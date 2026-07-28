Jego serce nagle przestało bić. Tragedia na szlaku w Tatrach

Nagłe zatrzymanie krążenia

Do tragedii doszło na szlaku prowadzącym z Morskiego Oka w kierunku Rysów. Jak przekazał ratownik dyżurny TOPR Kamil Suder, u turysty doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Świadkowie natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo‑oddechową, a po chwili na miejscu pojawili się ratownicy.

Mimo zastosowania zaawansowanych zabiegów medycznych mężczyzny nie udało się uratować. Jego ciało oraz partnera, który towarzyszył mu podczas wycieczki, ewakuowano śmigłowcem do Zakopanego.

Trudne warunki na szlaku

Szlak na Rysy od polskiej strony uchodzi za jedną z najtrudniejszych znakowanych tras w Tatrach. Prowadzi przez strome, skalne odcinki zabezpieczone łańcuchami, gdzie nawet drobny błąd może skończyć się tragicznie.

Po poniedziałkowych opadach deszczu skały były mokre i wyjątkowo śliskie. Przed południem Tatry spowite były niskimi chmurami, co dodatkowo ograniczało widoczność. Dopiero po południu pogoda poprawiła się, a w górach pojawiło się słońce.

Apel TPN do turystów

Tatrzański Park Narodowy przypomina, że w wyższych partiach gór warunki mogą zmieniać się błyskawicznie. Nawet przy pozornie dobrej pogodzie na eksponowanych odcinkach łatwo o poślizgnięcie i upadek.

TPN apeluje o rozsądny dobór tras, odpowiednie przygotowanie oraz sprawdzanie prognoz przed wyjściem w góry. W przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów zdrowotnych – takich jak duszność, ból w klatce piersiowej czy nagłe osłabienie – należy natychmiast przerwać wędrówkę.

QUIZ. Ta góra w Tatrach znajduje się w Polsce, czy na Słowacji? Nie dwie, a trzy możliwości! Pytanie 1 z 12 No to zaczynamy. Rysy: Polska Słowacja I tu, i tu Następne pytanie