformowali o odejściu 76-letniej Görel Johnsen. Kobieta przez przeszło pół wieku nie tylko pełniła funkcję menadżerki, ale jednocześnie była niezwykle bliską przyjaciółką szwedzkich artystów. Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad oraz Benny Andersson poprosili o spokój i możliwość przeżywania żałoby z dala od medialnego zgiełku.

"Z wielkim smutkiem informujemy, że odeszła Görel Hanser. Straciliśmy naszą ukochaną przyjaciółkę i najbliższą współpracowniczkę. Strata jest ogromna. Prosimy o pozostawienie nas w spokoju oraz uszanowanie naszej prywatności w czasie żałoby. Björn, Benny, Agnetha i Frida" - czytamy na Instagramie.

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Menadżerka wspierała szwedzką grupę nawet po rozpadzie

Najsłynniejszym opiekunem Abby i autorem tekstów do wielu przebojów był zmarły w 1997 roku Stig Andreson. W latach 60. kierował on karierami Benny'ego i Björna, zanim stworzyli oni legendarny kwartet. To właśnie w jego biurze pierwsze kroki zawodowe stawiała młoda Görel Hanser. Z czasem przejmowała coraz więcej obowiązków, stając się menadżerką odpowiedzialną za zagraniczne kontakty zespołu. Pomimo wewnętrznych konfliktów i ostatecznego zakończenia działalności przez Abbę, kobieta pozostała lojalną przyjaciółką całej czwórki. Przez kolejne lata reprezentowała muzyków na wydarzeniach branżowych, udzielała wypowiedzi w ich imieniu oraz zajmowała się kwestiami organizacyjnymi dla Benny'ego i Björna.

Co ciekawe, w 1979 roku muzycy Abby postanowili docenić ciężką pracę swojej menadżerki w nietypowy sposób, komponując specjalną „Piosenkę dla Görel”. Utwór z zabawnym tekstem został wykonany podczas przyjęcia z okazji 30. urodzin kobiety. Zespół kategorycznie sprzeciwił się jednak oficjalnemu wydaniu kompozycji i graniu jej w stacjach radiowych.

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