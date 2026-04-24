Masz aktywny kredyt gotówkowy? Dowiedz się, czy możesz znacząco zmniejszyć swoje raty

Inflacja, wysokie raty i jedna dobra wiadomość

Jeśli mieszkasz w Starachowicach, Kielcach, Skarżysku-Kamiennej lub okolicach, doskonale wiesz, jak wygląda dziś domowy budżet. Rachunki za prąd i gaz poszły w górę. Żywność drożeje. Paliwo potrafi zaskoczyć. W tym wszystkim rata kredytu gotówkowego bywa jednym z największych miesięcznych wydatków. Co miesiąc przelewasz do banku 1200, 1500, a czasem 2000 zł i czujesz, że coraz mniej Ci zostaje.

A gdyby tak tę ratę zmniejszyć o połowę? Nie w drodze renegocjacji, nie dzięki wakacjom kredytowym, ale w oparciu o przepisy, które już istnieją. Dla wielu kredytobiorców z województwa świętokrzyskiego to realny scenariusz, wystarczy sprawdzić, czy w umowie kredytowej nie ma błędów.

Grafika "Raty kredytu przed i po Sankcji Kredytu Darmowego" pokazuje to w przejrzysty sposób. Po lewej: rata 1500 zł, na którą składają się kapitał + odsetki + prowizja. Po prawej: rata 750 zł – tylko kapitał, zero kosztów. To właśnie może oznaczać Sankcja Kredytu Darmowego dla aktywnej umowy.

Autor: LEXTIO/ Materiały prasowe

SKD dla aktywnych kredytów – jak to działa?

W przypadku kredytu, który wciąż spłacasz, Sankcja Kredytu Darmowego działa inaczej niż przy kredycie zamkniętym, ale efekt jest równie korzystny, a dla wielu osób nawet bardziej odczuwalny w codziennym życiu.

Jeśli w umowie kredytowej (podpisanej po 18.12.2011, kredyt konsumencki do 255 550 zł) znajdują się określone błędy np. nieprawidłowe RRSO, naliczanie odsetek od prowizji, brak jasnych kosztów pozaodsetkowych, bank traci prawo do wszystkich kosztów kredytu.

Oznacza to, że od momentu stwierdzenia tych nieprawidłowości, kredytobiorca spłaca wyłącznie kapitał, bez odsetek, bez prowizji, bez ubezpieczenia.

Dotychczasowe raty (już zapłacone) podlegają korekcie, bank musi zwrócić różnicę między tym, co kredytobiorca zapłacił, a tym, co powinien zapłacić (czyli sam kapitał).

W praktyce wygląda to tak: jeśli masz aktywny kredyt na 60 000 zł z 8-letnim okresem spłaty, a rata wynosi obecnie 1100 zł (z czego 500 zł to kapitał, a 600 zł to odsetki i prowizja), po zastosowaniu SKD rata spada do 500 zł. Do tego bank zwraca wszystkie nadpłacone odsetki od początku umowy. To może być jednorazowy przelew rzędu kilkunastu tysięcy złotych.

Korzyść podwójna: niższa rata od zaraz + zwrot nadpłaty

To, co wyróżnia SKD w przypadku aktywnych kredytów, to dwie korzyści naraz:

Korzyść nr 1 (natychmiastowa): obniżenie wysokości przyszłych rat, od następnego miesiąca płacisz tylko kapitał.

obniżenie wysokości przyszłych rat, od następnego miesiąca płacisz tylko kapitał. Korzyść nr 2 (jednorazowa): zwrot kosztów poniesionych od początku kredytu do momentu stwierdzenia błędów, czyli wszystkich odsetek, prowizji i ubezpieczeń, które już zapłaciłeś.

Dla wielu rodzin w regionie świętokrzyskim oznacza to nie tylko mniejsze obciążenie co miesiąc, ale też zastrzyk gotówki, który można przeznaczyć na remont, wakacje, edukację dzieci albo po prostu na spłatę innych zobowiązań.

Mniejsza rata może być na wyciągnięcie ręki

Masz aktywny kredyt? Nie czekaj na kolejną podwyżkę stóp procentowych ani na to, że „może samo przejdzie”. Weryfikacja umowy to kilkanaście minut, a potencjalna korzyść, nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych zwrotu i niższe raty przez miesiące lub lata.

Mieszkańcy Kielc, Skarżyska-Kamiennej, Starachowic, Sandomierza, Ostrowca Świętokrzyskiego i całego województwa świętokrzyskiego – to zaproszenie kierujemy właśnie do Was. Wasze stare umowy mogą kryć w sobie realne pieniądze. Nie chodzi o żadne „sztuczki” ani „luki”, tylko o przepisy, które mają chronić konsumentów.

Przynieś swoją umowę do naszego biura LEXTIO przy ul. Warszawskiej 4 w Kielcach lub prześlij ją online. Bezpłatnie sprawdzimy, czy w Twoich dokumentach ukryte jest 5, 10 czy 50 tysięcy złotych. Jesteśmy dostępni również pod telefonem i z chęcią odpowiemy na nurtujące was pytania. Dołącz do grona ponad 4.000 naszych zadowolonych klientów!