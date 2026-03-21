Tu nie ma nocy przez dwa miesiące w roku. Jak wygląda codzienne życie mieszkańców?

Anastazja Lisowska
2026-03-21 6:10

Poznajcie miejsce w Europie, gdzie przez ponad dwa miesiące słońce nie znika za horyzontem ani na chwilę. Nawet o północy ulice skąpane są w miękkim, złotym świetle, a pojęcie nocy przestaje mieć znaczenie. Jak w takich warunkach funkcjonują mieszkańcy - śpią, pracują i żyją na co dzień, gdy zegar biologiczny traci swój naturalny punkt odniesienia?

Na świecie nie brakuje miejsc, które potrafią zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych podróżników. Są regiony, gdzie natura rządzi się własnymi prawami - dni trwają niemal bez końca, noce znikają na długie tygodnie, a codzienność wygląda zupełnie inaczej niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Jednym z takich zjawisk jest życie w miejscu, gdzie przez część roku słońce w ogóle nie zachodzi. O jakim konkretnie miejscu mowa? Poznajcie norweskie Tromso.

Odizolowane od reszty świata

Tromso to jedno z najbardziej niezwykłych miast Europy, położone daleko na północy Norwegii, za kołem podbiegunowym. Otoczone surową, ale zachwycającą przyrodą - górami, fiordami i arktycznym krajobrazem - przyciąga zarówno miłośników natury, jak i poszukiwaczy wyjątkowych zjawisk. Choć liczy zaledwie kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, jest ważnym ośrodkiem naukowym i kulturalnym regionu. To właśnie tutaj można doświadczyć skrajności arktycznego klimatu - od dnia polarnego latem po noc polarną zimą - które w wyjątkowy sposób kształtują rytm życia miasta.

Dzień polarny w Tromso

Dzień polarny w Tromso to jedno z najbardziej fascynujących zjawisk, jakie można obserwować w tej części świata. Przez ponad dwa miesiące - mniej więcej od 20 maja do 22 lipca - słońce nie zachodzi poniżej horyzontu ani na chwilę. Oznacza to, że nawet w środku nocy jest tam jasno.

Noc Polarna w Tromso [WIDEO]

Jakby tego było mało w Tromso mieszkańcy mają też do czynienia z nocą polarną. Przez kilka tygodni, mniej więcej od końca listopada do połowy stycznia, słońce w ogóle nie pojawia się nad horyzontem. Nie oznacza to jednak całkowitej ciemności - w ciągu dnia można doświadczyć tzw. "niebieskiej godziny", gdy krajobraz spowity jest delikatnym, chłodnym światłem przypominającym długi zmierzch. Wideo "niebieskiej nocy" (mørketid) zamieszczamy poniżej.

