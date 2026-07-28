Nie żyje legenda polskiej straży pożarnej. Odszedł st. bryg. Dariusz Ratajczak

Nie żyje st. bryg. w st. spocz. dr inż. Dariusz Ratajczak.

Przez 15 lat kierował Biurem Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP.

Był autorem wielu przepisów i wychowawcą kolejnych pokoleń strażaków.

Co roku w wakacje nad wodą ginie dziesiątki osób. Strażacy pokazali, jak temu zapobiec

Współtworzył współczesny system ochrony przeciwpożarowej

Dariusz Ratajczak przez lata należał do grona najważniejszych osób odpowiedzialnych za rozwój polskiej ochrony przeciwpożarowej. W latach 1992–2007 kierował Biurem Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, odpowiadając za zagadnienia związane z prewencją w skali całego kraju.

To właśnie pod jego nadzorem powstawały rozwiązania i przepisy, które do dziś stanowią fundament krajowego systemu ochrony przeciwpożarowej. Był autorem wielu aktów wykonawczych do ustawy o ochronie przeciwpożarowej dotyczących zapobiegania pożarom, klęskom żywiołowym i innym zagrożeniom.

Wyszkolił pokolenia strażaków

Łączył doświadczenie zdobyte podczas służby z ogromną wiedzą inżynierską. Przez wiele lat wykładał w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, obecnej Akademii Pożarniczej, gdzie przekazywał swoją wiedzę przyszłym funkcjonariuszom oraz specjalistom zajmującym się bezpieczeństwem pożarowym. Był również zwolennikiem wdrażania nowoczesnych technologii do ochrony przeciwpożarowej. Wspierał rozwój współczesnych standardów zabezpieczania budynków i obiektów, podkreślając znaczenie innowacyjnych rozwiązań dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Ceniony ekspert i autor licznych publikacji

Przez wiele lat był związany z kwartalnikiem „Ochrona Przeciwpożarowa”, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Rady Redakcyjnej i dbał o wysoki poziom merytoryczny publikowanych materiałów.

Za swoją działalność został odznaczony wieloma wyróżnieniami państwowymi i resortowymi. Wśród nich znalazły się m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza.

„Kończy się ważny rozdział”

Państwowa Straż Pożarna podkreśliła, że Dariusz Ratajczak pozostanie w pamięci nie tylko jako wybitny ekspert i nauczyciel, ale także jako człowiek życzliwy, otwarty na dyskusję i zawsze gotowy do pomocy. Jak zaznaczono w pożegnaniu, wraz z jego odejściem kończy się ważny rozdział w historii polskiej ochrony przeciwpożarowej. Pozostaje jednak dorobek jego życia, rozwiązania, które współtworzył, oraz wiedza przekazana kolejnym pokoleniom strażaków i specjalistów.