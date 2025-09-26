To miasto w świętokrzyskim jest większe od Paryża. Zamiast wieży Eiffla ma dworzec UFO

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-09-26 23:46

W samym sercu województwa świętokrzyskiego znajduje się miasto, które pod względem powierzchni jest większe od samego Paryża! Zamiast wieży Eiffla ma jednak niezwykły dworzec, który mieszkańcy i turyści nazywają "spodkiem UFO". Poznajcie wyjątkowe miejsce idealne na weekendowy wypad nawet jesienią!

Paryż uchodzi za jedno z najpiękniejszych miast świata - symbol romantyzmu, sztuki i architektury, lecz czy wiesz, że w Polsce jest miasto, które, choć nie ma wieży Eiffla ani Luwru, może pochwalić się własnymi, nie mniej intrygującymi symbolami i do tego jest większe od stolicy Francji pod względem powierzchni? Najbardziej charakterystyczny jest tu futurystyczny dworzec autobusowy, który zyskał przydomek "spodka UFO". Poznajcie Kielce, czyli perełkę w samym sercu województwa świętokrzyskiego.

Kielce większe od Paryża!

Kielce to wyjątkowe, choć nadal mało popularne miasto w woj. świętokrzyskim, które - co ciekawe - swoją wielkością deklasuje nawet ikoniczny Paryż. Oficjalnie powierzchnia Kielce liczy 109,6 km kwadratowych, natomiast Paryża to 105,4 km kw. W stolicy woj. świętokrzyskiego mieszka ok. 190 tysięcy osób i jest to jeden z najważniejszych ośrodków kulturalnych, akademickich i gospodarczych regionu.

Pierwsze wzmianki o Kielcach pochodzą z XI wieku – wtedy miejscowość była własnością biskupów krakowskich. W średniowieczu rozwijała się dzięki górnictwu rud żelaza i ołowiu, co zapewniało jej znaczenie gospodarcze. Prawa miejskie otrzymała w 1364 roku. W XIX wieku miasto stało się jednym z ważniejszych ośrodków administracyjnych Królestwa Polskiego.

Co ciekawego w Kielcach? Te miejsca trzeba zobaczyć

Kielce mogą pochwalić się pięknym Pałacem Biskupów Krakowskich, który jest jednym z najlepiej zachowanych barokowych pałaców w Polsce. Dodatkowo warto zobaczyć również katedrę, rynek i rezerwat geologiczny Kadzielnia, czyli unikalne miejsce z amfiteatrem i jaskiniami.

Oczywiście ne można zapomnieć o charakterystycznym dworcu autobusowym z futurystyczną kopułą, który zyskał przydomek "UFO" i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta.

KIELCE