Trąba powietrzna w Lipnicy Murowanej. W sieci krąży przerażające nagranie z Małopolski

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-07-25 13:09

W okolicach Lipnicy Murowanej w województwie małopolskim zaobserwowano zjawisko przypominające trąbę powietrzną. Do internetu trafiło nagranie ukazujące obracający się lej, który prawdopodobnie dotknął ziemi. Specjaliści od pogody analizują obecnie ten materiał i zaznaczają, że sytuacja ta wymaga jeszcze ostatecznej weryfikacji.

Szary lej trąby powietrznej nad zalesionym wzgórzem w Małopolsce. O zjawisku w Lipnicy Murowanej przeczytasz na SE.
Autor: Pogoda Żegocina screenshot/ Facebook

Trąba powietrzna w Lipnicy Murowanej uwieczniona na filmie

Mieszkańcy województwa małopolskiego być może byli świadkami bardzo rzadkiego i niezwykle groźnego incydentu pogodowego. W piątek, 24 lipca w godzinach wieczornych społeczność przebywający niedaleko Lipnicy Murowanej dostrzegła opadający z chmur obracający się lej. Wideo dokumentujące to zdarzenie szybko zyskało ogromną popularność w sieci i wywołało falę spekulacji na temat faktycznego charakteru tego zjawiska.

Informację o potencjalnym tornadzie przekazali w mediach społecznościowych twórcy profilu Pogoda Żegocina. Z udostępnionych danych wynika, że ten nietypowy układ uformował się w przedziale czasowym między godziną 18.40 a 18.50. Administratorzy strony otrzymali wiele sygnałów od okolicznej ludności, a film opublikowany początkowo przez portal Bochnia112.pl obrazuje wyraźne zawirowania chmur schodzące bezpośrednio do poziomu gruntu.

Na nagraniu widoczna jest wyraźna rotacja chmury oraz kontakt leja z powierzchnią ziemi – przekazano we wpisie profilu Pogoda Żegocina.

Co ciekawe w trakcie tego zdarzenia nie zaobserwowano tradycyjnych wyładowań atmosferycznych. Badacze przypuszczają, że cały proces zainicjował się wewnątrz silnie rozbudowanej komórki konwekcyjnej. Twórcy komunikatu proszą jednocześnie lokalną społeczność o dostarczanie kolejnych fotografii i filmów, ponieważ ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą wykwalifikowani eksperci.

Dotychczasowe ustalenia sugerują brak jakichkolwiek zniszczeń materialnych w regionie. Wspomniany wir najprawdopodobniej przemieszczał się wyłącznie nad polami i lasami, a odpowiednie służby ratunkowe nie dostały żadnych powiadomień o ofiarach lub uszkodzeniach budynków.

Tornada w Polsce występują przeważnie w miesiącach letnich

Tornada na terytorium naszego kraju pojawiają się stosunkowo rzadko, choć specjaliści z zakresu meteorologii notują każdego roku od kilkunastu do kilkudziesięciu takich przypadków. Takie niebezpieczne warunki atmosferyczne tworzą się przeważnie w okresie od czerwca do sierpnia. Zazwyczaj obejmują one niewielki obszar, chociaż w minionych latach Polska doświadczała już potężnych wichur niszczących całe wsie.

Potwierdzenie doniesień z rejonu Lipnicy Murowanej przez specjalistów będzie równoznaczne z udokumentowaniem kolejnego takiego zdarzenia na polskiej ziemi. Na ten moment naukowcy wciąż badają zgromadzone materiały audiowizualne oraz sprawdzają doniesienia od bezpośrednich świadków, a oficjalne stanowisko poznamy dopiero po zakończeniu analiz.

Warto przypomnieć, że w przeszłości podobna trąba powietrzna spustoszyła jedną ze wsi:

Trąba powietrzna na Opolszczyźnie
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TRĄBA POWIETRZNA
MAŁOPOLSKA