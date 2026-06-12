To najwyższa wygrana w Lotto w Warszawie! Chybił-trafił i trafił! Wygrana taka, że szczęka opada

Rekordowa wygrana w Warszawie. Znamy szczęśliwe liczby w Lotto

Ogromna kwota, która padła łupem gracza 11 czerwca, to absolutny rekord w historii stolicy. Niemal 30 milionów złotych plasuje ten wynik również w ścisłej czołówce historycznych wygranych na terenie całego kraju.

Kombinacja liczb, która zagwarantowała to gigantyczne bogactwo, prezentuje się następująco: 7, 14, 18, 31, 34, 39.

Mimo spektakularnego warszawskiego wyniku, historyczny prymat w Polsce wciąż należy do miłośnika loterii ze Skrzyszowa. W marcu 2017 roku ktoś zgarnął tam astronomiczną kwotę wynoszącą równo 36 726 210,20 zł.

Kolektura na warszawskim Mokotowie. Gdzie puszczono zwycięski kupon?

Osoba, do której uśmiechnął się los, odwiedziła punkt LOTTO zlokalizowany na warszawskim Mokotowie przy ulicy Gagarina 25/67. Okolica ta, usytuowana blisko Łazienek Królewskich, tętni życiem i regularnie przyciąga nie tylko samych warszawiaków, ale również tłumy turystów.

Zasady gry w Lotto. Jak typować szczęśliwe liczby i zwiększyć szanse?

Najpopularniejsza gra liczbowa nad Wisłą opiera się na niezwykle czytelnych regułach. Aby wziąć udział w walce o miliony, trzeba wskazać zaledwie 6 z 49 dostępnych na kuponie liczb.

Koszt pojedynczego zakładu wynosi symboliczne 3 zł. Uczestnicy mogą samodzielnie zakreślić wybrane pozycje, postawić na opcję „chybił trafił” lub skorzystać z wariantu mieszanego, gdzie część zestawienia to własny wybór, a resztę dopasowuje maszyna losująca.

Zakładów można dokonywać zarówno w tradycyjnych punktach, jak i korzystając z oficjalnego serwisu internetowego czy dedykowanej aplikacji mobilnej.

Istnieje także mechanizm Lotto Plus. Dopłata w wysokości zaledwie jednej złotówki sprawia, że wytypowane liczby wchodzą do dodatkowego losowania, w którym nagroda główna to okrągły milion złotych.

Wiele osób zabezpiecza swoje szanse, kupując od razu pakiety na kilka nadchodzących losowań z rzędu, aby w ten sposób uniknąć ryzyka przegapienia wysokiej kumulacji.

Sukces w Ekstra Pensji i kolejne losowania wielkich pieniędzy

Ostatnie dni przyniosły uśmiech losu również w innych formatach gier liczbowych. Główna wygrana została odnotowana w popularnej loterii Ekstra Pensja.

Szczęśliwiec, który wykupił swój zakład przez internet, zapewnił sobie comiesięczny zastrzyk gotówki w wysokości 5 tysięcy złotych, wypłacany przez najbliższe 20 lat. Łącznie z tego tytułu na jego konto spłynie aż 1,2 miliona złotych.

Gracze nie mają czasu na przerwę, bo na horyzoncie majaczą kolejne wielkie pule. W najbliższym losowaniu Eurojackpot do zgarnięcia czeka nawet 190 milionów złotych, a tradycyjne Lotto oferuje tym razem gwarantowane 2 miliony złotych na start.

Przypadek z Mokotowa jest namacalnym dowodem na to, że niekiedy wystarczy wydać zaledwie kilka złotych na pojedynczy zakład, aby zmienić swoją codzienność nie do poznania.