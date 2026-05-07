Pogoda w weekend w Poznaniu: 8-10 maja 2026

Mieszkańcy Poznania w najbliższy weekend doświadczą wyraźnej zmiany aury. Piątek i sobota upłyną jeszcze pod znakiem chmur i stosunkowo niskich temperatur, ale niedziela przyniesie dużo słońca i zdecydowane ocieplenie. Wiatr przez cały weekend pozostanie słaby.

Pochmurny i chłodny piątek

Weekend rozpocznie się w Poznaniu przy dużym zachmurzeniu. W piątek, 8 maja, na niebie próżno będzie szukać słońca. Temperatura również nie będzie rozpieszczać – termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą maksymalnie 10 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę przyniesie ochłodzenie do około 7 stopni. Wiatr będzie wiał z prędkością około 2 m/s, więc nie powinien być mocno odczuwalny.

Sobota z niewielkim ociepleniem

Drugi dzień weekendu, 9 maja, przyniesie lekką poprawę. Choć na niebie wciąż dominować będą chmury, zrobi się odczuwalnie cieplej. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wzrośnie do około 14 stopni. Noc będzie nieco cieplejsza od poprzedniej, z temperaturą minimalną na poziomie 8 stopni. Tego dnia mogą pojawić się symboliczne opady deszczu. Wiatr utrzyma swoją niewielką prędkość, wiejąc około 2 m/s.

Słoneczna i ciepła niedziela

Prawdziwy przełom w pogodzie nastąpi w niedzielę, 10 maja. Poranek zapowiada się na najchłodniejszy w ten weekend, z temperaturą spadającą do około 6 stopni, ale w ciągu dnia czeka nas gwałtowne ocieplenie. Niebo nad Poznaniem całkowicie się rozpogodzi, a słońce ogrzeje powietrze do 17 stopni Celsjusza. Wiatr może być nieco bardziej odczuwalny niż w poprzednich dniach, osiągając prędkość do 3 m/s. Niedziela będzie zdecydowanie najcieplejszym i najbardziej słonecznym dniem weekendu.

Jak spędzić weekend w Poznaniu?

Zmienna pogoda sugeruje, by plany na weekend dostosować do aury. Pochmurny piątek i sobota to dobry moment na odwiedzenie miejsc pod dachem lub spokojne spacery, które nie wymagają słonecznej pogody. Z kolei bezchmurna i ciepła niedziela będzie idealną okazją do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. To doskonały dzień na dłuższą wycieczkę po miejskich parkach, relaks nad wodą czy aktywność na zewnątrz.

Dane pogodowe: OpenWeather