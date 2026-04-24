Pogoda na weekend w Kielcach 24-26 kwietnia. Po ciepłej sobocie nadejdzie chłodna i deszczowa niedziela

Arkadiusz Iskierka
2026-04-24 8:46

Mieszkańców Kielc czeka weekend z bardzo zmienną pogodą. W dniach 24-26 kwietnia aura przejdzie od łagodnego, choć pochmurnego piątku, przez znacznie cieplejszą sobotę, aż po zimną i deszczową niedzielę. Najwyższą temperaturę termometry wskażą w sobotę, kiedy to na termometrach zobaczymy nawet 15 stopni Celsjusza.

Autor: Wygenerowane przez AI

Pogoda w Kielcach: 24-26 kwietnia

Nadchodzący weekend w Kielcach przyniesie prawdziwy pogodowy rollercoaster. Początek będzie dość spokojny, ale z każdym kolejnym dniem aura będzie się wyraźnie zmieniać. Sobota zapowiada się jako najprzyjemniejszy dzień, jednak już niedziela przyniesie załamanie pogody, wyraźne ochłodzenie i deszcz.

Weekend rozpocznie się pod znakiem dużego zachmurzenia, jednak parasole nie będą potrzebne. W piątek w Kielcach nie prognozuje się opadów deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 14 stopni Celsjusza, natomiast w nocy spadnie do około 3 stopni. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością, osiągając w porywach około 4 m/s.

Ciepła sobota z silniejszym wiatrem

Sobota będzie najcieplejszym dniem weekendu. Na niebie pojawi się więcej słońca, a zachmurzenie będzie niewielkie. Termometry w Kielcach wskażą maksymalnie około 15 stopni Celsjusza. Noc będzie już wyraźnie cieplejsza od poprzedniej, z temperaturą na poziomie około 6 stopni. Tego dnia należy się jednak spodziewać nasilenia wiatru, który osiągnie prędkość 6 m/s. Mogą pojawić się też symboliczne, przelotne opady deszczu.

Zimna i deszczowa niedziela

Niedziela przyniesie gwałtowną zmianę aury i będzie najzimniejszym dniem weekendu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia spadnie do zaledwie 8 stopni, a w nocy zbliży się do 2 stopni Celsjusza. Do tego przez cały dzień będzie deszczowo. Należy się przygotować na słabe, ale ciągłe opady. Wiatr jeszcze bardziej przybierze na sile, osiągając w porywach blisko 7 m/s, co dodatkowo spotęguje odczucie chłodu.

Jak spędzić weekend w Kielcach?

Zmienna aura sugeruje, by aktywności na świeżym powietrzu zaplanować na sobotę. To będzie najlepszy moment na dłuższy spacer po jednym z miejskich parków czy wycieczkę w tereny zielone, choć warto pamiętać o silniejszym wietrze. Z kolei deszczowa i chłodna niedziela to idealna okazja, by nadrobić zaległości kulturalne w kinie, odwiedzić muzeum lub po prostu spędzić czas w jednej z przytulnych kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather

