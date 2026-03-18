Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026
Najnowsze zestawienie objęło 16 największych miast wojewódzkich i zostało przygotowane na podstawie sześciu wskaźników. Pod uwagę wzięto m.in. poziom wynagrodzeń, bezrobocia i ceny mieszkań, ale także czynniki wpływające na codzienny komfort życia, czyli dostęp do lekarzy, poziom przestępczości czy jakość powietrza. W tegorocznej edycji doszło do historycznej sytuacji - po raz pierwszy dwa miasta zajęły ex aequo pierwsze miejsce! Więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Najlepsze miasta do życia w Polsce. Na czele rankingu niespodziewani liderzy.
Te miasta wypadły najgorzej. Sam koniec rankingu
Choć zestawienie wskazuje także liderów jakości życia, to równie mocno zwraca uwagę na miasta, które wypadły najsłabiej. Jakie miejscowości znalazły się w tym niechlubnym gronie? O tym dowiecie się z galerii zdjęć poniżej. Już teraz możemy jednak zdradzić, że miasta łączy jedna wspólna cecha, a mianowicie fakt, że każde z nich znajduje się na południu kraju.
Oto najgorsze miasta w Polsce. Łączy je jedna cecha
Gdzie w Polsce oddycha się najgorzej? Tu jakość powietrza to dno!
Ranking Business Insider zwrócił uwagę również na jakość powietrza, dzięki czemu możemy zobaczyć, w których lokalizacjach w kraju smog najbardziej zatruwa to, czym oddychają mieszkańcy. Jeśli jesteście ciekawi, jakie miasta uzyskały miano najgorszych pod tym względem, zachęcamy do sprawdzenia naszego poprzedniego artykułu tutaj: W tych miastach oddycha się najgorzej. To trzy metropolie z południa Polski.
Duże zmiany wśród Polaków
Najświeższe zestawienie portalu Business Insider pokazuje wyraźnie, że o jakości życia nie decyduje już wyłącznie wielkość miasta czy jego prestiż. Coraz większe znaczenie mają konkretne warunki codziennego funkcjonowania - koszty utrzymania, dostęp do usług i ogólny komfort życia.