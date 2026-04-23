Pogoda na weekend w Warszawie: 24-26 kwietnia 2026

Mieszkańcy Warszawy w trakcie najbliższego weekendu doświadczą sporych wahań pogodowych. Piątek i sobota zapowiadają się jeszcze dość przyjemnie pod względem temperatury, ale niedziela przyniesie znaczące ochłodzenie, silniejszy wiatr i deszcz. Warto śledzić zmiany, planując aktywności na wolnym powietrzu.

Początek weekendu dość ciepły, ale pochmurny

Piątek, 24 kwietnia, będzie najcieplejszym dniem weekendu w stolicy. W najcieplejszym momencie dnia termometry mogą pokazać około 16 stopni Celsjusza. Noc będzie jednak chłodna, z temperaturą spadającą w okolice 4 stopni. Przez cały dzień na niebie dominować będzie duże zachmurzenie, które ograniczy dostęp słońca. Wiatr powieje z umiarkowaną prędkością około 4 m/s. Tego dnia nie należy spodziewać się opadów deszczu.

Sobota ze słońcem, ale i silniejszym wiatrem

W sobotę temperatura w ciągu dnia utrzyma się na podobnym poziomie co w piątek i również wyniesie około 16 stopni. Zdecydowanie cieplejsza okaże się jednak noc – słupki rtęci nie powinny spaść poniżej 7 stopni. Dużą zmianą będzie zachmurzenie, które znacznie się zmniejszy, dając szansę na sporo słońca. Niestety, wyraźnie przybierze na sile wiatr, osiągając w porywach prędkość około 6 m/s. Możliwe są także niewielkie, przelotne opady deszczu.

Wyraźne załamanie pogody w niedzielę

Ostatni dzień weekendu, 26 kwietnia, przyniesie do Warszawy gwałtowne pogorszenie aury. Niedziela będzie zdecydowanie najzimniejszym dniem, z temperaturą maksymalną na poziomie zaledwie 9 stopni Celsjusza. To o ponad 6 stopni mniej niż w poprzednich dniach. Nocą temperatura ponownie spadnie do około 4 stopni. Wiatr nasili się jeszcze bardziej, osiągając prędkość około 7 m/s, co dodatkowo obniży temperaturę odczuwalną. Niebo będzie niemal całkowicie zasłonięte chmurami i pojawią się opady deszczu.

Weekend w Warszawie. Jak spędzić czas?

Zmienna aura może wpłynąć na weekendowe plany. Piątek i sobota, z uwagi na wyższe temperatury, będą dobrym momentem na spędzenie czasu na zewnątrz. Szczególnie sobota, z mniejszym zachmurzeniem, może zachęcać do dłuższego spaceru po parku czy wizyty na świeżym powietrzu, choć warto pamiętać o silniejszym wietrze. Z kolei chłodna, wietrzna i deszczowa niedziela to idealna okazja, by wybrać się do kina, muzeum lub spędzić czas w jednej z przytulnych kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather

21