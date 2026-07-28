Kora odeszła osiem lat temu. Charyzmatyczną wokalistkę fani wspominają do dziś, a to jednym fakcie wie niewiele osób

Osiem lat po pożegnaniu Kory. Osobiste refleksje o wybitnej piosenkarce

Liderka Maanamu zapisała się w pamięci odbiorców jako prawdziwy fenomen i autorka ponadczasowych utworów. Polacy uwielbiali jej twórczość, dlatego informacja o nagłym odejściu gwiazdy wywołała powszechny smutek wśród całego społeczeństwa.

Mimo że od tamtych ponurych chwil minęło już osiem lat, wspomnienia o legendarnej postaci nadal nie tracą na swojej sile.

Nawiązując do tego smutnego jubileuszu, zdecydowaliśmy się przybliżyć niezwykłą biografię ulubienicy tłumów.

Z ogromnym żalem i rozpaczą informujemy, że dziś o 5.30 na swoim ukochanym Roztoczu w otoczeniu najbliższych osób, ukochanych zwierząt i wspaniałej przyrody zmarła Kora. Wielka artystka, piosenkarka, poetka, malarka. Wyjątkowa kobieta, żona, matka, siostra, babcia, przyjaciółka. Ikona wolności. Zawsze bezkompromisowa w dążeniu do prawdy. Zaangażowana w ruch hipisowski, w działalność pierwszej Solidarności, w budowę demokracji i ruchy kobiece - osiem lat temu taka informacja Kamila Sipowicza zasmuciła muzyczny świat.

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Jak dobrze znasz piosenki Kory Jackowskiej? QUIZ dla fanów Maanamu Pytanie 1 z 8 W piosence „To tylko tango” Kora śpiewa: „Podaję Ci rękę, ty mówisz że mało. Podaję Ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję Ci serce, oddaję Ci ciało. Ty czekasz i mówisz...” zbyt mało, zbyt mało to mało, to mało to na nic się zdało Następne pytanie