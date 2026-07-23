Wyrok po 20 latach. Ziobro komentuje: „Sąd potwierdził prawdę, o którą walczyliśmy”

„Sąd podzielił najważniejszy zarzut” – mocne słowa Ziobry

Były minister sprawiedliwości podkreśla, że najważniejszy element czwartkowego wyroku to uznanie przez Sąd Okręgowy, iż lekarz Dariusz Dudek popełnił błąd diagnostyczno‑leczniczy. Jak napisał:

„Sąd (…) uznał, że ustalenia wskazują, iż lekarz popełnił błąd diagnostyczno‑leczniczy, który – zdaniem Sądu – wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 160 kodeksu karnego.”

To właśnie wobec Dudka sąd uchylił wcześniejsze uniewinnienie, choć – z powodu upływu czasu – nie może już zostać wymierzona kara. Ziobro zaznacza, że to kluczowy punkt całej sprawy:

„Po dwudziestu latach postępowania Sąd Okręgowy uznał, iż są bardzo poważne podstawy, by uznać, że Dariusz Dudek swoim postępowaniem naraził mojego Ojca na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.”

Przedawnienie jako „bolesny finał”

W swoim wpisie polityk nie ukrywa rozgoryczenia. Podkreśla, że choć sąd potwierdził zasadność zarzutów wobec jednego z lekarzy, to przedawnienie uniemożliwia ukaranie winnego.

„Taki finał postępowania jest dla naszej rodziny niezwykle bolesny.”

Ziobro przypomina, że od początku stanowisko rodziny koncentrowało się na odpowiedzialności Dudka – lekarza kierującego procesem leczenia Jerzego Ziobry. Trzej pozostali medycy zostali prawomocnie uniewinnieni, co Sąd Okręgowy w czwartek podtrzymał.

Mocne oskarżenia wobec krakowskiego sądu

Wpis zawiera również ostre słowa pod adresem Sądu Rejonowego w Krakowie, który prowadził sprawę w pierwszej instancji. Ziobro pisze o „rażących błędach i zaniechaniach” oraz „ręcznym przydzielaniu spraw” z pominięciem zasad losowego przydziału.

„Władze krakowskiego sądu ręcznie przydzielały tę sprawę sędziom wybranym według nieznanych, budzących wątpliwości kryteriów.”

Były minister podkreśla, że sposób wyznaczania sędziego to fundamentalna gwarancja rzetelnego procesu, a odstępstwa od zasad „podważają zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości”.

„To dzięki Jej odwadze” – poruszające słowa o matce

Najbardziej emocjonalny fragment wpisu dotyczy matki Zbigniewa Ziobry, lekarki, która przez lata walczyła o wyjaśnienie okoliczności śmierci męża.

„Przez dwadzieścia lat nie pozwoliła, by ta sprawa została zapomniana. (…) Gdyby nie Jej niezłomna postawa, dzisiejsze stwierdzenie przez Sąd Okręgowy (…) nigdy by nie zapadło.”

Ziobro dziękuje również prawnikom i prokuratorowi prowadzącemu sprawę.

Co ustalił sąd? Najważniejsze fakty z wcześniejszego wyroku

W czwartek Sąd Okręgowy w Krakowie:

utrzymał uniewinnienie trojga lekarzy: prof. Jacka D., Katarzyny S. i Andrzeja K.,

uchylił wyrok wobec Dariusza D., uznając, że popełnił błąd medyczny,

jednocześnie umorzył postępowanie wobec przedawnienia czynu.

Jerzy Ziobro był leczony w czerwcu 2006 r. w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Zmarł miesiąc później. Rodzina od początku twierdziła, że doszło do błędów medycznych. W 2017 r. Sąd Rejonowy uniewinnił lekarzy, jednak pokrzywdzeni złożyli apelację. Po latach analiz, opinii biegłych i kolejnych odwołań sprawa wróciła na wokandę, a 23 lipca 2026 ogłoszono wyrok.

„Sądowe potwierdzenie prawdy” – tak Ziobro podsumowuje wyrok

Choć wyrok nie przynosi kary dla lekarza, którego sąd uznał za winnego błędu, dla rodziny Ziobrów ma ogromne znaczenie symboliczne.

„Dzisiejszy wyrok nie przywróci życia mojemu Ojcu ani nie doprowadzi do ukarania sprawcy. Przynosi jednak coś niezwykle ważnego – sądowe potwierdzenie prawdy, o którą nasza rodzina walczyła przez dwadzieścia lat.”

Dziś Sąd Okręgowy w Krakowie po 20 latach wydał wyrok w sprawie śmierci mojego Ojca, Jerzego Ziobry. Co najistotniejsze, Sąd podzielił najważniejszy i zasadniczy zarzut podniesiony przez pokrzywdzonych wobec wcześniejszego wyroku uniewinniającego. Uchylił wyrok dotyczący Dariusza…— Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) July 23, 2026

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Sonda Czy Zbigniew Ziobro powinien wrócić do Polski i stawić się przed organami ścigania? Tak, powinien wyjaśnić sprawę w kraju Nie, jeśli uważa, że postępowanie jest polityczne Trudno powiedzieć