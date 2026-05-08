Pogoda w Kielcach: 8-10 maja 2026

Mieszkańcy Kielc w najbliższy weekend doświadczą pogodowej sinusoidy. Rozpocznie się on od chłodniejszych dni z przelotnym deszczem, a zakończy wyraźnym wzrostem temperatury i brakiem opadów. Największa zmiana aury prognozowana jest na niedzielę, która okaże się najprzyjemniejszym dniem weekendu pod względem temperatury.

Pochmurny i deszczowy piątek

Weekend w Kielcach rozpocznie się pod znakiem dużego zachmurzenia. W piątek termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą maksymalnie 15 stopni Celsjusza. Przez cały dzień na niebie dominować będą chmury, z których mogą pojawić się niewielkie opady deszczu. Wieczorem i w nocy temperatura spadnie do około 9 stopni. Wiatr będzie łagodny, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s.

Sobota najchłodniejszym dniem weekendu

Sobota przyniesie kontynuację chłodnej aury i będzie najzimniejszym dniem weekendu. Temperatura maksymalna w Kielcach spadnie do około 14 stopni, a nocą termometry pokażą zaledwie 8 stopni. Zachmurzenie ma być umiarkowane, co daje szansę na więcej przejaśnień niż w piątek, jednak synoptycy wciąż prognozują możliwość wystąpienia symbolicznych, przelotnych opadów. Wiatr utrzyma swoją niewielką prędkość z poprzedniego dnia.

Niedziela przyniesie wyraźne ocieplenie

Przełom w pogodzie nastąpi w niedzielę. Ten dzień przyniesie mieszkańcom Kielc wyraźne ocieplenie – temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 17 stopni Celsjusza, co uczyni niedzielę najcieplejszym dniem weekendu. Co istotne, prognozy nie przewidują już żadnych opadów. Mimo to niebo wciąż będzie w dużej mierze pokryte chmurami. Wiatr dodatkowo osłabnie, wiejąc z prędkością poniżej 2 m/s.

Jak spędzić weekend w Kielcach?

Zmienna aura zachęca do elastycznego planowania weekendu. Chłodniejszy i miejscami deszczowy piątek oraz sobota to dobra okazja, by nadrobić zaległości kulturalne w miejscach pod dachem lub wybrać się na spotkanie w jednej z kawiarni. Z kolei znacznie cieplejsza i sucha niedziela stworzy idealne warunki do aktywności na zewnątrz. To świetny moment na dłuższy spacer po miejskich parkach, wycieczkę rowerową po okolicy czy po prostu relaks w przydomowym ogrodzie.

Dane pogodowe: OpenWeather