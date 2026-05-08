Młody Ukrainiec i jego pasażerka zginęli w zderzeniu z ciężarówką w Wielkopolsce. Ujawnili brutalny fakt o kierowcy

Dawid Piątkowski
2026-05-08 9:12

Tragiczny finał jazdy pod Opalenicą (woj. wielkopolskie)! 22-letni kierowca volkswagena stracił panowanie nad autem i zderzył się z ciężarówką. Siła uderzenia była tak potężna, że zarówno kierujący obywatel Ukrainy, jak i jego 20-letnia pasażerka zginęli pomimo udzielonej pomocy medycznej. Jak ustalili policjanci, młody mężczyzna miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Dokładny przebieg zdarzenia i okoliczności wypadku badają śledczy.

Do śmiertelnego wypadku doszło w środę, 7 maja, na drodze wojewódzkiej nr 307 w miejscowości Porażyn. Samochód osobowy zderzył się tam z pojazdem ciężarowym. Życia dwóch młodych osób podróżujących autem osobowym nie udało się uratować.

Jak podaje "Nowy Tomyśl Nasze Miasto" służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu o godzinie 14:34. Na miejsce natychmiast skierowano Państwową Straż Pożarną, OSP, zespoły ratownictwa medycznego oraz policjantów. Jak przekazali funkcjonariusze z Nowego Tomyśla w rozmowie z portalem, ze wstępnych ustaleń wynika, że 22-letni obywatel Ukrainy kierujący Volkswagenem Passatem podróżował wraz z 20-letnią pasażerką. Oboje jechali w kierunku Opalenicy.

"Fakt" relacjonuje, iż na łuku drogi wojewódzkiej nr 307 kierujący samochodem volkswagenem 22-latek najprawdopodobniej stracił panowanie nad samochodem. Powodem mogło być najpewniej niedostosowanie prędkości do warunków panujących na jezdni. Auto zjechało na przeciwległy pas ruchu i bocznie uderzyło w prawidłowo jadącą ciężarówkę.

Siła zderzenia była bardzo duża. Ratownicy przez długi czas walczyli o życie osób podróżujących osobówką, jednak obrażenia okazały się śmiertelne. 22-letni kierowca oraz 20-letnia pasażerka zginęli na miejscu.

Kierowca miał sądowy zakaz

Policjanci ustalili również, że kierujący Volkswagenem posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Okoliczności tragedii są obecnie wyjaśniane pod nadzorem prokuratora.

Śledczy prowadzą czynności, które mają dokładnie odtworzyć przebieg wypadku i ustalić wszystkie jego przyczyny.

