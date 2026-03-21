Zaglądamy do muzeum legendarnej Abby w Sztokholmie. Fani zespołu znajdą tu prawdziwe skarby

W skład legendarnej grupy wchodzili Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson oraz Anni-Frid Lyngstad. Zanim połączyli siły, artyści mogli pochwalić się już sporymi osiągnięciami na szwedzkim rynku muzycznym. Prywatnie tworzyli oni dwie pary małżeńskie, jednak ogromna popularność zespołu okazała się dla tych relacji zabójcza. Wielu sympatyków formacji uważa, że późniejsza twórczość grupy była odzwierciedleniem ich narastających problemów osobistych.

ABBA działała przez dekadę, ale uwielbiana jest do dziś

Działalność Abby, która rozpoczęła się w 1972 roku, trwała przez dekadę. Drzwi do światowej kariery otworzył im triumf w Konkursie Piosenki Eurowizji. To właśnie oni wykreowali takie hity jak „Mamma mia”, „Dancing queen”, „The winner takes it all”, „Waterloo” czy „Gimme, gimme, gimme”. Szacuje się, że na całym świecie sprzedano ponad 400 milionów egzemplarzy ich płyt. Pomimo bezterminowego zawieszenia działalności w 1982 roku - muzyka Abby nadal cieszy się niesłabnącym uznaniem. W 2021 roku kwartet powrócił z albumem „Voyage” – pierwszym od czterdziestu lat i prawdopodobnie ich ostatnim wspólnym przedsięwzięciem.

Muzeum Abby w Sztokholmie to wyjątkowe miejsce pełne oryginalnych rekwizytów

Działająca od 2013 roku placówka to prawdziwa skarbnica wiedzy i pamiątek – od scenicznych kreacji po instrumenty i wydawnictwa płytowe. Wystawa przybliża nie tylko wspólną drogę kwartetu, ale też indywidualne losy muzyków przed powstaniem Abby oraz ich późniejsze, solowe przedsięwzięcia. Zwiedzający mogą zobaczyć rekonstrukcję parku, w którym artyści spotkali się po raz pierwszy i gdzie spędzali wolny czas w początkach swojej kariery. Starannie odtworzono również przestrzeń nagraniową, pokój do charakteryzacji oraz letni domek na jednej ze sztokholmskich wysepek, gdzie narodziło się mnóstwo kultowych utworów.

Istotnym punktem ekspozycji jest przestrzeń poświęcona triumfowi na 19. Konkursie Piosenki Eurowizji w 1974 roku. Zgromadzono tam stroje i sprzęt muzyczny z występu w Brighton, a także pamiątkowy medal za piosenkę „Waterloo”. Fani mogą też obejrzeć bogatą kolekcję przedmiotów z trasy koncertowej po Australii, w tym listy, ulotki, wejściówki i pocztówki. Niestety, w muzeum zabrakło miejsca na wspomnienie o wizycie zespołu w Polsce w 1976 roku. Obiekt zapewnia jednak szereg anglojęzycznych atrakcji interaktywnych, wywiady z artystami oraz możliwość wyjątkowego występu z Abbą w studiu karaoke. Zgodnie z relacjami dostępnymi w sieci, na dokładne obejrzenie całości warto zarezerwować od 1,5 do 2 godzin.

ABBA. The Museum – miejsce, godziny otwarcia, bilety

Obiekt znajduje się przy ulicy Djurgårdsvägen na wyspie Djurgården, słynącej z wielu kulturalnych atrakcji Sztokholmu, w tym Skansenu, muzeum statku Waza, muzeum Wikingów czy muzeum napojów wyskokowych. Podróż tramwajem z centrum zajmuje zaledwie kilkanaście minut. Muzeum Abby można zwiedzać każdego dnia między 10:00 a 18:00.

Goście wpuszczani są co 30 minut, zgodnie z godziną umieszczoną na bilecie. Standardowy bilet dla dorosłego kosztuje 269 koron szwedzkich, co w przeliczeniu daje około 107 złotych. W ofercie są też bilety ulgowe dla dzieci, studentów i emerytów, a także opcja rodzinna dla pary z minimum jednym dzieckiem.

