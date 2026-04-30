Pogoda w Kielcach: 1-3 maja

Nadchodzący weekend w Kielcach upłynie pod znakiem rosnących temperatur. Pogoda z dnia na dzień będzie coraz przyjemniejsza, a chłodny i pochmurny początek majówki ostatecznie ustąpi miejsca słońcu i wartościom przekraczającym 20 stopni Celsjusza. Mieszkańcy nie muszą przygotowywać parasoli – prognozy nie przewidują żadnych opadów.

Weekend rozpocznie się w Kielcach dość chłodno. W piątek, 1 maja, na niebie dominować będzie duże zachmurzenie, które ograniczy dostęp promieni słonecznych. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą maksymalnie około 14 stopni. Noc z piątku na sobotę będzie zimna, z temperaturą spadającą w okolice 4°C. Wiatr pozostanie słaby, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s.

Sobota przyniesie wyraźne ocieplenie

Już w sobotę mieszkańcy Kielc odczują znaczącą poprawę. Choć niebo wciąż będzie w większości zasnute chmurami, temperatura gwałtownie wzrośnie. Słupki rtęci w ciągu dnia poszybują aż do 20 stopni Celsjusza, co oznacza skok o kilka stopni w porównaniu z piątkiem. Cieplejsza będzie również noc, z temperaturą minimalną na poziomie około 7°C. Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość około 2 m/s.

Słoneczny finał weekendu w Kielcach

Niedziela zapowiada się jako najprzyjemniejszy dzień długiego weekendu. To właśnie wtedy do Kielc zawita prawdziwie wiosenna, słoneczna aura. Zachmurzenie całkowicie ustąpi, a na bezchmurnym niebie przez cały dzień operować będzie słońce. Będzie to również najcieplejszy dzień, z temperaturą maksymalną sięgającą około 21 stopni. Wiatr nieco przybierze na sile, wiejąc z prędkością do 3 m/s, ale nie powinien być uciążliwy. Najniższa temperatura w nocy wyniesie około 9°C.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Zmienna aura w Kielcach pozwoli zaplanować weekend na różne sposoby. Chłodniejszy i pochmurny piątek to dobry moment na nadrobienie zaległości w domu lub krótki spacer. Sobotnie, znaczne ocieplenie, mimo braku słońca, stworzy już komfortowe warunki do dłuższego przebywania na zewnątrz. Pełnię możliwości da jednak niedziela. Bezchmurne niebo i ponad 20 stopni na termometrach to idealna pogoda na całodniowe aktywności na świeżym powietrzu, takie jak wycieczki rowerowe, piknik w parku czy po prostu odpoczynek w promieniach słońca.

Dane pogodowe: OpenWeather